Без воды, но с бюстом царя

Как умирают крымские реки? Куда ведут подземные тоннели? Почему крымские строители не могут закончить ремонт центра Симферополя даже за несколько сотен миллионов рублей? Кто победит в соревновании за Херсонес? И как связаны все эти события с «мироточением» бюста Николая II в Симферополе?

Чем живет полуостров – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».

Программа выходит в эфир в субботу в 18.30 (повтор – в воскресенье в 11.30). Публикация на сайтах Раді​о Свобода и Крым.Реалии – в 18.30.

Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать, что происходит в аннексированном Крыму.