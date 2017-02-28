Олег Зубков: Бороться буду до конца

В крымском парке львов «Тайган» и ялтинском зоопарке «Сказка» продолжаются масштабные проверки, инициированные подконтрольным Кремлю главой полуострова Сергеем Аксеновым. Он, в частности, недоволен деятельностью их хозяина –​ Олега Зубкова. По мнению Аксенова, плата за вход в объекты слишком высокая. Об этом чиновник заявил на выездном заседании российского правительства Крыма в Белогорске.​

Солидарна с мнением Аксенова и глава подконтрольной Москве администрации Белогорского района Галина Перелович. Она не видит пользы от сафари-парка и публично заявила, что будет рада, если парк львов «Тайган» переедет из Белогорского района в Турцию.

По информации самого Олега Зубкова, проверки в его объектах проводятся не по объективным причинам, а из личной неприязни к нему со стороны Сергея Аксенова.

Беда пришла к нам в 2014 году, когда главой Крыма был назначен господин Аксенов, а то, что происходит в последние годы в Крыму, в том числе и со мной, это последствия той беды

«Беда пришла к нам в 2014 году, когда главой Крыма был назначен господин Аксенов, а то, что происходит в последние годы в Крыму, в том числе и со мной, это последствия той беды. Я, по своей наивности, первое время еще был уверен, что все действия губернатора или главы региона строго контролируются Администрацией президента (России – КР) и другими государственными вышестоящими органами, которые не допустят чиновничьего беспредела на местах, будут всегда являться гарантами справедливости и т. д. На деле же убедился, что этот госконтроль есть, но исключительно в части соблюдения государственных интересов, т. е. контроль за расходованием бюджетных средств, общая политика. Конкретные же люди, их судьбы, предприниматели «верхи» не интересуют, они там числятся как крепостные Аксенова, и он вправе с ними делать все, что хочет», – комментирует ситуацию Крым.Реалии Олег Зубков.

По мнению крымского бизнесмена, у проверяющих стоит задача закрыть ялтинский зоопарк «Сказка».

«Реальна ли угроза закрытия «Сказки»? Более чем, если инспектор налоговой службы не постеснялся предупредить о том, что руководство Ялтинской налоговой имеет задачу «натянуть» постановление на приостановление деятельности зоопарка «Сказка». Остальное ведь дело техники, лишь бы заказчик был доволен», – заявляет Зубков.

По его информации, настоящая проверка – лишь продолжение предыдущих мер давления на его бизнес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.

Силы налоговой службы брошены на зоопарк «Сказка» не случайно. Просто другие рычаги и силы выработали свой моторесурс

«Силы налоговой службы брошены на зоопарк «Сказка» не случайно. Просто другие рычаги и силы выработали свой моторесурс, и все, что могли сделать против этого ненавистного Зубкова и его парков, уже сделали. Первый «маршбросок» против Зубкова по указанию Аксенова сделала прокуратура. Уголовные дела, проверки, судебные иски о закрытии гостиницы, здание входа в парке «Тайган», здание кафе «Белый лев» и т. д. Да только поставленную задачу прокуратура не выполнила, посадить Зубкова не удалось, «закошмарить» уголовными делами, проверками и судебными исками тоже не получилось, жив да еще и говорить продолжает... Единственный успех прокуратуры – это закрытие кафе «Белый лев» по совершенно фиктивным основаниям, но думаю, что и эту проблему мы разрешим. Второй фронт господином Аксеновым против врага Зубкова был открыт с помощью ветеринара Иванова, который со всей рьяностью, имея уже и личные счеты, бросился в бой против зоопарка. Этот «деятель» преуспел больше, чем прокуратура. Ему удалось «раздеть» зоопарк штрафами в несколько миллионов рублей, запретить основным поставщикам, которых он контролирует, поставлять продукты в зоопарк. Последнее, что он сделал – это закрыл на 6 месяцев карантина ферму парка львов «Тайган», где содержится все поголовье свиней для кормления хищников. Случайность, скажите вы? Возможно и так. Если не знать, кто такой Иванов и чем он занимается на самом деле. Если думать, что чума свиней, появившаяся в Крыму впервые за многие десятки лет, – это стихийное бедствие или случайность... Но, к счастью, я уже достаточно долго живу и немало знаю, как, в этой связи, говорила Раневская: «Я еще помню порядочных людей». Так вот, я прекрасно помню, как Аксенов назначил Иванова в апреле 2015 года главным ветеринаром, а уже в мае того же года Иванов у меня в бане, потирая ладони, по пьянке рассказывал мне с упоением о том, что скоро в Крыму будет два очага появления чумы свиней. Это что – провидение, интуиция или что-то другое?! Учитывая чудовищность и важность этой информации, я тогда еще в июне 2015 года в письменной форме сообщил об этом в ФСБ. И что?! Все идет «по плану», – сетует Зубков.

