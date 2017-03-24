Для чего убийца экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова взял с собой документы? Каковы шансы у украинского следствия, если в деле действительно задействована ФСБ? И как мир отреагирует на то, что произошло? Эти вопросы возникают после первой информационной волны резонансного преступления в центре столицы.

О деле Вороненкова всего лишь за одни сутки сказано слишком много, но если собрать фактаж, то он умещается в нескольких пунктах. Первый ‒ дело процессуально закрепили за прокуратурой Киева. Второй ‒ установлена личность киллера, он ‒ гражданин Украины и имел при себе удостоверение участника боевых действий от Нацгвардии, если опираться на сообщение народного депутата и советника главы МВД Антона Геращенко. Третий ‒ это четко сформулированные версии убийства, обе являются «русским следом»: это убийство свидетеля по делу Януковича или убийство свидетеля по делу о причастности ФСБ к контрабанде в России.

Первое. Свидетель письма Януковича

Что Вороненков еще не сказал по делу Януковича ‒ неизвестно, ведь содержание допроса нельзя разглашать. Официально правоохранительные органы говорят: эти показания подтверждали роль Януковича в агрессии России. Сам Вороненков говорил, что письмо Януковича с просьбой о военной помощи было, поэтому можно предположить, что об этом он говорил и в ГПУ.

Второе. Генерал Феоктистов и контрабандисты

Что же это за дело контрабандистов, и кто такой генерал Феоктистов, о котором говорил российский политик Илья Пономарев, который скрывается в Украине и на встречу с которым следовал Вороненков? Олег Феоктистов ‒ генерал ФСБ. Его имя Вороненков и сам неоднократно называл. В России Денис Вороненков работал в Федеральной службе наркоконтроля, где доказывал связь высшего руководства ФСБ с потоками контрабанды. Вот что он рассказывал в интервью изданию «Цензор.нет» об этой истории:

«Чтобы развалить дела против руководства ФСБ, они начали преследование сотрудников Наркоконтроля. Этим занимался Олег Феоктистов, начальник шестой службы УСБ ФСБ. Сейчас Феоктистов возглавляет службу безопасности «Роснефти». И наше противостояние с ним началось именно с того периода. Феоктистов получил задание расправиться со всеми сотрудниками Наркоконтроля, кто был причастен к расследованиям против руководства ФСБ. Они решили, что я был одним из ключевых звеньев этой операции», ‒ рассказал экс-депутат.

В 2007 году на него уже было покушение в России. И Вороненков связывал это покушение с генералом Феоктистовым.

А в чем, собственно, разница?

Как таковой, независимой оргпреступности в России давно уже нет

​Блогер Кирилл Сазонов считает, что существенной разницы между этими двумя версиями, по сути, нет: «Таким образом, условным убийцей выступает не государство Россия, а русская мафия. Ну, простите, где заканчивается русская мафия и начинается ФСБ? Никто точно сказать уже не может. Они давно срослись. Как таковой, независимой оргпреступности в России давно уже нет», ‒ отметил Сазонов в эфире Радио Донбасс.Реалии.

Всем руководит ФСБ. Если ты в конфликте с этими людьми, то тебе конец

​«Они единолично решают, кого казнить, а кого миловать. Сейчас ФСБ полностью деморализовала и разгромила МВД, Генпрокуратура не имеет никаких надзорных функций. Всем руководит ФСБ. Если ты в конфликте с этими людьми, то тебе конец. Я с ними в конфликте», ‒ сказал Денис Вороненков о своих взаимоотношениях с ФСБ. Вообще, об угрозе своей жизни со стороны российских спецслужб он говорил почти в каждом интервью в Украине.

Ничего ритуального здесь нет ‒ Бутусов

Военный эксперт, главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов считает, что в мотиве этого убийства соединились два фактора ‒ показания по делу о госизмене Януковича и бегство из системы:

В России создан бандитский режим, где за выход из этой банды тем, кто слишком много знает, приходится платить

​«Он был частью путинской власти много лет. И вот решил изменить все. Так же, как когда-то изменил все и бежал из России полковник ФСБ Александр Литвиненко. Ничего ритуального здесь нет. В России создан бандитский режим, где за выход из этой банды тем, кто слишком много знает, приходится платить», ‒ говорит Бутусов.

О чем мог рассказать Вороненков? По мнению Юрия Бутусова, ценность составляли именно сведения о внутренней системе российской верхушки:

Эти показания для режима Путина были не менее угрожающими, чем какие-то государственные тайны России

​«Я не думаю, что он знал государственные секреты. Он был свидетелем отношений в этой банде, он еще был частью российской государственной системы. Они к нему ходили петь на свадьбу, они дружили. Он ходил в Кремль, он был частью кремлевской верхушки. Возможно, не самого высокого уровня, но он имел допуск. И он знал, как делается российская политика. Я думаю, что эти показания для режима Путина были не менее угрожающими, чем какие-то государственные тайны России», ‒ считает обозреватель.

