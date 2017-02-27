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Фотогалереи

Проводы зимы: как праздновали Масленицу в Украине и мире (фотогалерея)

В воскресенье 26 февраля завершились празднования масленичной недели – языческого праздника окончания зимы. Сразу же после этого праздника начинается Великий пост. В Украине, России и Беларуси масленицу отметили с размахом: традиционными колядками и обрядами.
Эксцентричный российский художник Герман Виноградов сжигает масленичную пирамиду. Калужская область, Россия
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Эксцентричный российский художник Герман Виноградов сжигает масленичную пирамиду. Калужская область, Россия

Мужчина принимает участие в конкурсе с горшочками на Масленицу. Озерцо, Беларусь
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Мужчина принимает участие в конкурсе с горшочками на Масленицу. Озерцо, Беларусь

В российском Ставрополе в этом году снова попытались испечь большой блин, и снова на помощь пришли лопаты &nbsp;
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В российском Ставрополе в этом году снова попытались испечь большой блин, и снова на помощь пришли лопаты
 

В российском Подольске зиму провожали в пруду
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В российском Подольске зиму провожали в пруду

Киевляне празднуют Масленицу
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Киевляне празднуют Масленицу

Жители белорусского села Тонеж перекатываются в парах во время обряда Чырачка
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Жители белорусского села Тонеж перекатываются в парах во время обряда Чырачка

Жители белорусского села Страчицы колядуют на Масленицу
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Жители белорусского села Страчицы колядуют на Масленицу

Румянцево, Россия
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Румянцево, Россия

Перетягивание каната &ndash; одно из традиционных развлечений на Масленицу. Минск, Беларусь
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Перетягивание каната – одно из традиционных развлечений на Масленицу. Минск, Беларусь

Женщина выбирает подарки во время масленичной ярмарки в белорусском селе Озерцо
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Женщина выбирает подарки во время масленичной ярмарки в белорусском селе Озерцо

Во время масленичной недели военнослужащие спецподразделения МВД устроили необычное представление. Минск, Беларусь
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Во время масленичной недели военнослужащие спецподразделения МВД устроили необычное представление. Минск, Беларусь

Традиционные бои подушками. Красноярск, Россия
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Традиционные бои подушками. Красноярск, Россия

В российском Петербурге прыгали через костер
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В российском Петербурге прыгали через костер

Мужчина взбирается на масленичный столб. Румянцево, Россия
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Мужчина взбирается на масленичный столб. Румянцево, Россия

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