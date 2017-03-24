В Киеве назвали имя убийцы бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, продолжаются поиски соучастника этого громкого преступления.

Один из ключевых свидетелей российской агрессии против Украины и дела о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, бежавший в конце прошлого года из Москвы в Киев Денис Вороненков был застрелен 23 марта возле гостиницы "Премьер Палас" в центре украинской столицы, когда направлялся на встречу с еще одним бывшим российским депутатом – Ильей Пономаревым. Охранник Вороненкова – сотрудник военной разведки – успел выстрелить в убийцу, который впоследствии, как утверждается, скончался в киевском военном госпитале. Во время перестрелки ранения получил и охранник, его прооперировали и, по словам медиков, он находится сейчас в тяжелом, но контролируемом состоянии.

Депутат Верховной Рады, советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что застреливший Вороненкова киллер был российским агентом:

"Он был убит агентом российских спецслужб, внедренным в украинские силовые структуры, проходил там службу, а затем получил приказ из Москвы убить врага России – Дениса Вороненкова".

Убийца экс-депутата – гражданин Украины, уроженец Севастополя, 28-летний Павел Паршов, проживавший в Днепре. По словам Геращенко, Паршова завербовали российские спецслужбы в 2014 году и поставили задачу внедриться в одно из подразделений Вооруженных сил Украины. После этого он вступил в ряды Национальной гвардии, где прослужил 13 месяцев, до августа 2016 года. За свою жизнь Паршов, как сообщил советник министра внутренних дел, никогда официально не выезжал за пределы Украины, но в феврале 2015-го он пересек пешком границу через один из КПП с Беларусью и в России прошел курс специального обучения в школе для диверсантов. Информацию Антона Геращенко в интервью Радио Свобода комментирует автор криминальных расследований, руководитель украинского интернет-издания "Тема" Олег Ельцов:

Доказательство причастности ВВП, который может творить где угодно и что угодно

– С первых минут и часов была версия о том, что это на руку Москве, это в ее гэбэшном стиле, такая профилактическая зачистка показательная, и доказательство причастности ВВП, который может творить где угодно и что угодно: травить радиоактивными веществами в Британии, стрелять в Сирии, расстреливать в центре Киева, и Кремлю это на руку. И в принципе, информация Геращенко звучит весьма убедительно. Можно ли ее сфальсифицировать? Вряд ли, да я и не знаю, зачем. Тем более что он признал, что этот человек не прошел должной проверки в Национальной гвардии, а Геращенко – это рупор министра внутренних дел Арсена Авакова. Ну, деваться некуда, признали.

– Олег, а что значит: Павел Паршов не прошел должной проверки в Национальной гвардии Украины?

России просто не нравится, когда в Украине спокойно и дела у нас идут на поправку

– Он находился в розыске… Это рабочая ситуация для наших МВД и Национальной полиции в целом. Там полнейший бардак, в силовые структуры ведется хаотический набор, и это не первый случай, когда туда попадают совершенно криминальные элементы, которые получают оружие и несут государеву службу. Достаточно вспомнить такие примеры, как добровольческий батальон "Айдар" – это просто сборище уголовников. Естественно, что в МВД есть внутренняя служба безопасности, которая все докладывает министру. Авакова, видимо, это все устаивает. И вот, мы пожинаем результаты. С другой стороны, не будь этого нацгвардейца, был бы другой. Суть не меняется. Я провожу параллель с убийством Павла Шеремета, и это, во-первых, абсолютно немотивированное убийство, никому он не угрожал, как и тот же Вороненков. Я почти уверен, что носителем никакой особо ценной информации он не являлся. России просто не нравится, когда в Украине спокойно и дела у нас идут на поправку.

– Действительно, имя Паршова фигурировало с 2011 года в базе разыскиваемых МВД Украины преступников. Ему инкриминировали фиктивное предпринимательство и легализацию доходов, полученных незаконным путем. В материалах следствия он значился как основатель ряда компаний в Днепре и Одессе, которые занимались "отмыванием денег". В том числе и по этой причине он мог стать агентом российских спецслужб?

– А что такое российский агент? И вообще агент? Это может быть политик, бизнесмен, безработный, журналист. Кто угодно. И вообще: что такое отмывание денег? У нас, в Украине я не знаю ни одного человека, который бы сел за это в тюрьму. У нас едва ли не каждый день раскрывают конвертационные центры с миллиардными оборотами, и это все заканчивается ничем. Поэтому меня это абсолютно не удивляет.

