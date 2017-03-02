Отношение крымского предпринимателя Олега Зубкова к приходу России на полуостров прогрессирует на глазах: от демонстративной поддержки – до полного разочарования.

Затяжной конфликт бизнесмена с российскими властями Крыма пришел к своему логическому завершению. Как рассказал Зубков, 16 марта налоговая служба Ялты планирует приостановить деятельность его зоопарка «Сказка». Так он прокомментировал происходящее:

«...А теперь давайте ответим на простой вопрос: кто выиграет от закрытия Ялтинского зоопарка «Сказка»? Бюджет? Очевидно, что нет, убытки составят многие миллионы рублей! Ялта, как курорт?! Понятно, что нет, негодование туристов, их проклятия чиновникам будут сыпаться широким потоком по всему интернету. Налоговая служба?! В чем она выиграет? Докажет свою значимость? Так в этом и так никто не сомневается. А вот выиграют от этого «действа» те, кто все это заказал и организовал, потешив свое большое самолюбие. И, безусловно, «порадуются» этой новости все зарубежные средства массовой информации, пишущие об оккупации Крыма, о беспределе в Крыму. Здесь с ними сложно будет не согласиться, что так российские «родные» власти себя, придя в Крым, вести не могут, так могут вести себя только действительно оккупационные власти».

Ленур Усманов

...С таким отношением к предпринимателю Крым скоро станет свободной зоной от экономики. Вы думаете на материке не знают что "команда вредителей" душит бизнес?! Знают. И поэтому Крым не будет полноценно развиваться.

Ирина Абдуллаева

Думаю, что налоговая Ялты будет рада принять у себя зверей и сотрудников зоопарка на время его закрытия.Часть обитателей и лучшие работники могут могут пожить в Симферополе,в кабинете у Аксенова. А что,тепло и сытно!

Петр Данилин

Если "Сказку" закроют нам летом туристам, что показывать в клетках Крымских чиновников?

Мария Усаин

Вот вам и светлое будущее с Россией

Игорь Игорев

куда приходит Россия все превращается в черепки. Любой независимый бизнес - кость в горле этого совкодрочерного жулья

Тем временем, не видя перспектив для ведения своего бизнеса в Крыму, Олег Зубков решил открыть зоопарк в Турции.

Большому кораблю - большое плавание. Это должно было произойти... Вот и оценили по достоинству непревзойденный професси... Опубликовано Галиной Ломакиной 25 января 2017 г.

Boris Yaremko

Уедет .. Пить дать уедет.. Крым потеряет один из самых привлекательных туристических объектов---"Тайган"..На него постоянно оказывают давление!!! Как можно жить и работать в таких условиях....

Ленур Усманов

Жаль, что Зубкову так и не дали воплотить его новые уникальные проекты. В то же время, если продолжат давить на зоопарки это может ознаменовать и переезд Тайгана. Мер Станбула уделил внимание бизнесмену. А Аксенов нет. Вот вам пример гос управления…

Виталий Гринев

Все логично! Если не дают развиваться и платить налоги в Крыму, приходится работать за границей! У нашей власти есть желание развивать экономику Крыма?

Кстати, Зубков уже открыто пишет, что, поддержав отторжение Крыма от Украины, он ошибся. Большой резонанс вызвал его недавний пост, в котором он признался, что «лучше жить в чужой стране в сердце с ностальгией по Родине, чем вернуться на Родину и видеть, что с ней сделали и во что ее превратили»:

В преддверии 3-ей годовщины Крымского референдума, нашли грустные размышления. Более 20 лет мы, русские люди, жили, как считали не до конца в родной нам стране. Жили, растили детей, работали. При этом у многих была ностальгия по русскому Крыму. Все у нас было, всего хватало и планов было громадьё и работы было, что делать не успевали. И вот, наконец, историческая справедливость восторжествовала, Крым вернулся домой в Россию. Счастью русских не было предела. Прошло 3 года и где же вся наша радость?! Смотрю вокруг и всё больше грусть, да печаль в глазах русских людей встречаю. Не даром говорится: «Если не происходит ничего хорошего, то значит скоро произойдёт плохое». А еще на ум приходит притча про волка и свинью. Может, не совсем в оригинале перескажу, но смысл примерно такой:

Как то свинья пошла на окраину села попастись. Паслась она по-над лесом, паслась, вдруг видит из лесу бежит на нее волк. Свинья, разумеется, убегать от него стала. Бежали они, бежали, да провалились оба в глубокую яму, из которой выбраться не могут. Волк свинье говорит: «Ну что, свинья, сейчас я с тобой сексом займусь, а потом тебя съем!» Свинье, конечно, деваться некуда. «Но разреши, волк, напоследок мне песню спеть?», - спросила свинья. «Валяй, пой свою песню», - отвечает волк. Свинья завизжала громкую песню, которую услышали мужики из села. Мужики прибежали к яме, волка отдубасили до полусмерти палками, а свинью в деревню забрали. Лежит волк еле-еле живой в яме и говорит сам себе: «Вот чего мне не хватало?! Секс был, еда была, нет, шоу захотелось!!!».

Многие комментаторы открыто злорадствуют и ерничают над бизнесменом.

Один из тех, кто с первой минуты российского военного вторжения в Крым, финансово и техникой содействовал парамилитарным... Опубликовано Рефатом Чубаровым 26 января 2017 г.

КРЫМский УКР‏

Сначала ты поддерживаешь россию и "защищаешь" #Крым от "бандеровцев", а потом, когда оккупанты начинают тебя щемить, сматываешься в Турцию.

Владислав Євгенійович Христенко

починав за здравіє, кінчив за упокой! Поплутав мати з мачухою! Блудащий син!

Виталий Нечипорук

В этой ситуации единственно кого очень жалко, так это животных... Они ведь не виноваты, что оказались в этой "сказке"....

Ludmila Farley

животных жалко. Они ж не знают, что нужно радоваться и на голодный желудок, только от того, что они теперь в России.

Мадина Марзоева

Не ту притчу этот зоопаркщик вспомнил. Больше подходит про дурачка, который корову на иголку поменял.

КРЫМский УКР

История директора зоопарков Сказка и Тайган - это наглядный пример того, что бывает с теми, кто предает Украину и сотрудничает с оккупантами

Михаил Кардаш

Такова судьба всех ренегатов