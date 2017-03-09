В Гааге продолжаются слушания по иску Украины против России. ​В среду представители Украины приводили контраргументы на заявления в свою защиту делегации России. Главное требование Киева остается тем же: принять немедленные меры на время судебного разбирательства, которые бы сдерживали агрессию России в Крыму и на Востоке Украины.

Глава украинской делегации, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль пишет на своей странице в фейсбуке, что сейчас было «важно показать: имеющейся информации достаточно для введения временных мер».

«Моя страна стоит сегодня перед этим судом и требует его немедленной помощи не с целью решения многочисленных исковых требований Украины к России в связи с вызывающими нарушениями международного права, а для того, чтобы ввести немедленные меры защиты для тысяч, если не миллионов невинных людей и предоставить крайне необходимую защиту для всех граждан Украины на Востоке Украины и в Крыму», ‒ отметила Елена Зеркаль.

Население Украины нуждается в защите Международного суда ‒ Гонджу Ко

Представитель украинской стороны, американский профессор Гарольд Гонджу Ко напомнил, что, по мнению России, «нет необходимости во введении этих неотложных мер, поскольку малазийский лайнер MH17 уже сбит, а атака на гражданских в Авдеевке уже произошла». «Но если Россия не будет охранять своего границы, то уже завтра еще больше опасного оружия может прибыть в Восточную Украину», ‒ заявил докладчик от Украины.

Атаки продолжаются, и они приводят к смертям, ранениям и перемещении местного населения

«Во-первых, условия нестабильны и могут быстро измениться. Во-вторых, уязвимое население нуждается в вашей защите ‒ речь идет о безобидном гражданском населении Украины. В-третьих, продолжается напряжение из-за длительного конфликта, которому до сих пор не найдено решение. И, в-четвертых, атаки продолжаются, и они приводят к смертям, ранениям и перемещении местного населения», ‒ подчеркнул профессор международного права.

Гонджу Ко подытожил: «Законодательной гимнастикой» хитрая российская защита «замаскировала очевидные убеждения» и свидетельствует, что международные законы, по которым живут другие нации, России не касаются».

Впрочем, большая часть заседания суда в среду была посвящена отрицанию утверждений России. При этом, Марни Чик и Джонатан Гимблетт, партнеры Украины из юридической компании «Ковингтон», доказывали, что заявленное «гармоничное развитие нацменьшинств в Крыму», обвинения Киева в невыполнении Минских соглашений, или, как заявляли россияне, что представители группировок «ДНР-ЛНР» являются официальным переговорщиками в Минске, ‒ это неправдивые и искривленные факты, а сама Россия поставляет оружие на Восток Украины, грубо нарушая международные правила.

Два пакета требований: Крым и Донбасс

Сейчас Украина ждет от Международного суда ООН временных мер для Донбасса и Крыма.

Что касается Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, то Украина просит суд применить такие временные меры:

a) Россия должна воздерживаться от любых действий, которые могут ухудшить состояние рассмотрения или сроки рассмотрения спора (в Международном суде ООН) в рамках Конвенции о борьбе с финансированием терроризма, или усложнять вынесение решения в рамках данного спора.

b) Россия должна осуществлять надлежащий контроль над своими границами, чтобы предотвратить дальнейшее финансирование терроризма, в том числе ‒ поставки оружия с территории России на территорию Украины.

c) Россия должна останавливать и предотвращать осуществление всех денежных переводов со своей территории, а также поставки оружия, транспортных средств, оборудования, осуществление обучения групп, участвующих в террористических актах против мирного населения в Украине, или тех, о которых России известно, что они могут принимать участие в террористических актах в будущем, включая, но не ограничиваясь «ДНР», «ЛНР», группой «Харьковские партизаны» и связанными с ними группами и лицами.

d) Россия должна принять все зависящие от нее меры, чтобы любые группы, действующие в Украине и ранее получавшие с территории России денежные средства, оружие, транспортные средства, оборудование и обучение, в дальнейшем воздерживались от выполнения террористических актов против мирного населения в Украине.

Согласно Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Украина просит суд принять временные меры, обязав Россию:

a) воздерживаться от любых действий, которые могут ухудшить или продолжить спор о нарушении Конвенции или сделать дело более сложным для решения;

b) воздерживаться от любых проявлений расовой дискриминации лиц, групп или учреждений на территории, находящейся под контролем России, включая Крымский полуостров;

c) прекратить действия и воздерживаться от дальнейшей борьбы против крымскотатарского народа в политической и культурной сферах, в том числе приостановить действие указа о запрете Меджлиса крымскотатарского народа и отказаться от выполнения этого указа и аналогичных мероприятий на время рассмотрения данного дела.

d) принять все необходимые меры, чтобы остановить исчезновение крымских татар, и немедленно расследовать те исчезновения, которые уже имели место;

e) прекратить и воздерживаться от дальнейшей борьбы против этнических украинцев в Крыму в сфере политики и культуры, включая приостановление ограничений на образование на украинском языке, уважать право на образование на украинском языке, пока это дело находится на рассмотрении.

9 марта, в последний день первого раунда слушаний в Международном суде в Гааге по делу «Украина против России», снова предоставят слово российской делегации.