Тем временем на российском телевидении

В России действительно раздували ожидания, что Вороненкова убьют украинские спецслужбы. Это, в частности, известный уже пост военного блогера Александра Жилина, где говорится, что украинские спецслужбы готовятся убить жену Вороненкова Марию Максакову, чтобы обвинить в этом Россию.

И вот обвинение прозвучало. «Как его уже называют, режим-убийца пожалуй и на этот раз сделает все, чтобы никто никогда не узнал правду. После заявления президента Украины у нас таких сомнений нет», ‒ заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

А в российских СМИ тамошние эксперты открыто выдвигают версию, что Вороненкова убили украинские спецслужбы:

«Он решил обезопасить себя на территории Украины, Украина из него попыталась сделать такого правдоруба для общественности, и в результате ничего лучшего не придумали, чем его убить и обвинить в этом Россию», ‒ говорит в сюжете «Первого канала» России российский политолог Денис Денисов.

А еще, что показательно ‒ дело Вороненкова на «Первом» сравнили с... сбиванием «Боинга» в небе над Донбассом ‒ тезис звучал как «тогда Порошенко также обвинил во всем Россию». Показательно то, что если расследование убийства действительно находится на самом старте, то причастность Кремля к сбиванию самолета практически доказана как нидерландским следствием, так и независимыми центрами.

Политолог Владимир Фесенко считает, что российская версия не очень жизнеспособна для использования в информационной войне на Западе. Но не стоит полагаться и на автоматическое восприятие украинской версии в мире:

Думаю, что все-таки российская версия выглядит очень искусственно

​«Я только что смотрел репортаж ВВС ‒ они дают и украинскую версию, и российскую. Думаю, что все-таки российская версия выглядит очень искусственно. Очевидно, что вряд ли в Украине будут убивать человека, который убежал от режима Путина. Во-вторых, он является свидетелем по делу Януковича. Что это украинские спецслужбы убили, или как сказал лидер российских коммунистов, ЦРУ ‒ это выглядит как откровенный фейк. Другое дело, что версия о причастности российских спецслужб будет проверяться и отслеживаться. Поэтому нам не стоит полагаться на автоматическое восприятие украинской версии», ‒ отметил Фесенко.

Как расследовать против ФСБ?

Реально ли расследовать спецоперации российских спецслужб? Радiо Свобода спросило у криминального журналиста Олега Ельцова, есть ли прецеденты, когда бы в Украине раскрывали преступления, к которым причастна ФСБ ‒ он не припоминает.

«Относительно достоверности его раскрытия я вижу не слишком радужные перспективы, ‒ ответил он, ‒ поскольку россияне все-таки работают достаточно профессионально, и задержаний российских спецслужбистов я не припомню, тем более раскрытия таких преступлений, как скажем убийство Курочкина, я не исключаю, что это была также работа российских спецслужб ‒ снайпер его убил во дворе суда».

Но такие прецеденты есть в мире ‒ например, в деле Литвиненко публичное расследование в Великобритании считает доказанным, что убийство совершили граждане России, которые с большой вероятностью действовали по указаниям ФСБ, с одобрения Николая Патрушева (тогдашний глава ФСБ) и президента Владимира Путина.

«В свое время было раскрыто убийство чеченского главаря Зелимхана Яндарбиева в Катани, ‒ добавляет Юрий Бутусов. ‒ Тогда были схвачены два офицера российских спецслужб, которые были осуждены и признали свою вину на суде. В самой Украине, давайте вспомним, в январе 2010 года были захвачены пять офицеров ФСБ России во главе с полковником Владимиром Носковым при попытке вербовки офицера Главного управления разведки Минобороны Украины. То есть прецеденты есть».

«Взял нелегальное оружие, но легальные документы»

По данным Юрия Бутусова, следили именно за Ильей Пономаревым, а не за Вороненковым, поскольку последний не выдавал своего местонахождения. Этим он объясняет «неаккуратность» убийства, то, что киллер работал вблизи и был смертельно ранен. Но для чего он взял с собой документы?

«Убийца взял с собой нелегальное оружие ‒ пистолет «ТТ» ‒ но при этом взял с собой легальные документы. То есть у него было предусмотрено, что он не боялся задержания. Для него это задержание, возможно, было одной из частей его плана», ‒ считает Юрий Бутусов.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос утром в пятницу уже заявил, что в деле «много сделано», и заверил в успехе расследования.