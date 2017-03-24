В последние дни российские силовики проявляют повышенный интерес к Украинскому культурному центру в Крыму. Четырех представителей центра вызывали на допросы в ФСБ – якобы для дачи показаний по уголовному делу (экстремизм), которое возбудили против одного из создателей организации – Вельдара Шукурджиева. После этого Крымская контактная группа по правам человека решила сотрудничать с активистами.
Представительница Украинского культурного центра Алена Попова рассказала, что ее вызвали на допрос без письменной повестки.
«На допрос приглашали по телефону, у меня есть запись этого разговора. Следователь не хотел давать мне повестку на руки. Мне нужна была эта повестка, чтобы удостовериться, что мы проходим как свидетели, а не оперативная разработка сверх того, что им необходимо в рамках дела. Поэтому я ходила с адвокатом, и повестку мне все же выдали на руки», – говорит Попова.
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По информации Поповой, остальные трое допрошенных активистов Украинского культурного центра никакого документа не получили.
«Следователи ФСБ используют 288 статью о том, что следователь может вручать повестку, а также сообщать с помощью средств связи о том, чтобы человек пришел на допрос», – рассказала активистка.
24 марта координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров провел рабочую встречу с активистами Украинского культурного центра в Крыму.
«Узнав о том, что активистов Украинского культурного центра в Крыму вызывают на допросы в ФСБ, мы решили установить более тесный контакт с украинскими активистами, чтобы оказывать им необходимую правозащитную помощь», – сообщил он Крым.Реалии.
Украинский культурный центр в Крыму будет продолжать развиваться, несмотря ни на что
Абдурешит Джеппаров после встречи с активистами сообщил, что рассчитывает на продолжение сотрудничества с Украинским культурным центром в Крыму.
«Это активисты, которых не сломить, которые прошли уже не одно испытание, но продолжают развивать украинскую культуру в Крыму. Например, один из активистов центра – Леонид Кузьмин – после известных событий 2014 года был уволен с должности педагога-организатора и учителя истории в симферопольской школе №15. Им не дают проводить акции даже в такие праздники, как день рождения Кобзаря, их вызывают на допросы в ФСБ, на их товарища завели уголовное дело за экстремизм, но они не сдаются. И я уверен, что с такими активистами Украинский культурный центр в Крыму будет продолжать развиваться, несмотря ни на что», – рассказал Джеппаров.
Крымская контактная группа по правам человека создана на полуострове после похищения в Белогорске двух юношей крымскотатарской национальности в сентябре 2014 года – о них до сих пор нет никаких известий. Возглавил группу отец и дядя пропавших парней – юрист и активист крымскотатарского национального движения Абдурешит Джеппаров.
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