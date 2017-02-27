Проводы зимы: как праздновали Масленицу в Украине и мире (фотогалерея)
В воскресенье 26 февраля завершились празднования масленичной недели – языческого праздника окончания зимы. Сразу же после этого праздника начинается Великий пост. В Украине, России и Беларуси масленицу отметили с размахом: традиционными колядками и обрядами.
1
Эксцентричный российский художник Герман Виноградов сжигает масленичную пирамиду. Калужская область, Россия
2
Мужчина принимает участие в конкурсе с горшочками на Масленицу. Озерцо, Беларусь
3
В российском Ставрополе в этом году снова попытались испечь большой блин, и снова на помощь пришли лопаты
4
В российском Подольске зиму провожали в пруду
5
Киевляне празднуют Масленицу
6
Жители белорусского села Тонеж перекатываются в парах во время обряда Чырачка
7
Жители белорусского села Страчицы колядуют на Масленицу
8
Румянцево, Россия
9
Перетягивание каната – одно из традиционных развлечений на Масленицу. Минск, Беларусь
10
Женщина выбирает подарки во время масленичной ярмарки в белорусском селе Озерцо
11
Во время масленичной недели военнослужащие спецподразделения МВД устроили необычное представление. Минск, Беларусь
12
Традиционные бои подушками. Красноярск, Россия
13
В российском Петербурге прыгали через костер
14
Мужчина взбирается на масленичный столб. Румянцево, Россия
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: