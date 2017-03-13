Боевики на Донбассе «воюют советским оружием, которое хранилось в донбасских шахтах» ‒ теперь это официальная позиция Москвы в Гаагском суде. То, что Россия утверждала, якобы боевики вооружены советским оружием, ‒ не новость. Однако никто не знал, что его «достали» с донбасских шахт. Хотя, возможно, имелись в виду подземные склады стрелкового оружия в селе Парасковеевка около Бахмута. Такие действительно есть. Однако, в 2014 году боевикам так и не удалось их захватить. А вот чем на самом деле российско-сепаратистские силы воюют на Донбассе против Украины ‒ выясняли Донбасс.Реалии.

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Зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого в 2014-м сбили малазийский «Боинг» ‒ яркий пример переброски оружия Россией на Донбасс. Мы собрали и другие видеодоказательства наличия современной российской техники в Донецкой и Луганской областях. Что-то снято случайно, а что-то боевики сами охотно выставляют напоказ в интернете.

Танк Т-72Б3: впервые «засветился» под Иловайском

15 февраля 2015-го. Район Дебальцево. Британский блогер Грэм Филлипс снимает свой очередной пропагандистский ролик. И даже не подозревает, что одновременно фиксирует веские доказательства участия России в конфликте на востоке Украины. Свое видео он записывает, проезжая мимо трех танков Т-72БЗ.

Т-72Б3 ‒ основной боевой танк вооруженных сил России. Оснащен 125-миллиметровой пушкой и пулеметом. На танк установлена динамическая защита «Контакт-5». От предыдущих вариантов модернизации Т-72Б3 отличается новой системой управления огнем с белорусским прицелом «Сосна-У». В российские подразделения поступил в 2012 году. В Украине до войны поставок не было.

На видео Филлипса достаточно четко виден характерный прицел танка, который внешне отличает его от любых других модификаций Т-72. Но это далеко не единственный случай, когда этот танк попал в объектив камеры на Донбассе.

Конец августа 2014-го. Район Иловайска. Именно здесь впервые и «засветились» новенькие российские Т-72Б3. Украинские военные подбили несколько единиц, но, что самое главное, ‒ захватывают один танк еще в рабочем состоянии. У журналистов появляется возможность детально снять всю его начинку.

А это тот самый прицел «Сосна-У». Уже разбитый после обстрела:

Подробно историю трофея изучил журналист Юрий Бутусов.

«На этом танке танкисты 17-й танковой бригады и полковник Евгений Сидоренко возглавили прорыв колонны наших войск из-под Иловайска в районе Многополья. Танк совершил прорыв, но уже потом был подбит и оставлен экипажем», ‒ рассказывает Бутусов.

БПМ-97: воюет не только на Донбассе, но и в Сирии

30 декабря 2014-го. Телеканал, подконтрольный боевикам, снимает материал о масштабных учениях, которые начались в группировке «ЛНР». Среди другой военной техники в кадр попадает броневик БПМ-97.

БПМ-97 ‒ российский легкобронированный автомобиль. Выпускался в модификациях «Выстрел» и «Дозор». Используется подразделениями сухопутных войск Российской Федерации. В зависимости от модификации, на машину может устанавливаться пулемет КПВТ или «Корд». Принят на вооружение в России в 2009 году. В Украину поставок не было.

В очередной раз камеры зафиксировали российские БПМ-97 в колонне военной техники на выезде из Луганска в январе 2015-го. Случайными свидетелями стали местные жители: «Ну, у украинских войск такой техники точно нет. 100%».

Участие в конфликте на Донбассе ‒ не первая заграничная командировка этих бронемашин. В сообществе «Информнапалм», которое занимается поиском доказательств присутствия российских войск на востоке Украины, нашли фото, которые подтверждают: российские БПМ-97 были замечены и в оккупированных регионах Грузии. А совсем недавно броневики отличились даже в Сирии. Вот эти кадры:

«И здесь вишенкой на торте мы увидели эти машины в Сирии во время того, как российские спецназовцы драпали из Пальмиры. И поэтому можно сказать, что российский миротворческий контингент, размещенный в оккупированных частях Грузии, они дарят технику ИГИЛ», ‒ говорит Михаил Макарук, представитель сообщества «Информнапалм».

РЛС «Аистенок»: показали ОБСЕ

Парад в Москве 2010 года. На Красной площади ‒ боевая техника сухопутных войск. Проходит колонна современных разведывательно-патрульных машин «Дозор». Зрители парада имеют возможность одними из первых увидеть эту технику.

