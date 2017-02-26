Высокопоставленные сотрудники администрации президента США Дональда Трампа подтвердили факт беседы главы администрации Райнса Прибуса с руководством ФБР по поводу публикаций СМИ о предполагаемых контактах предвыборного штаба президента Дональда Трампа с Россией.

Обсуждение Белым домом и Федеральным бюро расследований данного вопроса может быть нарушением установленных Министерством юстиции этических норм и требований об ограничении контактов между ведомством и Белым домом, когда дело касается обсуждения незаконченных расследований.

Прибус обратился к директору ФБР Джеймсу Коми с просьбой публично опровергнуть сообщения СМИ

В то же время, в пятницу утром высокопоставленные сотрудники администрации на условиях анонимности сообщили прессе, что сообщения СМИ об отказе ФБР удовлетворить просьбу Белого дома опровергнуть статью газеты The New York Times, в которой говорилось о предполагаемых контактах близких соратников Трампа с российским правительством в ходе президентской кампании США 2016-го года, не соответствуют действительности.





Ранее CNN сообщило о том, что Райнс Прибус обратился к директору ФБР Джеймсу Коми и заместителю директора Эндрю Маккейбу с просьбой публично опровергнуть сообщения СМИ о предполагаемых контактах помощников Трампа с Россией. Коми отказался сделать это.

В пятницу высокопоставленные сотрудники администрации сообщили СМИ, что после встречи в Белом доме Маккейб связался с Прибусом и проинформировал его о том, что информация в публикациях о контактах не соответствует действительности.

По сообщениям сотрудников администрации, Прибус спросил у Маккейба, «что можно сделать по этому поводу», так как Белый дом несет репутационные издержки.

По информации анонимных источников, Коми позвонил Прибусу и сообщил, что ФБР не может опубликовать заявление с опровержением репортажа газеты.

В пятницу лидер демократического меньшинства в Сенате Нэнси Пелоси опубликовала заявление, в котором призвала Министерство юстиции расследовать контакт Прибуса с ФБР.

Белый дом под руководством Трампа уличили в оказании давления на ФБР... Данные действия нарушают установленные Минюстом правила и могут быть противозаконными

«Белый дом под руководством Трампа уличили в оказании давления на ФБР, что ставит под угрозу жизненно важное для национальной безопасности расследование о потенциально опасных связях между высокопоставленными сотрудниками Трампа и российскими разведслужбами. Данные действия нарушают установленные Минюстом правила и могут быть противозаконными», – заявила Нэнси Пелоси.

После победы в президентских выборах Трампу постоянно приходится отвечать на вопросы о его возможных связях с Россией. Разведывательные службы США пришли к выводу, что Россия вмешивалась в американские выборы, когда взломала серверы Национального комитета Демократической партии и осуществила утечку сообщений, а также публиковала ложную информацию с целью навредить репутации кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.



Расследованием российского вмешательства в американские выборы занимаются разведслужбы США и ряд комитетов Конгресса.



На прошедшей неделе Советник по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку в связи с тем, что ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса и других сотрудников Белого дома о своих частых контактах с послом России в США Сергеем Кисляком во время переходного периода до инаугурации Трампа.

Трамп и члены его команды отрицают контакты с российскими чиновниками во время президентской кампании. На прошлой неделе Трамп сказал, что «насколько он знает», никто не общался с представителями российских разведслужб.



В пятницу утром в «Твиттере» президент раскритиковал ФБР и потребовал прекратить утечки и выявить виновных: «ФБР совершенно не способно остановить утечки секретной информации и тех людей в нашем правительстве, кто их осуществляет. Они даже… не могут найти источники утечек в самом ФБР. Секретная информация попадает в руки СМИ, что может иметь ужасные последствия для США. НАЙДИТЕ ИХ НЕМЕДЛЕННО».



В пятницу, на Конференции консервативных политических действий (СРАС) Трамп снова выступил с острой критикой СМИ.

В тот же день представителей сразу нескольких ведущих средств массовой информации, включая The New York Times, CNN и Politico, не пустили на ежедневный брифинг пресс-секретаря президента США Шона Спайсера.