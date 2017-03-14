Бизнесмен Олег Зубков в очередной раз заявляет об угрозе, нависшей над его парками животных. По его словам, 16 марта ялтинские налоговики намерены приостановить работу его зоопарка «Сказка» в связи с нарушениями при продаже входных билетов. Кроме того, ветеринарная служба Крыма уже больше недели пытается изъять поголовье фермы, которая является основной кормовой базы для другого объекта Зубкова – парка львов «Тайган».

Начало 2017 года нельзя назвать удачным для крымского бизнесмена Олега Зубкова. В середине января на территории его парка львов «Тайган» погиб разнорабочий. Причиной его смерти стало заражение крови, вызванное нападением животных. Администрация парка заявила, что их сотрудника покусали собаки за пределами учреждения, но родственники погибшего утверждают, что на него напали питомцы сафари-парка. В данный момент российские силовики продолжают расследование данного инцидента.

Новые неприятности у Зубкова начались 7 февраля. В этот день в Белогорске было проведено выездное заседание подконтрольного Москве Совмина, на котором крымские чиновники подвергли резкой критике парк львов «Тайган» и его владельца. Российский министр курортов Крыма Сергей Стрельбицкий посетовал, что «Тайган» так и не стал «локомотивом развития туризма в регионе», а глава Белогорской райадминистрации, подконтрольной Кремлю, Галина Перелович пожаловалась на скромные налоговые отчисления, поступающие от сафари-парка.

«Налоги платит, но одни «слезы». Наверное, все наслышаны о специфике характера руководителя этого парка. Мы пытались по-хорошему, но получилось как всегда. На сегодняшний день, может быть, я грубо скажу, но я буду очень рада, если он переместится в Турцию», – цитирует РИА Новости Галину Перелович.

После данного заявления назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов распорядился провести налоговую проверку парков Зубкова. Он поручил проверить ситуацию с налогообложением доходов, а также условия трудоустройства и выдачи зарплаты сотрудникам.

Там только значки долларовые и рублевые в глазах, больше ничего

«Однозначно налоги платиться должны. Стоимость билета в парке «Тайган» очень высокая и зачастую не по карману людям, особенно у которых много детей. В социальных аспектах в сотрудничестве с Министерством образования этот парк не участвует, детям никакие льготы не даются. На все просьбы принять бесплатно наших крымских детей на экскурсию получили отказ. Там только значки долларовые и рублевые в глазах, больше ничего», – заявил Аксенов.

Повод придраться

Олег Зубков рассказал, что после распоряжения Сергея Аксенов в парке «Тайган» в Белогорске прошло три налоговых проверки, и еще столько же – в ялтинском зоопарке «Сказка».

По его словам, инспекторы не выявили существенных нарушений в ходе своих визитов. Но, как утверждает бизнесмен, они обратили внимание на одну формальность, которая поставила под угрозу работу ялтинского зоопарка «Сказка». Поводом для приостановления работы учреждения могут стать нарушения при оформлении входного билета. В частности то, что на «корешке» не указаны данные о типографии, которая их напечатала.

«Мы заказали российские билеты в 2015 году, в соответствии с законодательством (России – КР) в специализированной типографии по изданию этих билетов. Они проморгали, видно, не изучив до конца постановление. А мы-то посмотрели, что наши реквизиты есть, корешки, все. А оказывается, нужно, чтобы были еще реквизиты той типографии, ее адрес и прочее», – пояснил Зубков корреспонденту Крым.Реалии.

По его словам, налоговая выявила эти нарушения еще в июле 2016 года. Но тогда, как утверждает бизнесмен, они не сказали, что нужно уничтожить весь тираж билетов, а просто предложили проставлять на каждом билете штампик с реквизитами типографии.

Владелец парков говорит, что его подчиненные так и сделали, и претензий от налоговиков не поступало. Но после распоряжений Аксенова о новой проверке, по словам Зубкова, к оформлению билетов решили придраться.

Симферопольское управление Федеральной налоговой службы России оштрафовало парк «Тайган» на 40 тысяч рублей. А ялтинскую «Сказку», как утверждает Зубков, вовсе собираются закрыть на три месяца.