Как сообщает бизнесмен, не только гражданские службы продолжают оказывать давление на него, но и российские силовики.

Третий фронт борьбы с зоопарком ведет Следственный комитет. Приехавшие следователи не скрывают и говорят о том, что их присылают их генералы из Симферополя

«Третий фронт борьбы аксеновской армии с зоопарком ведет Следственный комитет. На прошлой неделе в парк львов «Тайган» снова приезжали следователи и уже 4-ый раз опрашивали одних и тех же сотрудников парка, наверное, в надежде найти доказательства причастности Зубкова к смерти волонтера Яковлева. Приехавшие следователи не скрывают и говорят о том, что их присылают их генералы из Симферополя. С кем общаются генералы и «сверяют свои часы» пояснять, думаю, не нужно», – рассказал Крым.Реалии Зубков.

По мнению Зубкова, подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов задействует все проверяющие и надзорные ведомства для давления на неугодного ему бизнесмена.

«Есть и другие более мелкие «фронты», такие как Минобразования Крыма, которое по указке того же Аксенова занимается сносом букв «ПАРК ЛЬВОВ ТАЙГАН», но это уже даже не «фронт», а мелкий отряд «наемников». В общем, поскольку в ходе двухлетней войны противник, то есть я – Олег Зубков, еще жив, то бросаются резервные силы. Такой силой и оказалась налоговая служба. В арсенале господина Аксенова еще остались несколько служб, которые он пока не задействовал в войне с зоопарками Олега Зубкова, это, например, служба Росприроднадзора. Есть еще Минприроды Крыма, и это ведомство, при желании Аксенова, тоже может поучаствовать в «кошмаривании» парков Олега Зубкова. Как говорится, был бы объект и поставлена задача, а что и как делать, специалисты разберутся. Ветдепартамент Крыма во главе с Ивановым стал ярким этому примером», – сообщил Зубков.

Сам крымский бизнесмен сдаваться не намерен и заверяет, что будет бороться до конца.

«Если закроют, что буду предпринимать? Ничего особенного, я не поставлю обратно пушку на стоящий в «Тайгане» броневик (БРДМ), не поеду к крымскому Совету министров и не начну стрелять по кабинету Аксенова, потому что помимо него в здании Совмина работает много нормальных и порядочных людей. Я не стану выпускать тигров и львов за пределы парков... Я не собираюсь делать никаких глупостей, которых очень ждут от меня мои враги, считающие меня идиотом. Они на ровном месте придумывают сказки обо мне, о Меджлисе, ИГИЛе, расчленении трупов и тиражируют их через свои подручные, придворные СМИ, такие, как например, «Крыминформ», которые за лояльность власти готовы сделать любую черную работу.

Знаю одно, что бороться буду до конца, животных не брошу на произвол «гоблинов» ни при каких обстоятельствах

Что я буду делать?! Точно не соберу чемодан денег и не пойду к начальнику налоговой службы «решать вопрос», и, тем более, никогда не пойду просить господина Аксенова о пощаде, останусь, как всегда, самим собой. На закрытых воротах зоопарка «Сказка» повесим большой банер, на котором подробно напишем: на основании чего и по чьему указу был закрыт ялтинский зоопарк. Повесим на этом банере фото наших животных с одной стороны, а с другой – фото «животных» из Совмина Крыма. Этим банером и отгородимся от возмущенного люда. В самом зоопарке часть сотрудников придется уволить, еще больше придется взять на сезонную работу для работы на точках выносной торговли, в кафе, магазинах сувениров, на аттракционах, расположенных в парке. Даже если зоопарк закроют на 3 месяца, как обещают, и к июлю великодушно разрешат открыть вновь, то это будет уже практически невозможно. К тому времени люди, которых мы уволили либо не взяли на сезонную работу, уже где-то устроятся, а обеспечить работу инфраструктуры парка своими силами мы, конечно, не сможем. Животных мы, разумеется, не бросим. Пока будет работать «Тайган», будем дотировать «Сказку» сколько сможем. Ну а там будет видно, либо наша дорога закончится, либо ишак сдохнет... Знаю одно, что бороться буду до конца, животных не брошу на произвол «гоблинов» ни при каких обстоятельствах. Радость, таким как Перелович, своим переездом куда-либо не доставлю», – резюмирует Олег Зубков.

У крымского предпринимателя Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. Отношения крымского бизнесмена Олега Зубкова с главой российской ветеринарной службы Крыма Валерием Ивановым испортились в период крымского блэкаута. Тогда в ялтинском зоопарке «Сказка» умерли тигрята белой тигрицы Тигрюли, подаренной Олегу Зубкову Юлией Тимошенко. Валерий Иванов и российский экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявили, что краснокнижные животные погибли в результате ненадлежащего содержания. Предприниматель убежден, что тигрята стали жертвой инфекции в результате ослабления иммунитета от переохлаждения в отсутствии электроэнергии. В 2016 году Олег Зубков посетил 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове