Сразу двое родственников российских чиновников 14 марта заняли высокие должности в крупных компаниях. Сергей Иванов-младший ‒ сын бывшего руководителя кремлевской администрации ‒ утвержден президентом компании «Алроса». Сын вице-премьера Дмитрия Рогозина ‒ Алексей ‒ стал вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации. Между тем в Госдуме России предложили освободить от налогов часть россиян, попавших под санкции.

Сергей Иванов-младший до сих пор был старшим вице-президентом «Сбербанка». Теперь он возглавил «Алроса» ‒ крупнейшую в России и мире компанию по производству алмазов. Контракт с новоиспеченным руководителем заключен на 3 года.

Сын вице-премьера Дмитрия Рогозина ‒ 33-летний Алексей ‒ раньше работал в Министерстве обороны (России ‒ КР), а теперь стал вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации. Алексей Рогозин будет отвечать за транспортную авиацию.

По странному стечению обстоятельств комитет Госдумы по бюджету предлагает освободить от налогов россиян, попавших под санкции в связи с аннексией Крыма и событиями на украинском Донбассе.

Политолог Дмитрий Орешкин называет это «новым феодализмом», при котором российские власти таким способом определяют круг «своих» и поощряют людей, «которые пострадали за государственные интересы», презрев моралью и законностью.

Почему бы нам не обеспечить вот таких славных людей, которых наказали мировые империалисты, каким-то еще преимуществами?

«Мы же выбрали в Государственную думу человека, отравившего Литвиненко в Лондоне, за государевы интересы. Мы выбрали в Госдуму человека, который носит в штанах золотой пистолет, с этим инструментом ходит на заседания Государственной думы, где он у него из штанов иногда выпадает. В Государственную думу провели такую патриотку, как госпожа Поклонская с ее «мироточащим» бюстом. Почему бы нам не обеспечить вот таких славных людей, которых наказали мировые империалисты, каким-то еще преимуществами? Тем более, что для них это серьезно», ‒ отмечает Орешкин.

Система

Назначениями детей чиновников на ключевые должности в госкомпаниях и освобождением от налогов «жертв санкций» власть уже даже не боится разозлить людей. Председатель федерального политсовета партии «Яблоко» Григорий Явлинский не видит в последних шагах российских властей ничего удивительного.

«Это такая система, нет ничего такого, чтобы удивляться. Она в себе уверена настолько, что ей не надо ничего скрывать. Это демонстрация того, что ничего в российской политике изменяться не будет. И она на том будет настаивать, что она не является агрессором, а что она будет отстаивать свою точку зрения на все мировые проблемы и ни с кем не будет иметь никаких компромиссов», ‒ отметил Явлинский.

Российские налогоплательщики не отреагировали на инициативу Госдумы по льготам для «санкционных» персон. По словам экспертов, для того, чтобы люди вышли на улицы, надо, чтобы они поняли, что государственные институты существуют за их налоги, а не наоборот.