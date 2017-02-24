В Киеве продолжается судебный процесс над бывшими украинскими военными из Крыма Максимом Одинцовым и Александром Барановым. В ноябре 2016 года их поймали агенты СБУ на админгранице с полуостровом. На заседании 24 февраля прокурор зачитал Максиму Одинцову обвинительное заключение. В ходе слушаний стало известно, что именно вменяется крымчанину, признает ли он вину, и гражданином какой страны он себя считает. За происходящем наблюдал корреспондент Крым.Реалии.

Конвоиры заводят в зал Днепровского районного суда Киева Максима Одинцова. Его заводят в «аквариум» для подсудимых и через щель в двери снимают наручники. Подозреваемый – 33-летний парень крепкого телосложения, на нем серое худи и синие спортивные штаны. В зале довольно тепло, но Одинцов не снимает с головы черную зимнюю шапку.

К двери аквариума подходит адвокат Юрий Григоренко, чтобы переговорить со своим подопечным.

На скамье для обвинителей ожидает начала заседания Дмитрий Байдуков – представитель Николаевского гарнизона Военной прокуратуры Украины. Он одет в военную форму с шевронами ВСУ.

– Прошу всех встать, – говорит секретарь заседания, видя, что в зал направляется судейская коллегия.

Председательствующая в процессе судья Татьяна Щасная садится в кресло, после чего объявляет о начале заседания и перечисляет участников процесса.

– Будут ли отводы составу судей у сторон производства, – спрашивает Щасная.

– Доверяю суду, ваша честь, – отвечает адвокат Григоренко.

– Отсутствуют отводы, – говорит прокурор.

– Обвиняемый? – обращается судья к Одинцову.

– Доверяю, – говорит он еле слышно.

– Доверяете?

– Да, – тихо подтверждает он.

15 лет за нарушение присяги

Максим Одинцов и Александр Баранов были схвачены сотрудниками СБУ 20 ноября 2016 года на административной границе с Крымом. Их задержали в «буферной зоне» рядом с пропускным пунктом Чонгар. Как утверждает руководство СБУ, двое крымчан приехали туда, чтобы купить у курьера дипломы об окончании одного из украинских вузов. Но под видом продавца «липовых» документов их встретил агент украинских спецслужб, который при помощи своих коллег затащил Одинцова и Баранова в микроавтобус и вывез на материковую Украину. Там обоих задержанных отправили в СИЗО. Их дела разделили на два отдельных производства. Адвокаты ходатайствовали об объединении дел, но суд им отказал.

– Пожалуйста, прокурор, огласите обвинительный акт, – говорит судья Щасная.

Прокурор берет со стола пачку документов, встает с места и начинает с расстановкой зачитывать обвинение.

– Одинцов Максим Евгеньевич родился 25 марта 1983 года в городе Саки. На момент совершения преступления был гражданином Украины. Документирован паспортом гражданина Украины.

Эта формулировка на прошлом заседании вызвала возмущение у адвокатов. Защита обратила внимание на то, что в обвинительном акте не указано текущее гражданство Одинцова. Вместо этого написано, что он «документирован» украинским паспортом. Адвокаты даже требовали отправить обвинительный акт на доработку, чтобы вписать в него текущее гражданство их клиента, но суд в этом отказал.

– Обвиняемый призван в вооруженные силы Украины 10.07.2000 года Сакским ОМВК АР Крым, – продолжает зачитывать прокурор. – На момент совершения преступления проходил службу на должности старшего воздушного стрелка – радиста вертолетного загона вертолетной эскадрильи воинской части А1100 в воинском звании прапорщика.

Прокурор Байдуков отмечает, что Одинцов, заступая на службу, дал присягу на верность народу Украины, которая требует от него честно выполнять свои обязанности.

По словам обвинителя, в марте 2014 года вооруженные люди без опознавательных знаков захватили воинскую часть А1100, расположенную в селе Новофедоровка Сакского района. Ту самую, в которой проходил службу обвиняемый. Зачитывая обвинительный акт, прокурор Байдуков утверждает, что в третьей декаде марта 2014 года всему личному составу части А1100, в том числе Одинцову, устно сообщили, что необходимо сохранять верность присяге и передислоцироваться на материковую Украину для прохождения дальнейшей службы. Но вместо этого, говорит прокурор, обвиняемый совершил госизмену и перешел на строну врага во время вооруженного конфликта.

