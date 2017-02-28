ЕС и Кавказ: курс на сближение

Европейский союз активизирует свою политику в отношении Кавказа в рамках программы «Восточного партнерства». Так, 27 февраля было окончательно принято решение об отмене визовых требований для граждан Грузии. «Безвиз» для Грузии заработает, очевидно, с конца марта. На этой неделе в Брюсселе с визитом находится президент Армении Серж Саргсян ‒​ его страна и ЕС решили продвигаться к новому партнерскому соглашению, которое усилит политические отношения ЕС с Ереваном, но будет менее амбициозным документом, чем отвергнутое Арменией три с половиной года назад Соглашение об ассоциации.

Решение о безвизовом режиме для Грузии ожидали уже давно. Она идет параллельно с Украиной к «безвизу», но все же немного опережает украинцев. Итак, Совет ЕС в понедельник, 27 февраля, утвердил безвизовый режим для граждан Грузии.

Одновременно с этим решением был также одобрен новый механизм приостановления безвизовых режимов для всех третьих стран ‒ это некий «план Б» на случай если что-то пойдет не так с «безвизом», и надо будет срочно приостанавливать его действие.

Надеюсь, что грузинские граждане воспользуются этой возможностью для более легких путешествий в Европу

«Я думаю, что Грузия выполнила все требования более года назад и, по сути, они заслуживают соглашения о безвизовом режиме. Мои поздравления стране, и я надеюсь, что грузинские граждане воспользуются этой возможностью для более легких путешествий в Европу», ‒ прокомментировал предоставление безвизового режима Грузии комиссар ЕС по политике соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан.

В это время в Тбилиси находился еврокомиссар по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрис Аврамопулос, который назвал 27 февраля «историческим днем для Грузии и соседей ЕС».

Следовательно, согласно процедуре, законодательный акт о внесении Грузии в перечень третьих стран с безвизовым въездом должен быть опубликован в официальном журнале ЕС и вступит в силу, видимо, в конце марта. Таким образом, Грузия, если судить по информации прессы, опережает Украину в плане получения безвизового режима с ЕС где-то на два с половиной месяца.

Армения вновь хочет соглашения, но партнерского

Также в Брюсселе находится на этой неделе президент Армении Серж Саргсян, и он договорился с Евросоюзом о новом партнерском соглашении. Называться оно будет Комплексным усиленным соглашением о партнерстве и текст его как раз был согласован на этой неделе.

Этот документ является менее амбициозным, чем ассоциация, которую Ереван отверг в начале осени 2013 года перед Вильнюсским саммитом «Восточного партнерства», выбрав вместо того членство в Евразийском экономическом союзе.

Вот как приветствовал завершение переговорного процесса по партнерскому соглашению между ЕС и Арменией президент Европейского совета Дональд Туск: «Это новое соглашение расширит диапазон наших отношений, учитывая новые глобальные политические и экономические интересы, которые мы разделяем, и те вызовы, перед которыми мы встали совместно».

По словам Туска, новое партнерское соглашение с Арменией будет обширным.

Мы смотрим вперед, в сторону усиленного сотрудничества в таких секторах, как энергетика, транспорт, окружающая среда, новые возможности в торговле и инвестициях

«Мы смотрим вперед, в сторону усиленного сотрудничества в таких секторах, как энергетика, транспорт, окружающая среда, новые возможности в торговле и инвестициях, и увеличение контактов, чтобы это пошло на пользу нашим гражданам», ‒ сказал Туск в Брюсселе. По его словам, с армянским лидером также обсуждалась тема Нагорного Карабаха. Статус-кво непрочен, по словам президента Европейского совета, и конфликт должен иметь политическое решение в соответствии с международными нормами. «Нет военного решения. ЕС продолжает полностью поддерживать посреднические усилия и предложения Минской группы ОБСЕ», ‒ сказал Туск.

В прошлом году Нагорный Карабах пережил вспышку боевых действий между армянскими силами и азербайджанской армией.

Что касается продвижения на пути евроинтеграции, то ожесточенный соперник Армении, Азербайджан, начал переговоры относительно нового политического соглашения с ЕС раньше этого месяца.