В Киеве продолжается судебный процесс над бывшими украинскими военными из Крыма Максимом Одинцовым и Александром Барановым. В ноябре 2016 года их поймали агенты СБУ на админгранице с полуостровом. На заседании 24 февраля прокурор зачитал Максиму Одинцову обвинительное заключение. В ходе слушаний стало известно, что именно вменяется крымчанину, признает ли он вину, и гражданином какой страны он себя считает. За происходящем наблюдал корреспондент Крым.Реалии.
Конвоиры заводят в зал Днепровского районного суда Киева Максима Одинцова. Его заводят в «аквариум» для подсудимых и через щель в двери снимают наручники. Подозреваемый – 33-летний парень крепкого телосложения, на нем серое худи и синие спортивные штаны. В зале довольно тепло, но Одинцов не снимает с головы черную зимнюю шапку.
К двери аквариума подходит адвокат Юрий Григоренко, чтобы переговорить со своим подопечным.
На скамье для обвинителей ожидает начала заседания Дмитрий Байдуков – представитель Николаевского гарнизона Военной прокуратуры Украины. Он одет в военную форму с шевронами ВСУ.
– Прошу всех встать, – говорит секретарь заседания, видя, что в зал направляется судейская коллегия.
Председательствующая в процессе судья Татьяна Щасная садится в кресло, после чего объявляет о начале заседания и перечисляет участников процесса.
– Будут ли отводы составу судей у сторон производства, – спрашивает Щасная.
– Доверяю суду, ваша честь, – отвечает адвокат Григоренко.
– Отсутствуют отводы, – говорит прокурор.
– Обвиняемый? – обращается судья к Одинцову.
– Доверяю, – говорит он еле слышно.
– Доверяете?
– Да, – тихо подтверждает он.
15 лет за нарушение присяги
Максим Одинцов и Александр Баранов были схвачены сотрудниками СБУ 20 ноября 2016 года на административной границе с Крымом. Их задержали в «буферной зоне» рядом с пропускным пунктом Чонгар. Как утверждает руководство СБУ, двое крымчан приехали туда, чтобы купить у курьера дипломы об окончании одного из украинских вузов. Но под видом продавца «липовых» документов их встретил агент украинских спецслужб, который при помощи своих коллег затащил Одинцова и Баранова в микроавтобус и вывез на материковую Украину. Там обоих задержанных отправили в СИЗО. Их дела разделили на два отдельных производства. Адвокаты ходатайствовали об объединении дел, но суд им отказал.
– Пожалуйста, прокурор, огласите обвинительный акт, – говорит судья Щасная.
Прокурор берет со стола пачку документов, встает с места и начинает с расстановкой зачитывать обвинение.
– Одинцов Максим Евгеньевич родился 25 марта 1983 года в городе Саки. На момент совершения преступления был гражданином Украины. Документирован паспортом гражданина Украины.
Эта формулировка на прошлом заседании вызвала возмущение у адвокатов. Защита обратила внимание на то, что в обвинительном акте не указано текущее гражданство Одинцова. Вместо этого написано, что он «документирован» украинским паспортом. Адвокаты даже требовали отправить обвинительный акт на доработку, чтобы вписать в него текущее гражданство их клиента, но суд в этом отказал.
– Обвиняемый призван в вооруженные силы Украины 10.07.2000 года Сакским ОМВК АР Крым, – продолжает зачитывать прокурор. – На момент совершения преступления проходил службу на должности старшего воздушного стрелка – радиста вертолетного загона вертолетной эскадрильи воинской части А1100 в воинском звании прапорщика.
Прокурор Байдуков отмечает, что Одинцов, заступая на службу, дал присягу на верность народу Украины, которая требует от него честно выполнять свои обязанности.
По словам обвинителя, в марте 2014 года вооруженные люди без опознавательных знаков захватили воинскую часть А1100, расположенную в селе Новофедоровка Сакского района. Ту самую, в которой проходил службу обвиняемый. Зачитывая обвинительный акт, прокурор Байдуков утверждает, что в третьей декаде марта 2014 года всему личному составу части А1100, в том числе Одинцову, устно сообщили, что необходимо сохранять верность присяге и передислоцироваться на материковую Украину для прохождения дальнейшей службы. Но вместо этого, говорит прокурор, обвиняемый совершил госизмену и перешел на строну врага во время вооруженного конфликта.