– Правоохранительные органы сейчас продолжают разыскивать сообщника киллера Павла Паршова, который успел скрыться с места преступления на автомобиле Daewoo. Что можно сказать о первых шагах следствия по делу убийства Дениса Вороненкова?

Я не исключаю, что у следствия есть главный козырь – это киллер. То есть он не в морге, а дает показания в больнице

– Я не посвящен в тайны следствия. Мы видели их первые действия, по горячим следам. Знаю, что результаты правоохранительных органов в первые часы и дни после совершения преступления, они – особо ценные. Мне было известно, что сразу же после убийства там засветился второй человек. Исключено, что этот экс-нацгвардеец работал один. Очевидно, что этот автомобиль, водитель-соучастник должен был обеспечить отход. Многие эксперты сейчас смеются, говорят, что это за такой стрелок, который пришел убивать Вороненкова в красных кроссовках? Так вот, профессионалы утверждают, что все было выполнено очень профессионально. Яркие кроссовки, конечно же, сразу же бросаются в глаза, но он мог бы их через несколько минут после преступления сбросить и обуть совершенно другую обувь и смешаться в толпе. Думаю, что не только сообщник, но и киллер может быть по-прежнему жив. Я не исключаю, что у следствия есть главный козырь – это киллер. То есть он не в морге, а дает показания в больнице. Это совершенно распространенная практика. Так делали неоднократно, когда раскрывались заказные убийства: имитировали убийство, делали фотографию жертвы, и когда заказчик рассчитывался, то его брали с поличным. В данном случае, возможно, вот так, с оперативной целью, имитировали и смерть стрелка.

Между тем, журналисты канала "1+1" связались по телефону с проживающей в Днепре матерью Павла Паршова, который, по ее словам, несколько лет назад сбежал в Россию и с тех пор не общался с родными и якобы даже не выходил на связь. Женщина не смогла подтвердить, что ее сын служил в Национальной гвардии, и сказала, что до звонка журналистов не знала об убийстве Павлом в центре украинской столицы бывшего российского депутата Дениса Вороненкова.

По данным МВД Украины, Паршов находился в розыске с 2011 года за финансовые махинации, совершенные по сговору группой лиц. Сообщается, что он входил в состав преступной группы в Днепропетровске, организованной тремя лицами – уроженцами Польши, Украины и России. Эта группировка создала конвертационный центр, где занималась подделкой документов для перевода денег с текущих банковских счетов посредством системы "клиент-банк". Кроме того, в свое время убийцу Вороненкова подозревали в даче взятки. По информации следствия, Паршов учился в Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры на заочном отделении и дал взятку заместителю декана заочного отделения академии в размере 800 грн (на тот момент 100 долларов США) за успешную сдачу экзамена.

Сотрудники силовых структур Украины возьмут под охрану бывшего российского парламентария Илью Пономарева, который направлялся на встречу с Денисом Вороненковым перед его убийством. 23 марта Илья Пономарев давал показания в военной прокуратуре. Вот что он рассказал Радио Свобода:

– Илья, прошло более суток с момента убийства господина Вороненкова. Как прошли эти два дня для вас?

– Мой вчерашний день после этой трагедии состоял из двух частей. Сначала мы провели какое-то время вместе с Машей Максаковой. Она потом поехала домой. Я почти весь день провел в прокуратуре со следственной группой. Объяснил им, что, как, почему; кто такой Вороненков, кто на него мог покушаться, какие обстоятельства. Весь хронометраж. Началось расследование, и я помогал, поскольку он шел на встречу со мной, соответственно, я мог отследить всю хронологию событий.

–​ Убийство произошло в половине двенадцатого. В какое время вы пошли к этому отелю?

– Убийство было в 11:26–11:27. Я подъехал к отелю в 11:39. Я увидел лежащее тело и большое количество полиции и машин скорой помощи. Я не понял, что это Денис. Мне сказали, что это ДТП, но я так посмотрел, что на ДТП это не похоже, человек лежал на тротуаре, но не было видно лица. Подумал, что одежда похожа на одежду Дениса, в которой он обычно ходил. Мне стало неспокойно на сердце. Я пошел сначала искать его в отеле – не нашел. Послал ему СМС, потом позвонил. Не хотел сначала поднимать тревогу в ситуации, когда и так все напряжено. Очень легко поднять тревогу, а потом попасть в глупое положение. Но потом уже начал звонить знакомым силовикам, и мне стало понятно, что это, к сожалению, Денис.

