На прошлой неделе в украинских медиа появилась информация о том, что предприятия «Укроборонпрома» расширят военно-техническое сотрудничество с российскими предприятиями. В частности, речь шла о поставке в течение 2008-2016 годов 164 авиационных двигателей AИ-222 для учебно-боевых самолетов ЯК-130.

Вскоре после этого пресс-служба «Укроборонпрома» сообщила, что информация не соответствует действительности, указав на то, что сделки о поставке и заказах вооружений между Украиной и Россией прекратили еще в 2014 году. Крупнейшие украинские оборонные компании «Укроборонпром» и «Мотор Сич» также отрицают поставки продукции военного назначения Москве в нынешнее время.

Концерн контролирует, чтобы ни одна гайка не попала к врагу

«Мы не ведем торговлю со страной-агрессором, как это предусмотрено распоряжением Кабмина от 2014 года. Концерн контролирует, чтобы ни одна гайка не попала к врагу», – сообщили в «Укроборонпроме».

При этом эксперты киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) считают, что суть проблемы лежит, скорее, в плоскости традиционных методик пропагандистских операций российских спецслужб, а не в самом содержании информации шведского института.

«Важно понять, что СИПРИ не публиковал именно эту информацию. Дело в том, что для того, чтобы получить опубликованные в украинской прессе выборки из базы данных СИПРИ, нужно вручную сформировать параметры запроса и получить уникальную таблицу, которая будет доступна исключительно пользователю, который этот запрос сделал. Именно на основе этой таблицы был сделан сенсационный материал, который вызвал бурю в украинском информационном пространстве», – сообщил Крым.Реалии заместитель директора ЦИАКР по международным вопросам Михаил Самусь.

По его словам, «сырые» цифры могут повести журналистов и читателей в неверном направлении и создать условия для информационных манипуляций.

«Аналитики СИПРИ в своей методике оценки экспорта вооружений используют так называемый индекс «тренд-индикатор». Это значит, что специалисты СИПРИ используют для аналогичных типов вооружений одинаковую стоимостную оценку. Упрощенно говоря, СИПРИ считает, что танк Т-72 выпуска середины 1980-х (который на международном рынке предлагается за 200-300 тысяч долларов США) и последняя модификация танка Leopard 2A7 (который продается за 10 млн долларов и больше) имеют одинаковую расчетную стоимость. Из-за этого постоянно возникают «сенсации» в СМИ, которые применяют «сырые» данные СИПРИ к рыночной действительности и удивляются, что, скажем, Украина постоянно обгоняет в рейтинге экспортеров оружия ведущие страны мира. Просто СИПРИ считает не стоимость трансферов, а их количество, объемы и влияние на оборонный потенциал конкретной страны», – отмечает Самусь.

Эксперт добавляет, что в случае с последней «сенсацией» по поводу СИПРИ, проблема заключается не только в непрофессиональном подходе журналистов, но и в небрежности экспертов шведского института.

На самом деле, никаких подобных поставок из Украины в Россию не было ни в 2016-м, ни в 2015 годах

«Конечно, небрежность к информации о торговле оружием всегда недопустима. Однако, когда это касается стран, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта, фактически, в центре Европы, такое отношение может привести к непредсказуемым последствиям. На самом деле, никаких подобных поставок из Украины в Россию не было ни в 2016-м, ни в 2015 годах. Возможно, СИПРИ они имели ввиду не собственно поставки, а контракты, которые были подписаны задолго до конфликта», – предполагает Самусь.

Украинский журналист Александр Демченко также отмечает, что Стокгольмский исследовательский центр приводит показатели не за прошлый год, а за пятилетний период (с 2012 по 2016 года), то есть включая то время, когда Украина действительно поставляла российским концернам товары военного назначения. При этом все эксперты сходятся во мнении, что российская пропаганда использует подобные неточности, чтобы дискредитировать Украину в глазах европейских партнеров и скрыть собственные поставки вооружений на оккупированный Донбасс и в Крым. К слову, данные о том, что Россия поставляла боевикам на востоке Украины танки, зенитные ракеты и противотанковое вооружение, подтверждает и сам SIPRI.

Это не первый случай, когда российская пропаганда пытается обвинить Украину в действиях Кремля. К примеру, в ноябре 2015 года в российских СМИ прозвучала очередная «сенсация»: некий ливанец Усама Хаят, арестованный в Кувейте по подозрению в оказании поддержки «Исламскому государству», признался, что покупал оружие в Украине и через Турцию отправлял его боевикам группировки в Сирию. Как оказалось впоследствии, ливанец никогда не посещал Украину, а по данным того же ЦИАКР, ряд вооружений для ИГИЛ (и не только) активно «реэкспортировался» во время боевых действий с территорий, контролируемых группировками «ДНР» и «ЛНР», а также аннексированного Крыма.

Постоянно поступает информация о возможности размещения в Крыму ракетных комплексов «Искандер»

Тем временем Россия продолжает «накачивать» оккупированный полуостров оружием. По словам Михаила Самуся, в прошлом году на территории Крыма дислоцировалось уже около 25 тысяч военнослужащих, более 30 боевых кораблей и танков, 260 боевых бронированных машин, 80 самолетов, 80 единиц ствольной артиллерии, 40 единиц ракетных систем залпового огня и 24 зенитно-ракетных комплексов С-300. Тогда же Кремль перебросил на территорию Крыма батареи современных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», и сообщил о своих планах разместить на полуострове и иное вооружение.

«Постоянно поступает информация о возможности размещения в Крыму оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», в том числе, с крылатыми ракетами Р-500, оснащенными ядерными боеголовками. Дальность действия Р-500 может достигать 2 тысяч километров, что грозит территории большинства стран Европы. Кроме того, в Евпатории дислоцируется воинская часть военно-космической обороны, которая отвечает за управление российскими космическими аппаратами военного назначения», – сообщали эксперты. Однако официальные власти Украины, в отличие от руководства оккупированных территорий, как уже говорилось, не осуществляют с Москвой никакого сотрудничества.

Крым.Реалии уже сообщали о случаях торговли оружием с Россией вопреки наложенным ЕС санкциям, но это касалось лишь двух стран – Италии и Венгрии. При этом многие страны Европы прекратили военные и оборонно-промышленные контакты с Москвой. К примеру, Франция отказалась от миллиардного контракта о продаже России кораблей «Мистраль», а Германия остановила строительство на территории России войсковых учебных центров стоимостью около 350 миллионов евро. Ряд стран Евросоюза также объявили о прекращении оборонных контрактов с Россией.