Крымская школа: вперед к безработице?

Помню, в мае 2014 года я встретила на улице свою знакомую учительницу. Ее лицо сияло, как яркое майское крымское солнце. «Ты представляешь, я получила зарплату в 18 тысяч рублей в этом месяце», – счастливо заявила она мне. На то время это была действительно очень большая сумма, учитывая, что цены еще оставались украинскими в Крыму. Мы тогда довольно долго беседовали, знакомая взахлеб делилась своими восторгами, что в России учителя востребованы и уважаемы, что теперь она может не экономить и т.д. и т.п…

И вот прошло почти три года. На этой неделе я вновь встретила эту свою знакомую. Мы поздоровались и, как водится у старых знакомых, встречающихся не так часто, начали расспрашивать друг друга про дела. Лицо учительницы теперь не сияло радостью, а выражало глубокую озабоченность. И, как говорится, у кого что болит, тот о том и говорит – она сразу начала рассказывать мне о работе. А новости ее оказались совсем не радостные.

Рассказала подруга о том, что в Крыму начата «оптимизация» системы школьного образования. И ждет крымских учителей массовое сокращение

Рассказала подруга о том, что в Крыму начата «оптимизация» системы школьного образования. И ждет крымских учителей массовое сокращение. Причем «оптимизация» начата уже сейчас, не планируется дожидаться лета. Особенно это коснется сельской местности. Многие малые школы с девятилетним обучением с численностью до ста учащихся будут ликвидированы. А многие малые средние школы станут девятилетками. Количество учителей будет приведено в соотношение шесть педагогов на сто учащихся.

Получается, что в сельских школах учителя станут «многостаночниками». Грубо говоря, учитель биологии будет вести еще и химию, и физику, и географию. Какие знания будут у учащихся в таком случае? Явно не на должном уровне. А потому начнут хорошие ученики переходить в городские школы, тем самым обрекая оставшиеся сельские школы на последующую «оптимизацию», а села – на дальнейшее вымирание.

Знакомая говорит, что учителя просто в шоке от таких новостей, многие не могут в них поверить, но данная информация была сообщена на официальных совещаниях в школах. В среднем сельские районы Крыма должны будут сократить по две сотни учителей. Пусть половина из них будут пенсионеры, но даже сто безработных учителей на каждый район – это обременительно для общества.

Как объяснило начальство, причины «оптимизации» – в недостатке финансовых ресурсов

Также подруга сообщила о том, что, как объяснило начальство, причины «оптимизации» – в недостатке финансовых ресурсов. За счет сокращения численности учителей и одновременного значительного повышения часовой нагрузки, власти добиваются двух целей – сокращения социальных выплат в виде отпускных, оздоровительных, больничных и т.д., и повышения уровня заработной платы учителей из-за увеличения их нагрузки.

Несмотря на заявления Аксенова и Медведева о победе над безработицей, устроиться на работу уволенному учителю будет очень сложно

Но что будет с теми бедолагами, кто останется без работы? Ведь, несмотря на заявления Аксенова и Медведева о победе над безработицей, в реальности ситуация не такая радужная. Устроиться на работу уволенному учителю будет очень сложно. В конце беседы спрашиваю знакомую, мол, ты ж была такая счастливая три года назад. Та только фыркнула и говорит: ну да, у нас как в том анекдоте, где перепутали туризм с эмиграцией.

Вот такие дела.

После встречи со знакомой учительницей зашла по одному вопросу в горадминистрацию, кабинеты переполнены, чиновников как сельди в бочке. Сидят и на часы посматривают, когда обеденный перерыв наступит. Подумала, что не тех сокращаете, господа Аксенов и Медведев. Да только разве интересны им мысли простых смертных...

Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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