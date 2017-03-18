Как Россия взращивает своих врагов

Вот и наступила третья годовщина аннексии Крыма. И ситуация такова, что люди, пришедшие к власти на полуострове, теряют остатки своего авторитета.

Я не русофобка и не русофилка, я стараюсь смотреть на вещи объективно. А объективность такова, что недовольных властью очень и очень много. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в крымский сегмент соцсетей. Здесь недовольство крымской властью, а теперь уже и российской, нарастает с каждым днем. Если раньше крымчане еще верили, что российская власть не в курсе произвола крымских властей, то теперь эти иллюзии таят, как зимний снег в начале весны.

Три года у власти в Крыму «команда победителей», она же в народе «команда разрушителей», «команда расхитителей» и «команда попилитей». Три года эта «команда» делает все для разрушения у крымчан веры в справедливость: разворовывание бюджетных средств, правовой произвол, отжим бизнеса, застройка уникальных крымских парков и т.д. и т.п.

Три года «команда победителей» делает все для разрушения у крымчан веры в справедливость

Конструктивно реагировать на критику «команда победителей» не умеет. Стиль управления Сергея Аксенова – раздавить и уничтожить. Он не раз уже называл себя – в стиле Кадырова – солдатом президента Путина и, видимо, ему очень импонирует жесткий и бескомпромиссный стиль управления. А потому всех политических оппонентов он готов подавлять и гнобить без жалости.

По крымскому гостелеканалу регулярно выходят ролики, снятые за государственные деньги, порочащие честь и достоинство тех, кто решился покритиковать «команду победителей». В этих роликах достается всем: от таких общественников, как Екатерина Горелкина, до таких политиков, как Леонид Грач, ученых, как Владимир Казарин и бизнесменов, как Олег Зубков. Всевидящее око главного крымского идеолога Дмитрия Полонского не дремлет. Он, как и его шеф не приемлет примирения и компромиссов. Растоптать в грязь оппонентов с использованием админресурса и бюджетных СМИ – это его стиль. Тем самым искусственно создаются образы врагов России. Но, кто в выигрыше, что у России все больше врагов?

Все больше недовольных, тех, кто критикует, а порой попросту клянет власть на чем свет стоит

А эти «враги» – тоже не подарки, каждый из них – лидер мнения, за каждым стоят ряды сторонников. Получается, что и их сторонники – враги? Тогда репрессии идут и на них.

Вот только почему-то задавить и заставить замолчать активных крымчан никак не получается. Наоборот, все больше недовольных, все больше тех, кто уже не на кухне, а на работе и в общественных местах критикует, а порой попросту клянет власть на чем свет стоит.

Такой стиль управления крымско-российской власти в условиях роста бедности населения может дать обратный результат. А результат этот может проявиться уже довольно скоро – через год на выборах президента России. Если наметившиеся тенденции сохранятся, то на выборах Кремль могут ожидать неприятные сюрпризы…

Зарема Сеитаблаева, крымчанка, блогер (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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