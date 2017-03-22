Дело Ильми Умерова: накануне суда

Российская прокуратура вручила крымскотатарскому политику Ильми Умерову обвинительное заключение. Это означает, что в ближайшее время над ним начнется суд. Умерова обвиняют в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России, которые он якобы совершил во время интервью телеканалу ATR. Сам он отрицает свою вину и утверждает, что, напротив, выступает за то, чтобы суверенитет России распространялся на территорию, признанную международным сообществом.

Сотрудники подконтрольной России прокуратуры Крыма 21 марта выдали Ильми Умерову обвинительное заключение. Вместе с политиком к прокурорам отправился один из его адвокатов – Эдем Семедляев. Они попытались отказаться от получения заключения, поскольку, по их словам, следователь не приобщил к делу два ходатайства, поданных защитой ранее.

«Мы следователю отправили два ходатайства. Первое – о приобщении нашей экспертизы по поводу высказываний Ильми Умерова. А второе – о прекращении уголовного дела. Однако судьбу этих ходатайств мы не знаем: получил следователь или не получил, рассмотрел он их, удовлетворил или нет. Поэтому мы были не согласны с тем, что нам вручают обвинительное заключение», – сказал Семедляев в комментарии для Крым.Реалии.

Однако попытки отказаться от получения обвинительного акта успехами не увенчались. Прокурор сказал Умерову и его адвокату, что вызовет понятых, чтобы зафиксировать отказ от вручения документа, а само заключение отправит по почте. В итоге в получении обвинительного акта пришлось расписаться.

Призыв к целостности

Адвокат Эдем Семедляев ожидает, что судебный процесс над Ильми Умеровым может начаться через 2-3 недели. Уже известно, что он будет проходить в Бахчисарайском городском суде, подконтрольном России.

«Так как, по их мнению, преступление было совершено не на территории Российской Федерации, а в Киеве, поэтому подсудность они выбрали по месту проживания Ильми Умерова, а именно Бахчисарайский районный суд», – пояснил адвокат.

По версии российских силовиков, преступление Ильми Умеров совершил год назад. 19 марта 2016 года он был гостем телеканала ATR, где высказал свои соображения по поводу российской политики в отношении Крыма. Следователи ФСБ квалифицировали его слова, как призывы к нарушению территориальной целостности России.

В комментарии для Крым.Реалии Ильми Умеров сообщил, что пока не успел детально изучить обвинительный акт, но, бегло пробежавшись по нему, сделал вывод, что ничего нового он не содержит.

Эти фразы просто вырваны из контекста. На самом деле, я рассуждаю о санкциях, а не делаю призывы

«В эфире ATR я дал 40-минутное интервью. Они сделали дословный перевод, а при дословном переводе иногда смысл коверкается. Я считаю, что если сделать смысловой перевод, то никаких призывов там не было. А при дословном переводе получается, что я два раза произнес, что Россию надо вынудить уйти из Крыма и из Донецка с Луганском. И это я повторил в интервью два раза. Эти фразы просто вырваны из контекста. А если смысловой перевод взять, там речь идет о санкциях, которые должны вынудить Россию уйти из Крыма и освободить Донбасса. То есть, на самом деле, я рассуждаю о санкциях, а не делаю призывы», – пояснил Ильми Умеров.

Если я чего-то желал сказать в этом интервью, то я хотел сказать, что это все надо восстановить

Политик заявил, что не мог призвать к нарушению территориальной целостности России, поскольку он, напротив, стоит на позициях восстановления ее суверенитета – в границах, признанных международным сообществом.

«В 2014 году Российская Федерация сама нарушила свою территориальную целостность и территориальную целостность Украины. И если я чего-то желал сказать в этом интервью, то я хотел сказать, что это все надо восстановить», – пояснял Умеров.

Следствие продолжается уже больше года, и за этот период Умерову, страдающему болезнью Паркинскона и сахарным диабетом, пришлось пережить немало испытаний. В конце августа российские силовики принудительно доставили его в психиатрическую больницу для прохождения экспертизы. Там он провел 21 день. Умеров расценил содержание в клинике как пытку. Пока он там находился, во многих странах проходили акции в поддержку крымскотатарского политика.

Похищение адвоката

За время следствия Федеральной службе безопасности России удалось вывести из дела Ильми Умерова одного из адвокатов – россиянина Николая Полозова. С сентября 2016 года следователи пытались вызвать его и допросить в качестве свидетеля. Тот отказывался, поскольку, дав показания, он утратил бы право участвовать в деле в статусе адвоката.

В течении нескольких месяцев Полозов пытался оспорить его вызов на допрос в судах разных уровней, однако в конечном итоге ФСБ удалось добиться своего. 25 января шестеро сотрудников российских спецслужб задержали его и принудительно вывезли для дачи показаний. Сам адвокат расценил эти действия силовиков как похищение, поскольку к тому моменту не было вступившего в силу решения суда о проведении его допроса.

Теперь Полозов не может представлять интересы Умерова, но продолжает бороться за это право. Он намерен подать соответствующую жалобу в Европейский суд по правам человека.

Я расскажу все: и как меня похищали, и какое давление оказывали

«Я жду, когда из Киевского райсуда Симферополя мне отдадут копию апелляционного определения. Тогда можно будет подать кассацию и обратиться в ЕСПЧ. Плюс я подал отдельно жалобу на действия следователя, но она пока не рассмотрена. Таким образом, пока что я буду в статусе свидетеля. Но они зря это сделали. Я расскажу все: и как меня похищали, и какое давление оказывали», – заявил Полозов.

Сейчас интересы Ильми Умерова защищают двое крымских адвокатов – Эмиль Курбединов и Эдем Семедляев. Также у него заключен договор с россиянином Марком Фейгиным, но пока неизвестно, будет ли он участвовать в суде.

Недавно в Крыму начался еще один похожий судебной процесс – по делу автора Радіо Свобода Николая Семены, которого ФСБ также обвиняет в совершении сепаратистских призывов. В комментарии для Крым.Реалии журналист заявил, что, по его мнению, Ильми Умеров, так же как и он, не призывал к нарушению территориальной целостности России.

«Так получилось, что мы с Ильми-агъа практически одновременно высказали одну и ту же мысль. Если и считать наши выступления и материалы призывами, то это призыв не к нарушению территориальной целостности, а это призыв к восстановлению территориальной целостности как России, так и Украины, которые должны быть вечными соседями и вечными стратегическими партнерами на пути прогресса», – сказал Николай Семена.

По его мнению, обвинения против Ильми Умерова являются несправедливыми и политически мотивированными. Журналист напомнил, что статью 280.1, которую им инкриминируют, ввели в уголовный кодекс уже после того, как Россия объявила Крым своей территорией. Николай Семена считает, что это было сделано именно для того, чтобы преследовать тех, кто не согласен с политикой российских властей по отношению к Крымскому полуострову.