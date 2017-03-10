Прага – О конкретных примерах давления на инакомыслящих в Крыму рассказывали в Чехии российский журналист Антон Наумлюк (Радио Свобода, «Новая газета») и украинская правозащитница Татьяна Печончик («Центр информации о правах человека»). Они участвовали в дискуссии «Крымская нормализация», которую на философском факультете Карлового универистета провели чешские неправительственные организации «Человек в беде» и «Восточноевропейский клуб».

Украинские правозащитники продолжают следить за событиями в Крыму после аннексии. Об этом в Праге рассказала председатель украинского «Центра информации о правах человека» Татьяна Печончик.

«Сейчас в Крыму насчитывается как минимум 39 людей, которых мы называем узниками Кремля. Они уже осуждены или находятся в заключении по политически сфабрикованным делам в тюрьмах оккупированного Крыма и Российской Федерации», – сообщила Печончик.

Украинская правозащитница выделила несколько историй: «дело 26 февраля», по которому судят участников проукраинского митинга возле крымского парламента в 2014 году), «дело Хизб ут-Тахрир» (международной исламистской партии, законной в Украине, но запрещенной и признанной террористической в России), «дело крымской четверки» (Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева, Алексея Черния), и «дело украинских диверсантов» (которые, по данным ФСБ, якобы готовили теракты на полуострове).

Если в Крыму утверждать, что Крым – Украина, за это можно получить 5 лет тюрьмы

По словам, Печончик, есть дела, на которые стоит отдельно обратить внимание. «Например, процесс крымского журналиста Николая Семены, который сотрудничал с Радіо Свобода. Его тоже обвиняют с экстремизме и сепаратизме. Если в Крыму утверждать, что Крым – Украина, за это можно получить пять лет тюрьмы», – добавила правозащитница.

Она также обратила внимание на дело Владимира Балуха: «Он повесил у себя над крышей украинский флаг и отказывался его снимать. Ему подбросили патроны, и с конца прошлого горда он находится за решеткой. Ему вменяют якобы незаконное хранение оружия».​

Стримы как проявление несогласия

Российские власти готовы терпеть несогласных с аннексией, но опасаются тех, кто говорит об этом публично, считает российский журналист Антон Наумлюк, который освещает судовые процессы в Крыму.

«За последний месяц, который я провел в Крыму, было 16 арестов, включая двоих адвокатов – Николая Полозова и Эмиля Курбединова», – рассказал Наумлюк.

Российский журналист привез на вернисаж в Карловом университете свои последние фотографии, прежде всего – крымских татар.

Проукраинских активистов в Крыму осталось немного – их фактически выдавили с территории полуострова

«Сейчас в Крыму это наиболее сплоченная группа, которая представляет, наверное, опасность для российской власти, поскольку это, по большей части, нелояльная группа населения. Проукраинских активистов в Крыму осталось совсем немного – их фактически выдавили с территории полуострова. Они есть и подвергаются таким же репрессиям, как и крымские татары, но их просто физически гораздо меньше», – объяснил Наумлюк.

Среди его последних фотографий крымских татар – задержанные не конкретное дело, а за стримы и сообщения в соцсетях о другом обыске.

«Судебные процессы продолжались до полуночи. Десять человек были осуждены на пять суток каждый только за то, что они снимали обыск и транслировали его в фейсбук», – рассказал Антон Наумлюк.

Каждый из них достал телефон и начал стримить в фейсбук, понимая, что он может подвергнутся точно таким же репрессиям

По его мнению, социальные сети в Крыму остаются фактически единственным альтернативным источником информации, ввиду отсутствия независимых журналистов. «Не успели этих десятерых человек привести в суд, как возле здания суда уже находились несколько десятков крымских татар, и каждый из них достал телефон, и начал стримить в фейсбук, понимая, что он может подвергнутся точно таким же репрессиям», – поделился наблюдениями российский журналист.

Шарики в подьездах для освобожденных

Антон Наумлюк рассказал, что освободившихся, а в последнее время это были в основном непродолжительные административные аресты, встречают как героев – праздником: «Украшают подьезды шариками, фотографиями, устраивают кухню во дворах и кормят буквально всех соседей». По мнению Наумлюка, для родных это символ того, что в Крыму дождутся и других, которых посадили на долгие годы.

Из фотографий российского журналиста выделяются фотографии детей крымских заключенных и людей, пропавших без вести.

Среди них – дочь Решата Аметова, который три года назад вышел с плакатом против аннексии. Аметова задержала крымская «самооборона», а через две недели его тело нашли со следами пыток.

С 2014 года в Крыму около сотни таких детей растут без отцов.

«Эти дети приходят вместе со своими мамами и бабушками в суды. Крымские татары организовали для таких детей помощь, для этого была создана организация «Крымская солидарность», – рассказал в Праге российский журналист.

На дискуссию «Крымская нормализация» в Праге также пришел новый посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис. Он поблагодарил Антона Наумлюка и Татьяну Печончик за правдивый, по его мнению, рассказ о Крыме.