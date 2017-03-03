Ставка на «Талибан»: чего добивается Россия?

В конце прошлого месяца «Аль-Джазира» опубликовала колонку афганского политобозревателя Наджиба Шарифи, в которой он заявляет о растущем сотрудничестве России с талибами под предлогом совместной борьбы с ИГИЛ.

«МИД России заявил, что он обменивается разведданными и сотрудничает с талибами в борьбе с боевиками ИГИЛ в Афганистане. Москва неоднократно заявляла о своей озабоченности по поводу боевиков ИГИЛ, во многих случаях преувеличивая их присутствие и влияние в регионе», – пишет Шарифи.

По мнению автора статьи, такая политика может быть направлена на восстановление позиций России как серьезного геополитического игрока в Центральной Азии, а также для возможности давления на Вашингтон, в том числе в части отношения к аннексии Крыма.

Россия может добиться уступок в виде снижения давления со стороны США в отношении Крыма и ослабления других санкций

«Сотрудничая с талибами, Москва может получить возможность для укрепления своих позиций на переговорах с Вашингтоном. Небезопасность и нестабильность в Афганистане возрастают, непосредственно угрожают выживанию поддерживаемого Соединенными Штатами афганского правительства, и представляют большую опасность для миссий США и НАТО в стране. По расчетам россиян, эта опасная ситуация может стать лучшим моментом, чтобы добиться уступок в виде снижения давления со стороны США на Россию в отношении Крыма и ослабления других санкций», – отмечает афганский обозреватель.

Также, по мнению авторов статьи, Россия надеется участвовать в формировании будущего правительства Афганистана в случае свержения нынешнего, а заодно пытается остаться единственным поставщиком энергоресурсов в регионе.

Сотрудничество с талибами позволило бы России сорвать поставки природного газа в Центральную Азию

«Лидеры Центральноазиатских республик стремятся найти новые рынки сбыта природного газа и нефти, в первую очередь, в испытывающую энергетический голод Южную Азию. Если государствам Центральной Азии удастся диверсифицировать рынки поставок природного газа, это приведет к дальнейшему сокращению контроля России над энергетическими рынками региона. Поскольку Афганистан является самым коротким маршрутом доставки среднеазиатского природного газа в Южную Азию, сотрудничество с талибами позволило бы России сорвать попытки подобных поставок. Таким образом, страны Центральной Азии останутся зависимыми от России и Китая, как основных покупателей среднеазиатского природного газа», – говорится в статье.

Схожих оценок придерживается и автор немецкой газеты «Deutsche Welle» Масуд Сайфуллах, отмечая, что активная роль России в Афганистане еще больше осложнит геополитику региона. По мнению журналиста, Москва стремится увеличить давление на Вашингтон, а также не допустить заключения мирного соглашения между правительством Афганистана и бывшим полевым командиром Хекматияром.

В свою очередь, председатель Наблюдательного совета белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Юрий Царик отмечает, что главной целью Кремля является дестабилизация Центральной Азии и уменьшение влияния Китая в регионе.

Борьба с мифической угрозой ИГИЛ – это чистой воды миф

«Вполне очевидно, что Казахстан, учитывая провальность экономической политики России и агрессивность ее оборонных доктрин, будет делать ставку на углубление сотрудничества с Китаем. Российское влияние в регионе будет снижаться, и единственным способом помешать этому может стать «взрыв» ситуации в Центральной Азии с помощью «исламского экстремизма». При этом этот экстремизм подпитывается, скорее всего, и российским оружием, а также деньгами от торговли наркотиками. Кстати, отмечу в связи с этим, что Россия пошла на довольно странные шаги, связанные с ликвидацией ФСКН и снижением внимания государства к проблеме наркотиков, а также к трафику афганского героина», – заявил аналитик в интервью Крым.Реалии.

При этом, по словам Юрия Царика, «исламская угроза» в регионе действительно чрезвычайно преувеличена Россией, и на практике не требует поддержки Талибана, осуществляемой Москвой.

«Борьба с мифической угрозой ИГИЛ – это чистой воды миф, поскольку на самом деле те же талибы или просто уголовники попеременно поднимают флаги то Талибана, то ИГИЛ – в зависимости от того, что им выгодно. При этом у них нет никакой реальной координации действий со столицей ИГИЛ в Ракке. Все это создает условия для возможной дестабилизации Центральной Азии со стороны России», – отмечает эксперт.

По мнению Царика, в этом случае уместна аналогия с действиями Кремля в Украине.

России нечего противопоставить растущему китайскому влиянию, кроме дестабилизации региона

«Тогда на фоне усиливающегося политического и экономического влияния Евросоюза Россия предпочла дестабилизировать ситуацию, чтобы задействовать те аспекты своей политики, в которых она имеет преимущество, прежде всего, военный. Здесь ситуация может выглядеть сходным образом. России нечего противопоставить растущему китайскому влиянию, кроме дестабилизации региона. При этом Москва рассчитывает на содействие новой администрации Вашингтона, поскольку антикитайская ангажированность Дональда Трампа вполне очевидна», – предполагает аналитик.

Ранее Юрий Царик отмечал в комментарии Крым.Реалии, что директор второго департамента Азии МИД России, специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов сознательно исказил ситуацию в Афганистане и преувеличил роль талибов в этой стране. Тогда эксперт предполагал, что Россия сделала ставку на сотрудничество с движением «Талибан» в ущерб и безопасности в регионе и сотрудничеству с официальным Кабулом.