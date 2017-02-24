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Политика

«Я россиянин, вины не признаю»: как судят крымских «дезертиров»

Максим Одинцов

Максим Одинцов

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В Киеве продолжается судебный процесс над бывшими украинскими военными из Крыма Максимом Одинцовым и Александром Барановым. В ноябре 2016 года их поймали агенты СБУ на админгранице с полуостровом. На заседании 24 февраля прокурор зачитал Максиму Одинцову обвинительное заключение. В ходе слушаний стало известно, что именно вменяется крымчанину, признает ли он вину, и гражданином какой страны он себя считает. За происходящем наблюдал корреспондент Крым.Реалии.

Конвоиры заводят в зал Днепровского районного суда Киева Максима Одинцова. Его заводят в «аквариум» для подсудимых и через щель в двери снимают наручники. Подозреваемый – 33-летний парень крепкого телосложения, на нем серое худи и синие спортивные штаны. В зале довольно тепло, но Одинцов не снимает с головы черную зимнюю шапку.

Максим Одинцов

Максим Одинцов

К двери аквариума подходит адвокат Юрий Григоренко, чтобы переговорить со своим подопечным.

На скамье для обвинителей ожидает начала заседания Дмитрий Байдуков – представитель Николаевского гарнизона Военной прокуратуры Украины. Он одет в военную форму с шевронами ВСУ.

– Прошу всех встать, – говорит секретарь заседания, видя, что в зал направляется судейская коллегия.

Председательствующая в процессе судья Татьяна Щасная садится в кресло, после чего объявляет о начале заседания и перечисляет участников процесса.

– Будут ли отводы составу судей у сторон производства, – спрашивает Щасная.

– Доверяю суду, ваша честь, – отвечает адвокат Григоренко.

– Отсутствуют отводы, – говорит прокурор.

– Обвиняемый? – обращается судья к Одинцову.

– Доверяю, – говорит он еле слышно.

– Доверяете?

– Да, – тихо подтверждает он.

Адвокат Юрий Григоренко

Адвокат Юрий Григоренко

15 лет за нарушение присяги

Максим Одинцов и Александр Баранов были схвачены сотрудниками СБУ 20 ноября 2016 года на административной границе с Крымом. Их задержали в «буферной зоне» рядом с пропускным пунктом Чонгар. Как утверждает руководство СБУ, двое крымчан приехали туда, чтобы купить у курьера дипломы об окончании одного из украинских вузов. Но под видом продавца «липовых» документов их встретил агент украинских спецслужб, который при помощи своих коллег затащил Одинцова и Баранова в микроавтобус и вывез на материковую Украину. Там обоих задержанных отправили в СИЗО. Их дела разделили на два отдельных производства. Адвокаты ходатайствовали об объединении дел, но суд им отказал.

– Пожалуйста, прокурор, огласите обвинительный акт, – говорит судья Щасная.

Прокурор берет со стола пачку документов, встает с места и начинает с расстановкой зачитывать обвинение.

– Одинцов Максим Евгеньевич родился 25 марта 1983 года в городе Саки. На момент совершения преступления был гражданином Украины. Документирован паспортом гражданина Украины.

Эта формулировка на прошлом заседании вызвала возмущение у адвокатов. Защита обратила внимание на то, что в обвинительном акте не указано текущее гражданство Одинцова. Вместо этого написано, что он «документирован» украинским паспортом. Адвокаты даже требовали отправить обвинительный акт на доработку, чтобы вписать в него текущее гражданство их клиента, но суд в этом отказал.

– Обвиняемый призван в вооруженные силы Украины 10.07.2000 года Сакским ОМВК АР Крым, – продолжает зачитывать прокурор. – На момент совершения преступления проходил службу на должности старшего воздушного стрелка – радиста вертолетного загона вертолетной эскадрильи воинской части А1100 в воинском звании прапорщика.

Прокурор Дмитрий Байдуков

Прокурор Дмитрий Байдуков

Прокурор Байдуков отмечает, что Одинцов, заступая на службу, дал присягу на верность народу Украины, которая требует от него честно выполнять свои обязанности.

