Украина должна придерживаться своих норм и отстаивать территориальную целостность. Поэтому въезд российской певицы Юлии Самойловой, незаконно посетившей оккупированный Крым, стоит запретить. Об этом заявили Радiо Свобода эксперты. Они подчеркнули ‒ претензии к певице никоим образом не связаны с тем, что она ‒ человек с инвалидностью. И намерения заблокировать участие России в «Евровидении» нет. Как отметил политтехнолог Сергей Гайдай, так же Украина должна была бы запретить въезд российскому спортсмену на паралимпийские международные соревнования, если тот употреблял допинг. Между тем в СБУ пока (утро 21 марта) не приняли решения о запрете Самойловой въезжать в Украину. А сама певица считает смешной критику в ее адрес по поводу посещения аннексированного Крыма.

СБУ подготовила решение о запрете на въезд в Украину представительнице России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017» Юлии Самойловой, незаконно посетившей аннексированный Крым. Об этом сообщил накануне глава СБУ Василий Грицак. Но, по его словам, решение запретить этой российской певице въезжать в Украину не принято.

«На эту минуту решение о запрете ее въезда еще не приняли, но открою тайну ‒ соответствующий документ уже подготовлен», ‒ сказал Василий Грицак.

Через два месяца «Евровидение» состоится в Киеве. Россия после дискуссий ‒ стоит ли вообще российскому участнику принимать участие в конкурсе в Украине ‒ определилась со своим представителем. Им стала певица Юлия Самойлова ‒ человек, который с детства передвигается на инвалидной коляске.

Певица выступила в оккупированном Крыму в июне 2015 года. Она дала концерт вместе с Олегом Газмановым и Лолитой. Таким образом, Самойлова нарушила украинские нормативные акты, согласно которым иностранцы должны иметь специальное разрешение для въезда на территорию Крыма. Ранее Киев уже принимал меры в отношении других российских артистов-«крымнашистов», которые после посещения полуострова хотели побывать на материковой Украине.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не считает провокацией выбор Россией певицы, выступавшей в аннексированном Крыму. По его словам, это выбор российского телеканала. Мол, в Крыму бывали все. Практически нет людей, которые там не бывали. Это международный конкурс и государство-организатор (то есть, Украина) должен придерживаться международных правил проведения.

В любом случае голос Кремля подчеркнул, что Россия не будет менять своего представителя на «Евровидении» в Украине. Слова Пескова приводят агентство «РИА-Новости» и российские телеканалы.

«Мне неизвестно о решении наших организаторов, но, насколько я понимаю, такой опции, как замена, не существует», ‒ утверждал Дмитрий Песков.

А Юлия Самойлова прокомментировала в интервью российскому государственному телеканалу «Россия-1» свое выступление в Крыму и предложения запретить из-за этого выступления въезд в Украину. В участии в концерте на аннексированном полуострове певица ничего особенного не видит и считает весь этот, по ее словам, переполох вокруг приезда-неприезда на «Евровидение» смешным.

Это все как-то смешно, и я не понимаю, с чего такой переполох

«Это все как-то смешно, и я не понимаю, с чего такой переполох. Был абсолютно обычный концерт. Очень многие артисты были. Не знаю, мне как-то это все странно», ‒ сказала Юлия Самойлова в интервью телеканалу «Россия-1», который, в частности, тоже распространял в 2014 году фейк, что украинских школьников якобы учат убивать снегирей. Мол, окраска этих птиц не «патриотическая».

Выбор именно такой представительницы на «Евровидении» в Украине имеет отношение не к музыке, на самом деле оно является политтехнологическим, циничным решением России. Это констатировал для Радiо Свобода политтехнолог Сергей Гайдай. По его мнению, Кремль в случае запрета въезда в Украину Самойловой начнет вопить изо всех пропагандистских источников в самой России и за рубежом: «фашисты-бандеровцы не пустили певицу-инвалида!» Если же Киев разрешит въезд, то это покажет слабость Украины в отстаивании своих ее же норм ‒ в частности, такой важной, как отстаивание территориальной целостности.

Украина должна руководствоваться прежде всего одним ‒ закон есть закон, считает Сергей Гайдай. Ведь претензии к Юлии Самойловой никоим образом не касаются ее инвалидности.

Если Россия заинтересована в представлении на «Евровидении» ‒ ищите другого участника

«Если человек нарушил закон, он не имеет права въезда к нам (в Украину ‒ КР). Хотя еще есть время, если Россия заинтересована в представлении на «Евровидении» ‒ ищите другого участника, который не нарушал закон. С удовольствием примем вашего конкурсанта. Представьте, что Украина проводит Паралимпийские игры. А оргкомитет обнаружил, что один из паралимпийцев, который хочет въехать в Украину, употреблял допинг. Нарушил закон! Украина должна будет отказать ему в участии в соревнованиях. Вот и все!», ‒ отметил Сергей Гайдай.

«Самойлова нарушила законы Украины, воплощая стратегию Кремля»

Как отметила в эфире Радiо Свобода главный редактор онлайн-издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева-Боровик, СБУ должна запретить Юлии Самойловой выступление в Украине исключительно из-за того, что певица нарушила законы Украины, воплощая стратегию Кремля.

По данным правозащитников и официальной статистики Украины, за три года оккупации Россией десятки проукраински настроенных жителей Крыма (в частности крымских татар) пропали без вести, лишились жизни в результате преступлений оккупантов и их подручных на полуострове. За три года в Крыму пропали без вести 17 человек, 12 погибли, сообщила вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. И, по информации правозащитников, в Крыму и соседней России находятся 44 «узника Кремля».