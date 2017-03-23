Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская сообщила, что Служба безопасности Украины запретила на три года въезд в Украину представительнице России на песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлии Самойловой, незаконно посетившей оккупированный Россией Крым. Как в России отреагировали на такой запрет и есть ли основания говорить о незаконности этого решения, как утверждают там?

«Владимир Винокур: Почему Украина испугалась девочки в инвалидной коляске», «Королева: В Киеве у людей сердце на замках и душа закрыта» ‒ эти и другие заголовки массово появлялись в течение дня в российских СМИ.

Раздаются также и многочисленные реакции российских деятелей культуры и политиков.

Если они могут не пустить нашу исполнительницу, это все нацизм

«Если они могут не пустить нашу исполнительницу, также, это все нацизм, это дискриминация по национальному признаку, отсюда и слово «нацизм», ‒ так раньше отреагировал на возможный запрет на въезд Юлии Самойловой российский депутат Владимир Жириновский.

«Я подготовила обращение к комиссару ООН» ‒ Сутормина

На сайте российского канала «Звезда» сегодня появилось сообщение, что решение Службы безопасности Украины нарушает закон. Об этом заявила председатель комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии и поддержки соотечественников за рубежом Елена Сутормина. Она написала обращение в Совет Европы и ООН в связи с таким решением СБУ. Сутормина говорит, что такое решение показывает страх киевского руководства перед Россией, и то, что «они действуют не в правовом поле».

Я обратилась к комиссару Совета Европы по правам человека с осуждением и с требованием отменить это незаконное решение

«Я подготовила обращение к комиссару ООН по правам человека и Совету Европы по правам человека. Поскольку это международный музыкальный конкурс, со стороны оргкомитета «Евровидения» к российской делегации не было претензий, и Россия всегда участвовала в этом конкурсе. Украина ‒ она просто принимающая сторона этого конкурса. Самойлова не едет на гастроли и не собирается там отдыхать. Поэтому это нарушение международных прав и норм передвижения, свободы передвижения. Это, конечно, показывает, что киевская власть вне правового поля международного, ...нарушение верховенства права и закона, поэтому я вот обратилась к комиссару Совета Европы по правам человека с осуждением и с требованием отменить это незаконное решение», ‒ заявила Елена Сутормина.

Запрет СБУ является законным ‒ юрист

В комментарии Радіо Свобода юрист-международник Борис Бабин опроверг утверждение о нарушении закона. Также, по его мнению, россияне сознательно отправили (на «Евровидение» ‒ КР) артистку, ранее посещавшую оккупированный Россией полуостров.

«Понятно, что россияне сознательно выдвинули кандидатуру, которая была в Крыму и которая не скрывает своих антиукраинских взглядов, и при этом является человеком с ограниченными возможностями, чтобы спровоцировать Украину к выбору стратегии действий. Или мы запрещаем ее участие, и тем самым они пиарятся. Или мы ее допускаем к участию и они также пиарятся, что вот, на самом деле Крым нам безразличен», ‒ отмечает Борис Бабин.

Запрет СБУ не нарушает никаких обязательств Украины и основывается на национальном законодательстве

«СБУ абсолютно правомерно запретила въезд, ‒ отмечает он. ‒ Это иностранная гражданка. Она не является дипломатом, она не является консулом, не является послом доброй воли, не является сотрудником международной организации. То, что она является участником какого-то музыкального фестиваля, даже авторитетного, не означает обязанность Украины допускать ее к участию. Поэтому запрет СБУ не нарушает никаких обязательств Украины и основывается на национальном законодательстве. Не знаю, куда они хотят обращаться, могут еще в «центральную прачечную» обратиться. Это не компетенция ни Совета Европы, ни ООН, но есть люди, которые это утверждают, они очень далеки вообще от международного права и международных стандартов прав человека».

Также юрист добавил, что если певица не довольна этим решением, то она может обжаловать его в национальном украинском суде и она еще имеет на это время.

В МИД России заявили, что «нынешняя украинская власть в очередной раз подтвердила свой образ режима, зараженного русофобской паранойей и националистическими комплексами», запретив по линии СБУ въезд в Украину представительнице от России на «Евровидении-2017» Юлии Самойловой. В России также призвали бойкотировать «Евровидение-2017».

12 марта Россия определила своего представителя на «Евровидении» ‒ певицу Юлию Самойлову, которая с детства передвигается на инвалидной коляске из-за редкой болезни.

Певица выступила в оккупированном Крыму 27 июня 2015 года, таким образом нарушив постановление Кабинета министров Украины № 367 от 4 июня 2015 года, по которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения Крыма и въезжать на территорию полуострова через установленные пункты пропуска.