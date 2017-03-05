Крымчане снимали на видео горы мусора, разрушенную набережную и возмущенных автовладельцев.

Скандально известный блогер с пророссийскими настроениями Сергей РУЛЕВ побывал в Севастополе. Он обратился к жителям с просьбой рассказать, что изменилось в городе после смены губернатора. Первая встречная поведала, что ситуация в целом не поменялась. По словам девушки, стипендия маленькая, цены высокие, а квартплата – «лучше не говорить об этом». Девушка также выразила сожаление по поводу «перехода Крыма в состав России». Аналогичного мнения придерживались и другие участники опроса.

Активисты Федерального проекта СтопХам Юфо провели очередной рейд на улицах Симферополя. В поле зрения молодых людей попали водители, которые неправильно парковали авто возле здания нынешнего Совета министров. Главным героем ролика стал крымский блогер и журналист-блогер радиостанции «Эхо Москвы» Александр Горный. Возмущенный журналист, которому не дали припарковаться возле Совмина, несколько раз оскорбил участников проекта.

Пользователь NINA DARINA опубликовала видео цен на детское питание и памперсы. Автор ролика отмечает, что выбор товаров в Феодосии, где она живет с семьей, не такой широкий, как в Симферополе.

Пользователь Кирилл Козлов опубликовал видео разрушенной набережной в Симеизе. Ролик сопровождается трагической музыкой. «Осталось чуть больше трех месяцев до лета», – подчеркивает автор.

Пользователь sasha shizafrenick опубликовал видео, снятое в одном из крымских поселков. На ролике видно, что склон завален мусором.