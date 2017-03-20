Суд на Семеной: процесс не пошел

В Симферополе начался суд над журналистом, автором Радіо Свобода Николаем Семеной. ФСБ заявляет, что его статья, в которой Крым признается частью Украины, содержит призывы к нарушению территориальной целостности России. Первое заседание по делу Семены закончилось, едва начавшись. Почему – разбирался корреспондент Крым.Реалии.
Дело против Николая Семены возбудили весной 2016 года. 19 апреля сотрудники ФСБ ворвались к нему домой с обыском. Поводом для уголовного преследования журналиста стала его статья на сайте Крым.Реалии, посвященная «гражданской блокаде» полуострова. Она была опубликована в сентябре 2015 года и подписана псевдонимом. ФСБ выяснила, что автором этой статьи является Семена, поскольку ее агенты установили на компьютер журналиста шпионскую программу.
По версии следствия, материал Николая содержит призывы к нарушению территориальной целостности России, а именно – к возвращению Крыма в состав Украины. Сам журналист эти обвинения опровергает, заявляя, что в статье он просто воспользовался правом на свободу выражения мнений, которое гарантирует Конституция России.
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Маленький зал для большого процесса
Предварительное заседание по делу Семены состоялось 28 февраля в подконтрольном России Железнодорожном районном суде Симферополя. Защита настаивала на том, что переходить к судебному следствию рано, поскольку обвинительное заключение содержит ряд нарушений. В частности, адвокатов журналиста не устраивало качество лингвистической экспертизы статьи Семены, в которой эксперт дает правовые оценки, что, по мнению защиты, недопустимо. Ну судья Надежда Школьная отказалась отправлять дело на расследование и назначила первое судебное заседание по существу на 20 марта.
Ожидалось, что в этот день следователь зачитает обвинительный акт, а также будет определен порядок судебного расследования. Однако этого не случилось. Заседание назначили в небольшом зале, в который не смогли поместиться не только зрители и представители масс-медиа, но и даже участники процесса.
Защите там сидеть негде! Некуда разложить не то что документы, куртку некуда положить
«Эта каморка приспособлена для того, чтобы там было три человека: один адвокат, один прокурор, один подсудимый. И без зрителей. Защите там сидеть негде! Потому что мы вдвоем, два адвоката, и Николай Семена за одним столом не помещаемся. Некуда разложить не то что документы, куртку некуда положить. Поэтому мы попросили перенести заседание в другой зал», – сказал адвокат Александр Попков в комментарии для Крым.Реалии.
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Прокурор Светлана Удинская на суде возражала против заявленного адвокатами ходатайства о переносе слушаний в другой зал. Она заявила, что это требование является «капризами», «пререкательством» и даже «оскорблением суда». По ее словам, если дело пойдет так дальше, то «в следующий раз защита потребует кофе в постель».
Судья Надежда Школьная заявила, что зал выбрали именно этот, поскольку здесь возможна аудиофиксация процесса, и чтобы перевести аппаратуру в другой зал, потребуется много времени. В итоге она перенесла заседание на 3 апреля. Пока что не известно, в каком зале оно будет проходить: в большом или маленьком.
Сам Николай Семена предполагает, что слушания не случайно назначили в небольшом помещении.
«Предварительные заседания у нас проводились в больших залах, где есть все условия. Дело в том, что предварительные заседания – закрытые, и там ни журналистов, ни слушателей не могло быть. А тут вдруг, когда заседание стало открытым, суд выделил для этого процесса самый маленький зал», – отметил Семена.
По словам адвоката Александра Попкова, два больших зала в момент заседания пустовали. В связи с этим он также считает, что дело Семены решили слушать в маленьком помещении преднамеренно – чтобы туда не попало много журналистов.
Первая партия свидетелей
Помимо участников процесса и представителей масс-медиа, на заседание 20 марта пришли некоторые свидетели обвинения. По словам Николая Семены, это понятые, присутствовавшие во время осмотров сайтов, на которых публиковались его статьи.
«Роль этих свидетелей заключается только в том, чтобы подтвердить, что когда компьютер зашел на такой-то сайт, там появилась такая-то статья с таким-то заголовком, и они ее видели. Вот этих четверых свидетелей они привели», – рассказал Семена.
По его словам, остальные свидетели обвинения, фигурирующие в деле, – это крымские журналисты, которые настроены пророссийски. Они на заседание 20 марта не пришли.
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Позиция стороны защиты строится на том, что журналист в своем материале не допускал сепаратистских призывов, поскольку вопрос территориальной принадлежности Крыма не урегулирован в российском законодательстве.
«Есть Конституция России, в которой закреплено превалирование международно-правового договора, в частности договора о государственной границе между Россией и Украиной, который гласит, что государственная граница проходит не между Херсонской областью и Крымом – она проходит от Беларуси до Азовского моря и по Керченскому проливу. Крым – украинский: это закреплено в российско-украинском договоре о государственной границе», – сказал адвокат Александр Попков в недавнем интервью для Крым.Реалии.
Он отметил, что дело против Семены является политическим, в подобных случаях российские суды подыгрывают следствию и могут не прислушаться даже к самым железным аргументам защиты. В связи с этим адвокат журналиста затруднился делать какие-либо прогнозы по поводу возможного приговора.
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