15 января 2015-го. Донецк. Боевики демонстрируют представителям ОБСЕ, среди которых и заместитель главы миссии Александр Хуг, какие-то данные. Но это не главное. Главное ‒ на чем они это показывают. В объектив камеры попадает множество деталей, позволяющих узнать еще одну новую российскую разработку.

Радиолокационная станция «Аистенок». Используется для ведения контрбатарейной борьбы и уничтожения огневых средств противника. РЛС обеспечивает разведку огневых позиций на дальности 10 километров, выявление подвижной наземной техники на дальности 20 километров. Впервые станция была представлена в России в 2008 году. В Украину поставок не было.

На видео заметно: мужчины, которые работают с РЛС, прячут лица от камеры. Представитель «Информнапалма» уверен: это не местные, так обращаться с комплексом умеют только специально обученные российские военные.

«Это верх тупизма. Ну это откровенно. Показывать технику, которой никогда не было в Украине: не производилась, а не поставлялась, а здесь показать «Аистенок». Ну это просто классно. При том, что это высокотехнологичный комплекс, давайте не будем забывать», ‒ отмечает Михаил Макарук.

Беспилотник «Форпост»: сбит над Водяным

21 мая 2015-го. Краматорск. Украинские военные показывают журналистам обломки БПЛА «Форпост».

Российский беспилотный летательный аппарат «Форпост». Лицензионная копия израильской разработки «Поисковик». Основная задача ‒ ведение воздушной разведки. Может использоваться для наведения и корректировки огня артиллерии. Размах крыла «Форпоста» ‒ 7 метров, длина аппарата ‒ 5 метров. Действует на расстоянии более двухсот километров. Выпускают в России с 2012 года. В Украину поставок не было.

Этот беспилотник сбили в районе села Водяное в Донецкой области.

«Форпост», как и другие образцы сложной техники, используется только штатными российскими подразделениями, и нет ни одного доказательства того, что российское военное руководство передавало управление этим аппаратом низкоквалифицированному персоналу», ‒ объясняет директор информационно-консалтингового агентства Defense Express Сергей Згурец.

ЗРК «Панцирь-С1»: ездит по Луганску

8 февраля 2015-го. Луганск. Улица Оборонная. Автор видео замечает военную технику и начинает снимать прямо из салона автомобиля. Перед вами один из самых современных образцов российского военпрома.

«Панцирь-С1» ‒ российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Спаренные зенитные орудия «Лат» выстреливают по две с половиной тысячи пуль в минуту. Так же на вооружении комплекса 12 ракет класса «земля-воздух». Дальность работы радиолокационной системы ‒ 30 километров. «Панцирь-С1» в российской армии появился в 2008 году. В Украину поставок не было.

То, что техника движется именно по Луганску ‒ сомнений нет. Во время съемки комплекс проезжает под несколькими рекламными щитами. На одном из них ‒ главарь группировки «ЛНР» Игорь Плотницкий.

По словам военного эксперта Сергея Згурца, в Украине комплекс «Панцирь-С1» оставил после себя не только этот след.

«Пример использования этого комплекса известен – с него был сбит один из украинских самолетов, и это заставило командование украинских воздушных сил рассматривать меры по защите самолетов от этих комплексов», ‒ говорит Сергей Згурец.

«На марше парадный расчет воздушно-космических сил России. Колонну ЗРПК «Панцирь-С» возглавляет капитан Иван Большаков. Коплекс «Панцирь» производят в городе-герое Туле ‒ столице российского оружия», ‒ произносит диктор на московском параде.

Более 70 военных формирований из России прибыли в Украину

Волонтеры, которые уже три года по крупицам собирают свидетельства участия вооруженных сил России в конфликте на Донбассе, говорят: похожих примеров немало. Только «Информнапалм» представил доказательства пребывания на Донбассе 33-х типов техники. То же касается и военных подразделений.

«Более 70 военных формирований из России, которые прибыли в Украину. География которых начинается с Курильских островов, северного флота, и заканчивается военными подразделениями, находящимися на оккупированных территориях Грузии, в Приднестровье», ‒ комментирует Михаил Макарук. Он раскрывает секрет: материалы «Информнапалма» уже запросила украинская сторона для проверки и подкрепления доказательной базы в Гааге.