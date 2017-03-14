Москва нарушает Минские соглашения, чтобы захватить Мариуполь и получить сухопутный коридор в Крым. Такое мнение в интервью Крым.Реалии высказал бывший заместитель министра обороны Украины, председатель Экспертного совета Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Леонид Поляков.

«Мариуполь является стратегически важным объектом по целому ряду причин. Во-первых, важную роль здесь играет военно-стратегический фактор – захват Мариуполя или его окружение и блокирование существенно облегчает создание сухопутного коридора в Крым. При этом в самом Крыму постоянно наращивается группировка для возможного встречного удара. Во-вторых, Мариуполь – это крупный транспортный узел с аэропортом и большим глубоководным морским портом и причалами для приема и погрузки, в том числе, топлива. В-третьих, это развитый экономический центр с тремя крупными металлургическими предприятиями, выпускающими, среди прочего, и важную для оборонной промышленности продукцию. Наконец, это большой современный город с более чем полумиллионным населением», – пояснил военный аналитик.

Эксперт отмечает: возможный захват Мариуполя является не единственной причиной возобновления огня со стороны России и контролируемых ею сепаратистов. По его словам, Москвы пытается оттеснить украинские войска подальше от административных центов оккупированных районов – Донецка и Луганска, и продемонстрировать на международной арене свои возможности влияния на ситуацию. Также он считает, что и сами сепаратисты стремятся поддерживать ощущения «внешней угрозы», отвлекая внимания населения от собственных грабежей и неспособности наладить экономику региона. Однако, по мнению эксперта, российское руководство до сих пор не отказалось от идеи оккупации новых территорий.

Неоднократно фиксировались случаи запуска разведывательных беспилотников в сторону Мариуполя непосредственно с территории России

«В Новоазовске (между Мариуполем и границей с Россией) создан целый комплекс подготовки к возможным военным действиям со всей прилегающей инфраструктурой, необходимой для размещения, боевой подготовки, снабжения ПВО, артиллерийской разведки, радио- и радиотехнической разведки в интересах крупных сил российско-сепаратистских формирований. Кстати, неоднократно фиксировались случаи запуска разведывательных беспилотников в сторону Мариуполя непосредственно с территории России. Кроме этого, возле границы с Украиной на территории Ростовской и других сопредельных областей сейчас продолжается создание военных баз для развертывания, а в ближайшем будущем – для наращивания значительного наступательного потенциала в составе нескольких дивизий», – отмечает эксперт.

В ферале президент Украины Петр Порошенко зявлял, что в непосредственной близости к украинским границам развернуты подразделения российских вооруженных сил численностью до 50 тысяч человек, а также около 470 танков, более 1700 бронированных машин, около 390 артсистем и систем залпового огня, около 490 боев самолетов, сотни вертолетов и 24 боевых корабля.

Леонид Поляков выделяет и краткосрочные причины постоянных обстрелов, в частности, проверку состояния боевой подготовки сепаратистов, «прощупывание обороны» украинских войск и пристрелку вооружения.

Часто огонь открывается с целью отвлечения внимания украинских военных – чтобы незаметно пересечь линию разграничения и углубиться в тыл украинских войск

«Часто огонь открывается с целью отвлечения внимания украинских военных, к примеру, от попыток диверсионно-разведывательных групп незаметно пересечь линию разграничения и углубиться в тыл украинских войск. Также может открываться огонь на второстепенных участках с целью отвлечения внимания от направлений сосредоточения основных усилий боевиков. Распространенной практикой является открытие огня для обеспечения работы снайперов. Предпринимаются попытки спровоцировать огонь в ответ, и тем самым выявить потенциальные цели для снайпера – или отвлечь огонь на тех, кто ведет обстрел, чтобы снайпер мог действовать незаметно», – поясняет военный аналитик.

Согласно цифрам, которые в Международном суде в Гааге привела представитель Украины Елена Зеркаль, мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила по меньшей мере восемь смертей мирных граждан и тридцать случаев получения ими ранений с 29 января по 5 февраля после обстрелов Авдеевки.

«В результате неизбирательных обстрелов город подвергся значительным разрушениям жилых зданий и критической инфраструктуры, гражданское население было оставлено без электричества, водоснабжения и даже отопления во время суровых морозов. В течение двух месяцев с начала 2017 года количество снарядов, которые использовались для обстрелов Авдеевки, оценивается на уровне 15 тысяч единиц. Это количество соответствует 14 вагонам, доверху наполненным боеприпасами», – отмечает Зеркаль.

Леонид Поляков подчеркивает: стихийные, спонтанные обстрелы со стороны сепаратистов не оказывают значительного влияния на общую ситуацию, но вполне могут послужить поводом для ее эскалации.

«В любом случае, все инциденты необходимо тщательно фиксировать, изучать, устанавливать причины и цели. Хотя возможность широкомасштабного наступления россиян и сепаратистов на востоке Украины является скорее гипотетической, украинцы должны быть готовы к наихудшему сценарию. Авантюризм Кремля показывает, что это может произойти в любой момент», – заключает он.