По словам обвинителя, в марте 2014 года вооруженные люди без опознавательных знаков захватили воинскую часть А1100, расположенную в селе Новофедоровка Сакского района. Ту самую, в которой проходил службу обвиняемый. Зачитывая обвинительный акт, прокурор Байдуков утверждает, что в третьей декаде марта 2014 года всему личному составу части А1100, в том числе Одинцову, устно сообщили, что необходимо сохранять верность присяге и передислоцироваться на материковую Украину для прохождения дальнейшей службы. Но вместо этого, говорит прокурор, обвиняемый совершил госизмену и перешел на строну врага во время вооруженного конфликта.

– Прапорщик Одинцов, осознавая общественно опасный характер своего деяния, продолжил исполнять обязанности на должности воздушного радиста смешанной авиационной эскадрильи в воинской части 80/316 вооруженных сил Российской Федерации, – продолжает зачитывать обвинитель.

Сам Одинцов, сидя в аквариуме, спокойно наблюдает за прокурором. Периодически, на его лице появляется улыбка.

Максим Одинцов

Максим Одинцов

Прокурор Байдуков заявляет, что действия обвиняемого подпадают под две статьи Уголовного кодекса Украины – государственная измена и дезертирство. Санкция первой предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы, второй – от 2 до 5.

Допрос на двух языках

– Спасибо, прокурор. Обвиняемый встаньте, назовите фамилию, имя, отчество, – говорит судья Щасная, переводя взгляд на подсудимого.

– Одинцов Максим Евгеньевич, – по-армейски отчеканивает обвиняемый, делая ударение на каждом слове.

– Число, месяц и год рождения, – говорит судья.

– Пятое, ноль четвертое, восемьдесят третьего.

– Место рождения.

– Саки, город Саки, – отвечает Одинцов.

– Украинец? – спрашивает судья.

Обвиняемый задумывается. Над залом на 10 секунд повисает тишина, но ее прерывает судья.

– Национальность ваша? – уточняет вопрос Татьяна Щасная.

– Русский, – наконец, отвечает Одинцов.

– Русский... – удовлетворяется судья, – гражданство...

Снова повисает тишина. Публика заинтригована: кем же себя считает крымчанин.

– Гражданин Российской Федерации, – говорит Одинцов уверенным тоном.

– Образование ваше? – уточняет судья.

– Высшее.

Этот ответ Максима Одинцова заслуживает внимания, если вспомнить, при каких обстоятельствах он был пойман. Это случилось, когда на «границе» с Крымом он пытался купить поддельный диплом об окончании вуза. По версии СБУ, он ему был необходим, так как без высшего образования крымчанин не смог бы получить офицерского звания в российской армии. Однако сейчас Одинцов заявляет, что у него есть высшее образование.

– Семейное положение, – продолжает опрос судья.

– Неодружений, – по-украински отвечает Одинцов.

– Не женат? – переспрашивает судья.

– Разведен. Розлучений – переходит крымчанин на два языка сразу.

– На содержании есть несовершеннолетние дети?

– Так точно, есть, – по-военному отвечает Одинцов.

– Называйте число, месяц и год рождения.

– Є неповнолітня донька Одинцова Аліна Максимовна, народжена 25 грудня 2008-го, – снова переходит на украинский обвиняемый.

Максим Одинцов

Максим Одинцов

– Понятно. Где вы работали до задержания? – спрашивает судья Щасная.

– До задержания... я был... – Одинцов делает небольшую паузу. – Военнослужащим Российской Федерации воинской части 67/606.

– Вам понятно, в чем вы обвиняетесь?

– Саме так, зрозуміло, – Одинцов опять переходит с русского на украинский.

– Признаете ли вы свою вину?

– В той квалификации, которую огласил прокурор, не признаю, – говорит крымчанин.

– Показания давать суду не отказываетесь?

– Показания буду давать на последнем заседании, – отвечает Одинцов.

– Вы имеете ввиду после допроса свидетелей? – уточняет судья.

– После допроса, – подтверждает обвиняемый.

– Да, ваша честь, – помогает своему клиенту адвокат Юрий Григоренко.

Опрос обвиняемого заканчивается, и судья переходит к обсуждению порядка изучения доказательств. Посовещавшись с адвокатом и прокурором, судейская коллегия принимает решение вначале исследовать письменные вещественные доказательства, потом допросить свидетелей, а затем провести допрос обвиняемого. На этом заседание подходит к концу.

Слушания по делу Максима Одинцова продолжатся 12 марта. Ожидается, что заседание у другого фигуранта – Александра Баранова пройдет раньше – 9 марта. Оно должно состояться в Подольском районном суде Киева.

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