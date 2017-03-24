Крымское предательство глазами очевидца

Специально для Крым.Реалии

Чем дальше от начала «русской весны» в Крыму, тем больше выясняется подробностей подрывной деятельности России против Украины. На этот раз с откровениями выступил экс-глава коммунистов республики Леонид Грач. Весной 2014 года он поддержал оккупацию полуострова, но впоследствии остался за бортом активного политического процесса. Хотя изначально именно ему российские «кураторы» предлагали занять должность «премьера» Крыма.

В интервью российскому изданию «Медуза» Леонид Грач подробно рассказал о том, как в Крыму начиналась «русская весна» и как российские спецслужбы работали против Украины еще со времен Оранжевой революции. Бывшего представителя Владимира Путина в «крымском федеральном округе» Олега Белавенцева он назвал «не выглядящим тузово». Пожаловался, как Белавенцев с коллегами ели у него бутерброды и пили водку, обещая большие перспективы в «российском» Крыму. Он упрекнул бывшего сатрапа в халатности и кадровых ошибках. Сначала российские эмиссары, утверждает Грач, именно ему предложили пост «премьера» республики.

Из рассказа политика следовало, что российские спецслужбы и военные орудовали в Симферополе еще до 26 февраля 2014 года. У них были конспиративные квартиры в центре города, начиненные аппаратурой для связи с высшим военным руководством и ФСБ. Грачу организовали телефонный разговор с министром обороны России Сергеем Шойгу. Высокопоставленный чиновник попросил его дать согласие на назначение, заверив, что уладит все противоречия с местной верхушкой Партии регионов. Далее Грачу стало известно, что генералы ФСБ параллельно вели переговоры с тогдашним главой ВР Крыма Владимиром Константиновым. Он предложил в «премьеры» Сергея Аксенова – на тот момент лидера партии «Русское единство». В украинские времена она не имела существенного политического веса – ее представители в республиканском парламенте имели лишь три мандата.

Это десант был. Транспортные самолеты садились, и все. Ну и силы Черноморского флота подняли

Показания Грача подтвердили известный тезис о том, что никакого «народного волеизъявления» не было. Весной 2014 года речь шла о российской спецоперации по захвату украинской суверенной территории. Крымчанам отвели роль статистов в политическом спектакле, сценарий которого от начала и до конца был написан в Кремле. Леонид Грач открыто заявил, что захват полуострова осуществляла российская армия.

«Это десант был. Транспортные самолеты садились, и все. Ну и силы Черноморского флота подняли. Самолетов было с десяток. А дальше просто – локализовали воинские подразделения украинской армии, морского флота и так далее без единого выстрела», – рассказал политик.

Без Москвы мы бы не выиграли Донузлав. Там мы, по сути, арестовали высадку американо-украинского десанта и поставили ему условие – уйти

Самое любопытное из рассказов Грача касается событий, произошедших гораздо раньше аннексии. Политик признался, что имел контакты с генералом ФСБ, который «занимался Крымом» еще с 2005 года. То есть после Оранжевой революции в Киеве. Они встречались в Москве и на Кубани. Экс-глава крымских коммунистов публично признал, что за политическими провокациями так называемых пророссийских деятелей стояли кремлевские спецслужбы. «Без Москвы мы бы не выиграли Донузлав. Там мы, по сути, арестовали высадку американо-украинского десанта и поставили ему условие – уйти. Это был 2008 год. Конечно, мы не были бы такими мощными в одиночку», – рассказа Грач.

Помощь им оказал тогдашний глава ФСБ, а ныне руководитель Совета безопасности Николай Патрушев. «Это единственный человек в Москве, кто не пустые разговоры вел. Я имел доступ ко многим и имею право давать оценки. Николай Платонович – единственный, кто реально не только глубоко видел развитие событий, которые привели к тому, к чему привели, но и реально внес свой личный вклад в то, чтобы мы могли здесь восстать», – отметил Грач. Бывший коммунист уверен, что они совместно с Патрушевым предотвратили создание в Крыму американской военной базы. Речь идет о попытках коммунистов сорвать учения «Си Бриз-2008». В ходе потасовок с украинскими военными Грачу якобы сломали палец.

Очевидно, что за провокациями в Феодосии летом 2006 года стояли российские службы. Ситуация была аналогичной событиям на Донузлаве: активисты ПСПУ и других пророссийских сил блокировали совместные учения Украина-НАТО. На полуострове развернули агрессивную информационную кампанию против Альянса. Крымский парламент и горсовет Феодосии приняли постановления, объявившие республику и город «территорией без НАТО», хотя юридических последствий такие решения не имели. Протест поддержали некоторые депутаты российской Госдумы, потребовавшие отобрать полуостров у Украины.

Некоторые украинские политики и эксперты уверены, что Москва давно готовилась к аннексии Крыма. Опыт «переходного периода» показывает, что у центральных властей вообще не было плана по «освоению» украинской территории. Начиная с 2003 года (конфликт вокруг косы Тузла), российские спецслужбы использовали пророссийские настроения на полуострове как фактор давления на Киев. Речь о «присоединении» не шла. Как раз-таки полуостров им был нужен именно в составе Украины, дабы иметь влияние на внешнеполитический вектор Киева. В 2014 году Владимир Путин решился на оккупацию совершенно из иных тактических соображений. Аннексия стала истеричной реакцией на Евромайдан. В Кремле рассматривали украинскую революцию как пролог к беспорядкам и смене власти уже в Москве.

Грач дал показания, которые могут быть использованы в международном суде против Москвы

Леонида Грача трудно назвать глупым человеком. Он фактически дал показания, которые могут быть использованы в международном суде против Москвы. Главная причина заключается в личном характере Грача. Ему, как политику, нужно постоянно с кем-то «воевать», потакая уязвленному самолюбию. Сначала он интриговал против первого крымского спикера Николая Багрова; затем, будучи главой парламента, скандалил с премьером Сергеем Куницыным; после захотел возглавить Компартию Украины, развернув информационную кампанию против Петра Симоненко. Он открыто конфликтовал с лидерами Партии регионов в Крыму, называя их «бандитами» и «проходимцами». В ходе «референдума» Леонид Грач попытался вернуться в «высшую лигу» крымской политики, но неудачно.

Теперь он по старой привычке плюнул в спину Белавенцева, который лоббировал назначение Аксенова. Леонид Грач искренне уверен, что именно он подарил Крым «России-матушке» (цитата из его интервью), а путинский полпред выписал ему второразрядную медаль «за возвращение» полуострова. Ирония ситуации в том, что Леонид Грач, восхваляя Россию, остался глубоко украинским политиком, который при первой же возможности выносит скандал в публичную плоскость.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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