– Прапорщик Одинцов, осознавая общественно опасный характер своего деяния, продолжил исполнять обязанности на должности воздушного радиста смешанной авиационной эскадрильи в воинской части 80/316 вооруженных сил Российской Федерации, – продолжает зачитывать обвинитель.

Сам Одинцов, сидя в аквариуме, спокойно наблюдает за прокурором. Периодически, на его лице появляется улыбка.

Прокурор Байдуков заявляет, что действия обвиняемого подпадают под две статьи Уголовного кодекса Украины – государственная измена и дезертирство. Санкция первой предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы, второй – от 2 до 5.

Допрос на двух языках

– Спасибо, прокурор. Обвиняемый встаньте, назовите фамилию, имя, отчество, – говорит судья Щасная, переводя взгляд на подсудимого.

– Одинцов Максим Евгеньевич, – по-армейски отчеканивает обвиняемый, делая ударение на каждом слове.

– Число, месяц и год рождения, – говорит судья.

– Пятое, ноль четвертое, восемьдесят третьего.

– Место рождения.

– Саки, город Саки, – отвечает Одинцов.

– Украинец? – спрашивает судья.

Обвиняемый задумывается. Над залом на 10 секунд повисает тишина, но ее прерывает судья.

– Национальность ваша? – уточняет вопрос Татьяна Щасная.

– Русский, – наконец, отвечает Одинцов.

– Русский... – удовлетворяется судья, – гражданство...

Снова повисает тишина. Публика заинтригована: кем же себя считает крымчанин.

– Гражданин Российской Федерации, – говорит Одинцов уверенным тоном.

– Образование ваше? – уточняет судья.

– Высшее.

Этот ответ Максима Одинцова заслуживает внимания, если вспомнить, при каких обстоятельствах он был пойман. Это случилось, когда на «границе» с Крымом он пытался купить поддельный диплом об окончании вуза. По версии СБУ, он ему был необходим, так как без высшего образования крымчанин не смог бы получить офицерского звания в российской армии. Однако сейчас Одинцов заявляет, что у него есть высшее образование.

– Семейное положение, – продолжает опрос судья.

– Неодружений, – по-украински отвечает Одинцов.

– Не женат? – переспрашивает судья.

– Разведен. Розлучений – переходит крымчанин на два языка сразу.

– На содержании есть несовершеннолетние дети?

– Так точно, есть, – по-военному отвечает Одинцов.

– Называйте число, месяц и год рождения.

– Є неповнолітня донька Одинцова Аліна Максимовна, народжена 25 грудня 2008-го, – снова переходит на украинский обвиняемый.

– Понятно. Где вы работали до задержания? – спрашивает судья Щасная.

– До задержания... я был... – Одинцов делает небольшую паузу. – Военнослужащим Российской Федерации воинской части 67/606.

– Вам понятно, в чем вы обвиняетесь?

– Саме так, зрозуміло, – Одинцов опять переходит с русского на украинский.

– Признаете ли вы свою вину?

– В той квалификации, которую огласил прокурор, не признаю, – говорит крымчанин.

– Показания давать суду не отказываетесь?

– Показания буду давать на последнем заседании, – отвечает Одинцов.

– Вы имеете ввиду после допроса свидетелей? – уточняет судья.

– После допроса, – подтверждает обвиняемый.

– Да, ваша честь, – помогает своему клиенту адвокат Юрий Григоренко.

Опрос обвиняемого заканчивается, и судья переходит к обсуждению порядка изучения доказательств. Посовещавшись с адвокатом и прокурором, судейская коллегия принимает решение вначале исследовать письменные вещественные доказательства, потом допросить свидетелей, а затем провести допрос обвиняемого. На этом заседание подходит к концу.

Слушания по делу Максима Одинцова продолжатся 12 марта. Ожидается, что заседание у другого фигуранта – Александра Баранова пройдет раньше – 9 марта. Оно должно состояться в Подольском районном суде Киева.