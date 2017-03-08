Гаага ‒ Россия отрицает все обвинения Украины в спонсировании терроризма на востоке Украины и дискриминации украинских меньшинств и крымских татар в Крыму. Высказывая свои аргументы, защита России в Международном суде в Гааге, с одной стороны, обратилась к «терминологическому» противостоянию, с другой ‒ заявила, что Киев хочет ввести Гаагский суд в заблуждение и дополнила свою аргументацию существенной «порцией» трактовок, традиционно используемых Москвой для оправдания своей агрессии.

Россияне и их иностранные адвокаты в Международном суде в Гааге, пользуясь формулой «лучшая защита ‒ это наступление», во вторник уже с первых слов пошли в атаку: представитель России Роман Колодкин аргументировал цель Киева так: украинцы хотят вовлечь Международный суд в украинско-российские вопросы, которые даже не входят в его юрисдикцию. С другой стороны, утверждает он, Украина хочет использовать судебную площадку, чтобы «стигматизировать самоорганизующиеся Донецкую и Луганскую «республики».

Россия утверждает, что Международный Суд ООН не имеет полномочий выдавать Москве приказ прекратить поддержку сепаратистов на востоке Украины и в Крыму, как этого хочет Украина.

Дело в том, что это «явно не входит в компетенцию суда», ‒ заявил Роман Колодкин. Выступая 7 марта в Гааге, он сказал, что утверждения, что Россия участвует в вооруженном конфликте на востоке Украины, беспочвенны.

Россия полностью выполняет свои обязательства

«Россия полностью выполняет свои обязательства в соответствии с существующими соглашениями, на которые ссылается Украина», ‒ говорит он.

Министерство иностранных дел России одновременно обнародовало сообщение, мол, что «Украина не предоставила обоснований своей позиции относительно того, что существуют обстоятельства, подпадающие под действие Конвенции о недопущении дискриминации».

Рогачев: оружие «ДНР» и «ЛНР» «получено в шахтах»

Международные судьи услышали изложение в стиле типичных кремлевских СМИ: на востоке Украины идет «гражданская война», которая началась после «государственного переворота» ‒ как переименовали Революцию Достоинства в Москве.

Вина России в сбивании малайзийского лайнера рейса MH17 не доказана, заявили россияне, к тому же, вооружение для боевиков «ДНР» и «ЛНР» никоим образом не поступает из России, а главным образом было добыто из «местных еще советских арсеналов». Так, в частности, заявил представитель России в судебном разбирательстве, директор одного из департаментов российского МИД Илья Рогачев.

«Вчера суду сообщили о постоянном потоке вооружений через российско-украинскую границу, которым, как предполагается, поддерживается этот конфликт, ‒ говорит он. ‒ Но следует отметить, что основной источник вооружения и снаряжения военных «ДНР», «ЛНР» происходит из арсеналов, унаследованных Украиной в 1991 году от советской армии, призванной сдерживать весь союз НАТО».

Рогачев добавил, что многие из этих вооруженных составов «были размещены в старых шахтах Донбасса и позже извлечены «повстанцами».

Другой источник вооружений ‒ трофейные, «во время отступления украинской армии», ‒ добавил представитель России в Гааге.

В Крыму «гармоничное развитие всех меньшинств» ‒ представитель России в Международном суде

Между тем в Крыму не то, что не ущемляют и не преследующих татар и украинцев, а, наоборот, дают им «государственные должности», поощряют их языки и даже ставят близкие для их культуры памятники. На полуострове, заявляет заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека в МИД России Григорий Лукьянцев, люди в течение десятилетий ждали момента «воссоединения с Россией» и ныне там «продолжается гармоничное развитие всех меньшинств Крыма». Другой защитник России, парижский профессор Матиас Форто утверждает, что ситуация с крымскими меньшинствами после аннексии улучшилась.

«С момента изменения статуса Крыма в 2014 году несколько элементов свидетельствуют, что ситуация татар и украинцев там улучшилась. 28 апреля того же года президент Владимир Путин принял декрет для реабилитации крымских татар и помощи государства в их возрождении и развитии», ‒ произнес Форто.

А Украина, добавляет другой адвокат России, прибегла к «радикальным обвинениям, не предоставив при этом никаких убедительных свидетельств».

В то же время, чтобы выставить Украину в негативном свете, российская защита именно ее обвинила в постоянном «полном игнорировании Минских соглашений», нежелании идти на диалог, и именно она до 2014 года прибегала к притеснениям крымских татар», ‒ утверждают представители России.

В среду, 8 марта, свои контраргументы в Международном суде ООН представит украинская делегация.

Доказывать банальность лжи и пропаганды ‒ Зеркаль

Глава украинской делегации, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль на своей странице в фейсбуке отметила:

«Большинство из того, что мы услышим, будет для нас не новым, но от того не менее тяжелым, потому что сложно терпеть манипуляции и искажения, на которых сейчас строится вся политика Российской Федерации в отношении Украины. И нормальной реакцией было бы не видеть и игнорировать. Но нам еще больше нужно ваше внимание. Нужно внимательно следить и опровергать все манипуляции. Опровергать здесь и сейчас. Для себя и для ваших друзей. Доказывать всю банальность лжи и пропаганды. Судебные процессы хорошо подходят для таких доказательств... Итак, внимательно смотрим и реагируем».

По содержанию аргументов, которыми российская делегация будет отвечать на обвинения Украины, Зеркаль отметила, что это «будет квинтэссенция тех манипуляций, которые мы постоянно слышим от дипломатов и должностных лиц Российской Федерации и отрывки которых доносятся до нас с российского телевидения».

При этом глава делегации Украины в Международном суде ООН заверила, что «вся ложь от Российской Федерации будет опровергнута в среду во время украинского ответа».

МИД России заявил, что «намерен использовать все возможные средства правовой защиты». Делегация россиян на рассмотрении Международного суда в Гааге состоит из почти четырех десятков человек.

Накануне Украина выдвинула запрос в Международный суд прибегнуть к мерам пресечения по предупреждению ухудшения ситуации и, самое главное, защиты гражданского населения в течение времени, необходимого для рассмотрения дела.

В запросе о применении мер пресечения Украины просит суд обязать Россию прекратить нарушение международного права. В частности, Украина обращается в суд с ходатайством заставить Россию обеспечить эффективный контроль за своей границей, прекратить поставки оружия в Украину, остановить поддержку незаконных вооруженных формирований, которые наносят ущерб гражданскому населению Украины, а также воздержаться от любых дальнейших актов этнической дискриминации в аннексированном Крыму.