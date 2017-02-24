Киберпространство как театр военных действий

Киберпространство стало театром военных действий, полагает российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр. Он убежден: миру придется считаться с существованием войск информационных операций России и готовиться к противостоянию. Украинские киберактивисты – более мощные и сильные, в свою очередь полагает заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин. По его убеждению, главная задача, стоящая перед государством – удержать «светлые головы» любой ценой в Украине.

Заявление о создании войск информационных операций – пропагандистская акция министра обороны России Сергея Шойгу, нечто вроде «какие они замечательные», считает российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр. По его словам, обнародовав то, что ранее существовало и было засекречено, Шойгу пояснил: соответствующему управлению в Минобороны Российской Федерации уже 4 года.

«Рассказал, что есть кибервойска, которые занимаются в том числе и наступательными операциями. Было сказано, что это они занимаются контрпропагандой. Это троллинг, взлом иностранных аккаунтов. Например, какой-нибудь сервер взломать, а затем напечатать то, что было взломано. Это и есть контрпропаганда», – говорит Фельгенгауэр.

Сергей Шойгу получил задание возглавить это направление после провала российских спецслужб, считает заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин. По его мнению, этому провалу способствовали украинские хакеры.

В спецслужбах России разгорелся очень мощный скандал, связанный со взломом, который провели волонтерские организации Украины

«В спецслужбах России разгорелся очень мощный скандал, связанный со взломом, который провели волонтерские организации Украины. Так называемые Surkov Leaks и Frolov Leaks. Шойгу получил задание возглавить это направление работы (войска информационных операций – КР), поскольку ФСБ не справилась. Украинские киберактивисты оказались мощнее и сильнее. Сам факт взлома электронных ящиков или любых серверов не имеет такой опасности, как постоянная информационная медиа-волна, которая поднимается после этого. Такой же резонанс вызвали бы действия украинских киберактивистов, все говорили бы об украинской опасности в киберпространстве, а не российской», – убежден Золотухин.

Запад оказался не готов к кибервойне –​ Фельгенгауэр

Запад, в конце концов, оказался не готов к подобным «компьютерным войнам», убежден Павел Фельгенгауэр. Ярким примером, в частности, стало вмешательство российских хакеров в избирательный процесс в Соединенных Штатах Америки.

Никто не ожидал, что Россия занимается нападением на не слишком защищенные объекты

«Подготовка велась. Но готовились, что будут нападения на инфраструктурные ядерные электростанции, на компьютерные военные объекты. А нападения произошли на частные почтовые ящики, на выборы, возможно пытались повлиять на подсчет голосов. Никто не ожидал, что Россия занимается нападением на не слишком защищенные объекты», – сказал эксперт.

В Вооруженных силах России создали войска информационных операций. Подтверждение этому факту дал не кто иной, как министр обороны России Сергей Шойгу.

«Эти войска более эффективные и сильные», – сказал Шойгу, отвечая на вопрос о необходимости восстановления управления, которое занималось контрпропагандой. Пропаганда, по мнению руководителя российского военного ведомства, должна быть разумной, грамотной и эффективной.

В СМИ сразу связали заявление российского министра с деятельностью так называемых кибервойск, о существовании которых официально не сообщалось. Россия вообще опровергала факт их существования.

Однако одно из последних исследований показало, что Россия входит в пятерку стран мира по количеству и финансированию кибервойск, которые занимаются шпионажем, кибератаками и информационными войнами.