Аксенову и его окружению хочется большего, ему хочется закошмарить парки

«Все это делается для того, чтобы удовлетворить амбиции Аксенова. Билеты здесь ни при чем. Билеты можно напечатать новые, мы это сделаем. Никакой проблемы в этом, собственно, нет. Можно оштрафовать, как это сделала с «Тайганом» налоговая Симферополя, коль уж так хочется. Но Аксенову и его окружению хочется большего, ему хочется закошмарить парки», – сказал Зубков.

Он уточнил, что о планах приостановить работу «Сказки» он узнал в неформальных разговорах с сотрудниками налоговой. Документы с соответствующим предписанием ему пока не поступали. Пойдут ли на это налоговики, должно стать известно 16 марта. На этот день администрацию «Сказки» вызвали в ФНС.

Корреспондент Крым.Реалии пытался получить комментарий по этой теме у главного налогового инспектора Ялты Сергея Ермакова, однако он в течение дня не брал трубку.

Заморить львов голодом?

Но и этим не исчерпывается конфликт Зубкова с фактическими властями Крыма. Недавно предприниматель пожаловался на то, что власти хотят лишить корма питомцев парка «Тайган».

Основное подсобное хозяйство Зубкова находится в селе Ульяновка Белогорского района. Там располагает ферма, в которой содержится несколько сот свиней. 2 марта туда пришли сотрудники ветеринарной службы и заявили, что все поголовье подлежит уничтожению, поскольку оно находится в зоне заражения африканской чумой свиней.

Зубков отказался выдавать животных, содержащихся в ульяновской ферме, сославшись на то, что ветеринары ему не предоставили никаких документов.

В вопросе с чумой свиней смущает все: отсутствие болезней и падежа животных не только на самой ферме, но и в близлежащих селах

«В вопросе с чумой свиней смущает все: отсутствие болезней и падежа животных не только на самой ферме, но и в близлежащих селах. Под уничтожение определена смешная 5 километровая зона, в которую попадают 3 маленьких села, в которых уже практически нет свиней, и ферма парка львов. Смущает деятельность ветеринара Иванова на его посту», – заявил предприниматель.

Глава Госкомитета Крыма по ветеринарии, подконтрольного России, Валерий Иванов заявил, что его подчиненные в случае ульяновской фермы Зубкова действовали строго в рамках российского законодательства.

Мы не утверждаем, что у него свиньи болеют африканской чумой свиней. Мы говорим о том, что его ферма находится в первой угрожаемой зоне

«Законодательство в части борьбы с африканской чумой свиней определяет наличие очага и угрожаемой зоны, которая должна остаться чистой. В его (Зубкова – КР) ферме, о которой идет речь, находятся животные, восприимчивые к африканской чуме свиней. Эта ферма находится в менее 5 километрах от очага (заражения – КР). Мы не утверждаем, что у него свиньи болеют африканской чумой свиней. Мы говорим о том, что его ферма находится в первой угрожаемой зоне», – сказал Валерий Иванов в комментарии для Крым.Реалии.

По его словам, 13 марта российский Госкомитет по ветеринарии подал иск с требованием выдать поголовье ульяновской фермы.

Олег Зубков заявил, что в данный момент его подсобное хозяйство в Ульяновке продолжает работать, но ресурсы фермы не могут использоваться для обслуживания парка «Тайган».

«Мы не можем пользоваться фермой. Мы не можем оттуда вывести даже семи мешков морковки. Да, у нас там запасы корма есть, люди работают, обслуживают поголовье коров, свиней и всех остальных. Но мы не можем не забивать, не пользоваться, это все уже подлежит уничтожению», – сказал предприниматель.

Зубков говорит, что уже больше недели ему приходится покупать корм для животных в соседней России и нести дополнительные затраты. Предприниматель убежден: фактическая власть Крыма во главе с Аксеновым хочет добиться его банкротства. По его мнению, руководство полуострова таким образом мстит ему за открытую критику в их адрес, а также за нежелание делиться и участвовать в коррупционных схемах.