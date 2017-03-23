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Чему быть, того не миновать: интервью с Вороненковым за месяц до его убийства (видео)

Чему быть, того не миновать: интервью с Вороненковым за месяц до его убийства (видео)
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В центре Киева застрелен экс-депутат Госдумы России Денис Вороненков, который уехал в Украину, спасаясь от преследования. Месяц назад Настоящее Время записало с ним интервью. Тогда Вороненкова спросили, боится ли он за свою жизнь – он ответил: «Чему быть, того не миновать». Бывший член российской Коммунистической партии Денис Вороненков в 2014 году голосовал в Госдуме за «присоединение» Крыма к России. После он утверждал, что аннексия украинского полуострова «была ошибкой, которую нужно исправлять». Видео Настоящего Времени.

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