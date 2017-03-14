На днях российские СМИ и сайты писали, что Военно-морские силы Украины обстреляли позиции группировки «ДНР» из акватории Азовского моря. В пресс-центре ВМС ВСУ назвали это «чистейшей воды» фейком.

О якобы обстреле позиций группировки «ДНР» с украинской стороны в Азовском море 4 марта сообщил сайт «Политнавигатор» со ссылкой на главного редактора газеты «Донецкий кряж» Марину Харькову.

«Мотоботы, швартующиеся в Мариуполе, вышли в море в 6 часов утра 4 марта. Однако на этот раз курсированием вдоль берега, контролируемого подразделениями «армии ДНР», мотоботы не ограничились. Удалившись от береговой линии на расстояние около километра, команды мотоботов открыли по подразделениям армии республики огонь из установленных на бортах катеров мелкокалиберных пушек и крупнокалиберных пулеметов», ‒ говорится в сообщении.

6 и 7 марта другие российские сайты и СМИ сообщили о опять же вроде бы обстреле позиций группировки «ДНР» украинскими военными со стороны Азовского моря.

«Украинские военные катера открыли огонь из мелкокалиберных пушек и крупнокалиберных пулеметов по позициям «ДНР». В результате этого грубого нарушения режима прекращения огня военнослужащие «ДНР» были вынуждены открыть огонь, после чего оба катера спешно ушли в сторону Мариуполя». На этот раз об этом заявил Эдуард Басурин, представитель группировки «ДНР», признанной в Украине террористической. При этом содержание сообщения об обстреле не очень отличался, от того, что раньше утверждала Марина Харькова.

ВМС ВС Украины «обстрел» позиций группировки «ДНР» с моря ‒ фейк

В командовании Военно-морских сил Вооруженных сил Украины эти сообщения назвали «чистейшей воды» фейком. «Авторы опуса, видимо, не особенно обеспокоены тем, что бронекатера украинских ВМС, о которых идет речь, базируются в другом городе», ‒ прокомментировали в пресс-центре ВМС ВС Украины для Радіо Свобода.

По мнению представителей ведомства, таким образом российские СМИ стремятся оправдать пиратский захват в 2014 году и невозврат украинских боевых кораблей, катеров и судов.​

Бронекатера украинских ВМС, о которых идет речь, базируются в другом городе

«Помните, чем российская сторона тогда объясняла приостановление в одностороннем порядке процесса разблокировки и вывода кораблей и судов с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя в порты материковой Украины? Тем, что вооружение и военная техника могут быть применены украинскими Вооруженными силами «против собственного народа». Как тогда, так и сейчас трудно понять логику подобных заявлений, как могут быть использованы корабли (а именно их, кораблей, больше всего заблокировано в Севастополе и пункте базирования «Донузлав») в мелководном Азовском море, непонятно. Зато, как видим, российские спецпропагандисты с невероятной легкостью «перебросили» украинские бронекатера в Азовское море», ‒ отметили в ВМС Украины.

В комментарии также добавили, что это не первый фейк об украинских ВМС на Азовском море»: «Раньше из России прилетали «утки» о якобы взрыве в районе города Мариуполя украинского военного катера; о матросах, которые якобы отравились некачественными алкогольными напитками и другие. И все они были откровенным бредом».