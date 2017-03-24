Специально для Крым.Реалии

Москва повысила ставки в «гибридной войне» против Украины. Российские спецслужбы активно используют Крым для подготовки диверсионно-разведывательных групп. Официальному Киеву, полагают военные эксперты, придется пересмотреть порядок перемещения граждан через «границу» с полуостровом.

Служба безопасности Украины сообщила о нейтрализации российской диверсионной сети, которая действовала на юге страны. Координатором группы была участница сепаратистских акций в Одессе трехлетней давности. Правоохранители зафиксировали, что она выезжала в аннексированный Крым, где прошла подготовку в тренировочных лагерях ГРУ Минобороны России. Спецслужбы агрессора вербовали украинских граждан, действующих служащих ВСУ и работников режимных объектов. Московская агентура занималась сбором информации об объектах критической инфраструктуры юга и востока Украины, о дислокации, вооружении и передвижениях украинских войск, а также готовила диверсии.

Следующим эпизодом стало громкое убийство беглого российского депутата Дениса Вороненкова в центре Киева. Народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что киллером был уроженец Севастополя Павел Паршов. Нардеп утверждает, что молодой человек прошел в России курс «в школе для диверсантов». После по заданию российских «кураторов» поступил на службу в Национальную Гвардию Украины. В боях участия не принимал, уволился в прошлом году.

Такая информация дает дополнительные аргументы политикам, выступающим за жесткий пропускной режим с Крымом. В частности, к такому выводу пришел народный депутат и военный эксперт Дмитрий Тымчук. Военный эксперт напомнил, что на полуострове не только попирают права человека, преследуют и похищают несогласных. Москва и местные «власти» используют Крым в качестве плацдарма для дестабилизации Украины. Полуостров, несмотря на громкие заверения местных «чиновников» о российском «спасении», остается важным элементом «гибридной войны» против официального Киева.

Россия использует захваченный полуостров в качестве базы для подготовки разного рода провокаций, диверсий и терактов на материковой части Украины

«Россия, как уже любому понятно, использует захваченный полуостров в качестве базы для подготовки разного рода провокаций, диверсий и терактов на материковой части Украины», – уверен Тымчук.

Во время курортного сезона количество людей, проходящих через админграницу с Крымом, возрастает. Украинским силовикам сложно контролировать и фильтровать поток из-за отсутствия конкретных правовых механизмов. «И вот что получаем на выходе. Россия пытается защитить критическую инфраструктуру в Крыму от лишних глаз. Например, с завода «Крымский титан» были уволены все жители близлежащих районов Херсонской области, которые раньше ездили туда на работу. А Украина продолжает сохранять режим «проходного двора». Ну не бред?» – возмутился депутат.

Дмитрий Тымчук предложил распространить на въезд в оккупированный Крым такой же порядок, который установлен для ОРДЛО. И желательно, говорит он, сделать это до начала курортного сезона. Формальные основания для такого решения имеются: СБУ установила такой же уровень террористической угрозы для Крыма, как и для зоны АТО.

Народный депутат и группа «Информационное сопротивление» не в первый раз касаются этой темы. В прошлом месяце Тымчук уже предлагал ввести для Крыма и захваченного Донбасса единый порядок пересечения «границы». Напомним, действующие правила перемещения людей и грузов на оккупированные районы Донбасса регулируются приказом №415 АТЦ СБУ. Для выезда в зону АТО граждане должны иметь соответствующее разрешение. При получении документа необходимо сообщить украинским силовикам цель и направление поездки. Такой подход усложнит жизнь простых людей, но в то же время позволит правоохранителям тщательно фильтровать въезжающий в (из) Крым (-а) контингент.

Фильтрация потенциальных диверсантов на крымской «границе» – вопрос выживания государства

Совершенно не логично, когда на полуостров, который контролируют российские спецслужбы, въезд и выезд осуществляется на «общих основаниях». Тем более сейчас, когда Россия провалила все попытки легализовать аннексию. У Москвы остался единственный шанс – добиться паралича и последующего распада Украинского государства. Способа два: открытое вторжение в условиях острого политического кризиса в Киеве или развал государства изнутри посредством массированных диверсий и террористических актов. Разоблачение агентурной сети, подготовленной в Крыму, и убийство Дениса Вороненкова показывают, что Москва сделала ставку на второй вариант.

Ирония ситуации в том, что украинские правозащитники недовольны даже существующим порядком пересечения крымской «границы». Активисты Центра информации по правам человека уверены, что он существенно усложняет работу адвокатов и журналистов, готовых объективно освещать преступления оккупационного режима. Они предложили включить адвокатов в перечень лиц, которые могут посещать Крым со стороны России (сейчас законным считается въезд на полуостров со стороны украинских пунктов пропуска).

Уже три года Кремль пытается создать из Крыма огромную «потемкинскую деревню», приглашая на полуостров лояльных европейских политиков. И если Киев легализует послабления для журналистов и адвокатов, то Москва уже на законных основаниях будет завозить в Крым толпы прикормленных «западных журналистов» и «правозащитников». Как показал опыт аннексии Крыма, «политические туристы» способны не только создавать нужную для Кремля телевизионную картинку, но и дестабилизировать ситуацию в городах. Поэтому фильтрация потенциальных диверсантов на крымской «границе» – вопрос выживания государства.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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