– Прапорщик Одинцов, осознавая общественно опасный характер своего деяния, продолжил исполнять обязанности на должности воздушного радиста смешанной авиационной эскадрильи в воинской части 80/316 вооруженных сил Российской Федерации, – продолжает зачитывать обвинитель.
Сам Одинцов, сидя в аквариуме, спокойно наблюдает за прокурором. Периодически, на его лице появляется улыбка.
Прокурор Байдуков заявляет, что действия обвиняемого подпадают под две статьи Уголовного кодекса Украины – государственная измена и дезертирство. Санкция первой предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы, второй – от 2 до 5.
Допрос на двух языках
– Спасибо, прокурор. Обвиняемый встаньте, назовите фамилию, имя, отчество, – говорит судья Щасная, переводя взгляд на подсудимого.
– Одинцов Максим Евгеньевич, – по-армейски отчеканивает обвиняемый, делая ударение на каждом слове.
– Число, месяц и год рождения, – говорит судья.
– Пятое, ноль четвертое, восемьдесят третьего.
– Место рождения.
– Саки, город Саки, – отвечает Одинцов.
– Украинец? – спрашивает судья.
Обвиняемый задумывается. Над залом на 10 секунд повисает тишина, но ее прерывает судья.
– Национальность ваша? – уточняет вопрос Татьяна Щасная.
– Русский, – наконец, отвечает Одинцов.
– Русский... – удовлетворяется судья, – гражданство...
Снова повисает тишина. Публика заинтригована: кем же себя считает крымчанин.
– Гражданин Российской Федерации, – говорит Одинцов уверенным тоном.
– Образование ваше? – уточняет судья.
– Высшее.
Этот ответ Максима Одинцова заслуживает внимания, если вспомнить, при каких обстоятельствах он был пойман. Это случилось, когда на «границе» с Крымом он пытался купить поддельный диплом об окончании вуза. По версии СБУ, он ему был необходим, так как без высшего образования крымчанин не смог бы получить офицерского звания в российской армии. Однако сейчас Одинцов заявляет, что у него есть высшее образование.
– Семейное положение, – продолжает опрос судья.
– Неодружений, – по-украински отвечает Одинцов.
– Не женат? – переспрашивает судья.
– Разведен. Розлучений – переходит крымчанин на два языка сразу.
– На содержании есть несовершеннолетние дети?
– Так точно, есть, – по-военному отвечает Одинцов.
– Называйте число, месяц и год рождения.
– Є неповнолітня донька Одинцова Аліна Максимовна, народжена 25 грудня 2008-го, – снова переходит на украинский обвиняемый.
– Понятно. Где вы работали до задержания? – спрашивает судья Щасная.
– До задержания... я был... – Одинцов делает небольшую паузу. – Военнослужащим Российской Федерации воинской части 67/606.
– Вам понятно, в чем вы обвиняетесь?
– Саме так, зрозуміло, – Одинцов опять переходит с русского на украинский.
– Признаете ли вы свою вину?
– В той квалификации, которую огласил прокурор, не признаю, – говорит крымчанин.
– Показания давать суду не отказываетесь?
– Показания буду давать на последнем заседании, – отвечает Одинцов.
– Вы имеете ввиду после допроса свидетелей? – уточняет судья.
– После допроса, – подтверждает обвиняемый.
– Да, ваша честь, – помогает своему клиенту адвокат Юрий Григоренко.
Опрос обвиняемого заканчивается, и судья переходит к обсуждению порядка изучения доказательств. Посовещавшись с адвокатом и прокурором, судейская коллегия принимает решение вначале исследовать письменные вещественные доказательства, потом допросить свидетелей, а затем провести допрос обвиняемого. На этом заседание подходит к концу.
Слушания по делу Максима Одинцова продолжатся 12 марта. Ожидается, что заседание у другого фигуранта – Александра Баранова пройдет раньше – 9 марта. Оно должно состояться в Подольском районном суде Киева.
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