–​ – Вы подошли к телу, чтобы убедиться, что это Вороненков?

Там был человек, важный для Дениса, который его выманил на эту встречу и подвел к киллеру

– Место было оцеплено с самого начала, когда я приехал. Если бы можно было посмотреть, я бы туда подошел. Главное, я позвонил в Военную прокуратуру, с которой мы работаем по делу Януковича, объяснил, что происходит, сказал, что Вороненков шел на встречу со мной. По всей видимости, я важный свидетель, главное – снять показания. У меня есть детали относительно того, что Денис переносил встречу. Это очень важно для следствия, по-видимому, там был человек, важный для Дениса, который его выманил изначально на эту встречу, до меня и подвел к киллеру. Я не знаю, с кем. Следствие уже должно знать, поскольку у них есть телефон жертвы. Там была встреча, которую человек, который назначил, отменил. Но он отменил ее именно тогда, когда тот уже пришел на встречу. Так что, скорее всего, тот человек, который ее назначал, он имеет непосредственное отношение к наведению киллера. Это я все рассказал следователям и попросил как можно быстрее приехать. Скоро все были уже на месте.

–​ Были ли вы с Вороненковым знакомы ранее?

Он был высококлассным сыскарем

– Мы познакомились в 2014 году в Новосибирске, где он помогал избирательной кампании Анатолия Локтя. В прошлом году Денис приезжал ко мне советоваться, что ему делать после окончания депутатских полномочий. Собственно, обсуждали – стоит или не стоит в Украину. Я всячески агитировал за Украину. В общем, его не надо было даже сильно агитировать, он очень хотел работать, а по профессии ему работать негде. Вороненков хотел заниматься расследованиями, своей деятельностью. Он был высококлассным сыскарем. И это можно было применить только на бывшем постсоветском пространстве.

–​ Вороненков не был вашим единомышленником. Вы –​ единственный депутат ГД, который проголосовал против "присоединения" Крыма к России.

Денис был представителем того слоя российского политического класса, которые пытались что-то хорошее делать изнутри системы

– Денис не был, конечно, моим единомышленником. Я в свое время ушел из КПРФ, состоял в этой партии в начале 2000-х. Вороненков до последнего времени состоял в партии Зюганова ровно по причине национал-патриотического уклона этой партии. Но Денис был представителем того слоя российского политического класса, которые пытались что-то хорошее делать изнутри системы. Он считал, что плетью обуха не перешибешь. Есть какие-то стратегические решения, которые принимает руководство страны. Мы их не оспариваем, говорил Денис, им виднее. Но я на своем уровне (он занимался борьбой с контрабандой, расследованиями) могу сделать что-то хорошее. И вот Вороненков делал что-то хорошее, как он это понимал.

– Какая тема должна была обсуждаться на предстоящей встрече с Вороненковым?

– Предполагалось, что Россия в скором времени подаст запрос в Интерпол. К сожалению, есть уже большой опыт насчет международных розысков. Целый ряд моих помощников, да и я сам с процедурами сталкиваюсь. Соответственно, мы писали бумагу в Интерпол, объясняющую политический характер преследования. Пользуясь парламентским языком, с Денисом у нас должно было быть финальное чтение этой бумаги.

–​ Вы должны были его проконсультировать?

– Да.

–​ Что еще вас связывало? Вы же неоднократно с ним встречались ранее?

Денис много раз говорил, что у него есть стратегический противник, который обязательно будет пытаться его достать физически в Киеве, – это генерал ФСБ Олег Феоктистов

– В Киеве мы имеем отношение к российской политике, какой-то обмен информацией, какое-то общее общение. Ну, вот эти вопросы интерполовские, вопросы взаимодействия с украинскими правоохранителями. Я Дениса знакомил с разными руководителями страны, руководителями силовых органов. Денис хотел серьезно заниматься расследовательской деятельностью. Была в этом смысле помощь. Я старался ее оказать.

–​ Каково состояние госпожи Максаковой? Собирается ли она выступить с каким-нибудь заявлением?

– Пока она убита горем. У них молодая семья. Они друг друга очень любили, друг к другу очень трепетно относились. У них маленький ребенок. Планов совместных было очень много. Поэтому Маша держится по возможности, но, конечно, ей очень тяжело.

–​ Где вы вчера с ней встречались? Сказала ли она вам, кого подозревает?

