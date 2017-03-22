В Симферополе активистов Украинского культурного центра допросили в местном управлении российской ФСБ. Следователь интересовался одним из создателей этого центра – Вельдаром Шукурджиевым, который сейчас живет на материковой части Украины. В отношении Шукурджиева возбудили уголовное дело о призывах к сепаратизму.

За последние несколько дней на допросах ФСБ побывали четверо представителей Украинского культурного центра в Крыму: его глава Леонид Кузьмин и активисты Михаил Батрак, Галина Балабан и Алена Попова. Их расспрашивали о Вельдаре Шукурджиеве, его контактах на полуострове и интервью украинским СМИ.

По информации Крым.Реалии, на днях дома у Шукурджиева в Крыму сотрудники ФСБ провели обыск. Однако связаться с ним самим нам не удалось – он на звонки не отвечает.

«История, видимо, будет продолжаться»

По словам активистки Алены Поповой, на допросе ей удалось узнать, что в отношении Вельдара Шукурджиева крымский главк российской ФСБ возбудил уголовное дело. «Его обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России. Меня допрашивали по делу как свидетеля, спрашивали о Вельдаре и обо всем, что связано с его личностью. Других вопросов мне не задавали», – говорит она.

Глава Украинского культурного центра Леонид Кузьмин говорит, что его допрашивали около полутора часов, в течение которых интересовались не только Шукурджиевым, но и другими крымчанами, которые покинули полуостров после аннексии.

Спрашивали о Вельдаре, его деятельности, политических взглядах, круге общения, о семье, родителях

«Спрашивали о Вельдаре, его деятельности до «крымской весны» и после, его политических взглядах, круге общения, о семье, родителях, интервью и публикациях в украинских СМИ. Интересовались его знакомством с Андреем и Людмилой Щекунами», – рассказал Леонид Кузьмин Крым.Реалии.

По словам Кузьмина, в ФСБ ему продемонстрировали интервью Вельдара Шукурджиева Украинскому радио, которое вышло в марте 2016 года, и попросили опознать его по голосу и фотографии.

«Это интервью привели в качестве доказательства обвинения Вельдара. Ведущей этого эфира является Людмила Щекун. Я так понимаю, что в рамках уголовного дела будут допрошены и другие люди из круга общения Вельдара Шукурджиева и на активистах Украинского культурного центра допросы не закончатся. История, видимо, будет продолжаться», – предположил активист.

За деоккупацию и крымскотатарскую автономию

В радиоэфире, которым интересуются российские силовики, Шукурджиев рассуждает о судьбе Крыма, говорит о необходимости его деоккупации и предоставлении полуострову статуса крымскотатарской автономии.

«Если цель у нас всех общая – это деоккупация Крыма, то и, соответственно, мы все должны объединиться ради этой цели. Есть прекрасная украинская пословица: вместе и батька бить легче. Ее можно смоделировать и на наши сегодняшние реалии. <...> Нужно четко понимать, что Крым – это Украина, и чтобы прекратить всяческие сепаратистские притеснения и территориальные требования к украинскому полуострову, чтобы его защитить, нужно дать ему статус крымскотатарской автономной республики», – говорит он.

Радиоэфир вышел в рамках сотрудничества Украинского радио с сайтом «Голос Крыма», редакцию которого в Киеве возглавляет супруга одного из лидеров движения «Евромайдан-Крым», крымская журналистка Людмила Щекун. Она говорит, что вести из ФСБ стали для нее неожиданностью.

Мы освещаем вопросы прав человека в Крыму, которые для российских властей невыгодны

«Радиоэфир с Вельдаром Шукурджиевым был одним из многих, которые посвящены Крыму. Мы говорили о том, что происходит на полуострове сейчас и можно ли что-то изменить там. Это была точка зрения Вельдара на эти процессы. Упоминание в ФСБ моей фамилии, скорее всего, не связано с моей журналистской деятельностью на территории Крыма до оккупации, а с деятельности проекта «Голос Крыма», его видео и радиопрограмм. Потому что в них мы освещаем вопросы прав человека в Крыму, которые для российских властей невыгодны. И если они отслеживают крымские информационные издания, которые работают на материке, то они и делают по ним свои выводы», – отметила журналистка.

То, что мной интересуется ФСБ, – это не секрет. Это называется «профилактика»

Лидер движения «Евромайдан-Крым» Андрей Щекун, о котором также расспрашивали активистов в ФСБ, этому не удивляется. Он выехал на материковую часть Украины после того, как весной 2014 года побывал в плену у пророссийских боевиков в Крыму. А затем оказалось, что его фамилия попала в списки подконтрольной России прокуратуры полуострова, фигурантам которых грозят уголовной ответственностью за участие в Евромайдане.

«То, что мной интересуется ФСБ, – это не секрет. Если сегодня четырех допросили, то я знаю как минимум десять человек, которых допрашивали еще в 2014-2015 годах. Еще тогда интересовались мной. В ФСБ это называется «профилактика»: для людей, которые просто приходили и принимали участие в акциях движения «Евромайдан-Крым», – говорит он.

Очередной «сепаратист»?

В чем именно подозревают Вельдара Шукурджиева, ФСБ не разглашает. В российском законодательстве высказывания активиста трактуются как призывы к нарушению территориальной целостности России (сепаратизм). По статье 280.1 Уголовного кодекса России в Крыму проходят трое журналистов, в том числе автор Крым.Реалии Николай Семена, которого судит подконтрольный России Железнодорожный райсуд Симферополя. Также эту статью вменяют лидеру Меджлиса крымских татар Рефату Чубарову и его заместителю Ильми Умерову. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Уголовное дело Шукурджиева ведет следователь ФСБ по фамилии Чумаков. Он, вероятно, прибыл в аннексированный Крым из соседней России, поскольку в списке бывших крымских сотрудников СБУ, переприсягнувших российской ФСБ, его фамилия не значится.