Путин создал такую атмосферу, когда отступников, предателей, в их терминологии, необходимо устранять

–- Мы встречались в отеле "Премьер Палас", потом поехали в Генпрокуратуру. Она абсолютно четко сказала, что Денис много раз говорил, что у него есть стратегический противник, который обязательно будет пытаться его достать физически в Киеве, – это генерал ФСБ Олег Феоктистов. Денис ранее обвинял его в организации покушения, которое было в России, после которого он выжил. Там была достаточно серьезная история. Он считал, что Феоктистов обязательно повторит это сейчас в Киеве, поэтому просил государственную охрану. Ему такую охрану предоставили, но ее оказалось недостаточно, чтобы его спасти.

–​ На ваш взгляд, какова причина убийства?

У господина Феоктистова сейчас не самые лучшие времена. Его за организацию компроматного слива на Дмитрия Медведева уволили из "Роснефти"

– На эту тему можно много спекулировать. Мне кажется, что Путин создал такую атмосферу, когда отступников, предателей, в их терминологии, необходимо устранять, что убийство предателя – это не есть преступление. У господина Феоктистова сейчас не самые лучшие времена. Его за организацию компроматного слива на Дмитрия Медведева уволили из "Роснефти". Соответственно, ему нужно завоевать какие-то очки перед руководством страны. Я считаю, очень вероятно, что то, что произошло вчера, – это результат каких-то подобных действий. Утверждать точно не могу. Это покажет расследование. Но пока все, что я знаю по расследованию, однозначно показывает на российские спецслужбы как на исполнителя этого преступления.

–​ Не опасаетесь ли вы за свою жизнь?

Ценность Дениса была в знании финансовых махинаций российского генералитета. Он понимал, как работают шестеренки войны

– Вы же понимаете, я разумный человек. И не понимать того, что опасность есть, это невозможно. Просто она была и до того. Я не считаю, что она выросла со вчерашнего дня. Наоборот, мое физическое образование и теория вероятности говорят о том, что вероятность должна снизиться, а не увеличиться. Руководство Украины думает по-другому. Мне в категорической форме сказали, что нужна охрана. Я считаю, что раз власть страны так считает, значит, надо так делать, хотя надеюсь, что это будет не очень длинный период в моей жизни.

–​ У вас будет личная охрана, которая будет вас сопровождать по городу?

– Да.

–​ Почему именно Вороненков являлся тем лицом, который мог дать показания против Януковича? Простите, где Янукович, а где Вороненков! Это совершенно разные пространства и разные плоскости.

– Ценность Вороненкова была не в показаниях по поводу Януковича. Ценность Дениса была в знании финансовых махинаций российского генералитета. Он понимал, как работают шестеренки, в частности, войны, он понимал финансовую заинтересованность людей в контрабандных потоках. Как мы сейчас хорошо знаем, в Украине вся эта война крутится вокруг контрабанды, и финансируется она за счет контрабанды. Именно в этом была его ценность. Что касается показаний по делу Януковича, то их в равно степени может дать абсолютно любой российский депутат или высший государственный чиновник. Суть этих показаний крайне проста. Задается вопрос: "Вы в курсе того, что было обращение Януковича? Да или нет". "Вы знаете, разговаривали ли вы с членами Совета Федераций, которые голосовали по вопросу о согласии применить военную силу против Украины? Слышали ли вы про это письмо? Повлияло ли это письмо на ваше решение? Да или нет". Соответственно, и у меня, и у Дениса большое количество знакомых членов СФ. Мы прекрасно знаем, что такое письмо было. Мы все читали стенограмму СФ. Мы все знаем, что это письмо повлияло на их голосование и, тем самым, господин Янукович совершил акт государственной измены по отношению к Украине. К Российской Федерации, на самом деле, это никакого отношения не имеет. Поэтому называть Вороненкова предателем нельзя абсолютно никак. Это вопрос, который украинское правительство задает относительно действий украинского гражданина Януковича и его действий.

–​ Чем вы дальше собираетесь заниматься в Киеве?

– Я живу в Киеве и занимаюсь экономикой, привлечением средств в экономику Украины в направлении энергетической независимости.

–​ Госпожа Максакова делилась ли с вами какой-то информацией, касающейся ее будущего? Собирается ли она остаться в Украине или покинет эту страну?

– Вчера собиралась оставаться. Но мы понимаем, что сейчас очень рано об этом говорить. У нее есть запланированные выступления. Она поет в Киевской опере. Я очень надеюсь, что она не будет это отменять. Но это ее решение. Любое ее решение будет правильным.