Фигуранта «дела симферопольских мусульман» Теймура Абдуллаева отправили в карцер симферопольского СИЗО. Как утверждает сам заключенный, его наказали за то, что он попытался отправить письмо семье на крымскотатарском языке. Родственники и защита крымчанина считают, что подобные меры являются нарушением законодательства и дискриминацией.
Теймур Абдуллаев утверждает, что 22 марта его отправили в карцер на пять дней. В самом симферопольском СИЗО он находится почти полгода: 12 октября 2016 года бойцы ОМОНа и ФСБ ворвались с обыском в дом Абдуллаева, расположенный в симферопольском селе Строгоновка, после чего увезли его.
Следователи подозревают его в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», которая в России признана террористической. Тогда по этому делу также арестовали родного брата Теймура – Узеира Абдуллаева, их соседа Айдера Салединова и жителей микрорайона Каменка Эмиля Джамаденова и Рустема Исмаилова. Крымскотатарские активисты называют эту группу фигурантов «дела крымских мусульман» «симферопольской пятеркой».
Теймур и Узеир – профессиональные спортсмены, и до ареста работали тренерами по боевым искусствам в симферопольских спортивных клубах. Оба они родились в Азербайджане, а в Крым переехали в 1996 году.
Без связи с внешним миром
О причинах помещения Теймура Абдуллаева стало известно 24 марта. В этот день в Верховном суде Крыма, подконтрольном России, должна была рассматриваться апелляционная жалоба «симферопольской пятерки» на продление ареста. Само заседание не состоялось. Двое фигурантов дела подали ходатайство на перенос рассмотрения апелляции, поскольку к ним не смогли приехать адвокаты.
«Во-первых, все ребята были оповещены не вовремя. Им буквально в этот же день вручили повестки о судебном заседании. Во-вторых, двоих адвокатов по соглашению не было, были адвокаты по назначению. Ребята не захотели работать с этими адвокатами, и сказали, что требуют адвокатов, с которыми у них заключены соглашения», – сказал адвокат Эмиль Курбединов, который представляет интересы Теймура Абдуллаева.
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Рассмотрение апелляционной жалобы перенесли на 27 марта. Защита низко оценивает шансы на ее удовлетворение: по их мнению, симферопольских мусульман оставят под стражей с вероятностью 99,9 процента.
До начала заседания 24 марта Теймуру Абдуллаеву по видеосвязи из СИЗО удалось рассказать адвокату о помещении в карцер. По его словам, он оказался в одиночной камере, так как у него нашли письмо семье, написаное на крымскотатарском языке.
Они сказали, что письма должны быть только на русском языке
«Теймур наполовину азербайджанец, наполовину крымский татарин, и написал письмо на двух родных языках. Они нашли его при обыске, забрали. Он потребовал его обратно, на что они сказали, что он не имеет права писать не на русском языке – письма должны быть только на русском. И потом все это переросло в карцер, куда его поместили на пять суток», – рассказал адвокат Эмиль Курбединов.
По его словам, карцер в симферопольском СИЗО – это небольшое помещение площадью два квадратных метра. В нем находится кровать на цепях, которая с 6-ти утра до 22-х часов поднимается тюремщиками так, что заключенный не может ее опустить и пользоваться. Соответственно, весь день ему приходится проводить стоя или сидя на корточках. «Одиночка» находится на нижних этажах, где, по словам Курбединова, сыро и холодно, а пол – бетонный.
В карцере ты просто стоишь в комнате «два на два», у тебя нет абсолютно никакой связи с внешним миром
«В карцере ты просто стоишь в комнате «два на два», у тебя нет абсолютно никакой связи с внешним миром. Ты не можешь ни прилечь, ни присесть, тебе не передают книги, полностью отрезают от информации. Это, конечно, очень тяжело именно психологически, не говоря о том, что заболеть там – это две минуты», – сказал Курбединов.
Адвокат говорит, что намерен обжаловать решение о помещении его подопечного в карцер. Он уже подал запрос в руководство СИЗО, в котором просит разъяснить, на основании чего Теймура Абдуллаева отправили в одиночную камеру. Однако Курбединов сомневается, что в ответе ему укажут настоящую причину. Адвокат предполагает, что администрация сошлется на какое-либо другое нарушение правил поведения арестантов.
«Я уверен, что все было так, как рассказал Абдуллаев. За свою практику я часто сталкиваюсь с подобными инцидентами. Когда мы присутствуем на допросах, я начинаю разговаривать со своими подзащитными на крымскотатарском языке, но меня жестко пресекают, и говорят, чтобы мы общались только на русском. Связывают это с безопасностью – чтобы мы не говорили о побеге. То есть такие бредовые надуманные основания!» – заявил адвокат.
Общение с женой на языке жестов
Супруга Теймура – Алиме Абдуллаева – возмущена и обеспокоена тем, что ее мужа поместили в карцер.
«Почему нельзя писать на своем родном языке? Тем более, он писал семье – родным, близким. Знаете, у меня в голове не укладывается, что за это человека можно в карцер посадить. Что, получается, и общение запрещено на родном языке?» – сказала Алиме.
По ее словам, за полгода, которые Теймур провел под арестом, от него не пришло ни одного письма. Следователь трижды отказывал Алиме в праве на свидание с супругой, и недавно она направила письмо с просьбой о встрече в четвертый в четвертый раз. Полноценно пообщаться им не удается даже в суде, когда Абдуллаева привозят в зал заседаний.
Мне не разрешают подойти к «клетке», чтобы поговорить с ним. Нам приходится общаться только жестами
«Мне не разрешают подойти к «клетке», чтобы поговорить с ним. Нам приходится общаться только жестами. Я ему показываю, что у нас дома все нормально. Жестами я у него в прошлый раз спросила, нигде ли у него не болит – потому что он похудел. Он тоже жестами показал, что у него все нормально. Вот такой у нас с ним был разговор», – сказала Алиме.
У остальных фигурантов дела похожая ситуация: они также практически лишены возможности поддерживать связь с родственниками. Например, брату Теймура – Узеиру Абдуллаеву – не дают увидеться с детьми, которые, по словам его супруги, очень скучают по отцу.
«На прошлое заседание я взяла с собой детей в надежде на то, что судья пустит их. Но, естественно, их не пустили. В перерыве они хотели зайти посмотреть на отца. Конвоиры их выгоняли. И когда дочка хотела дотянуться к отцу через решетку, конвоир ударил ее по руке», – рассказала жена Узеира, Фера Абдуллаева.
Помещение в карцер – это не единственный случай, когда российские силовики применяют давление по отношению к «симферопольской пятерке». Теймур Абдуллаев жаловался на то, что к ним применяют насилие во время доставки на следственные действия. В своем заявлении он написал, что бойцы спецотряда ФСБ закидывали их в автобус, там закрывали лицо шапкой, так что ничего не было видно, заковывали в наручники и помещали под сидениями. По словам адвоката Эмиля Курбединова, в ответ на жалобы на подобное обращение Теймур получил «отписки», в которых говорилось, что нарушения не выявлены.
Еще два фигуранта «дела симферопольских мусульман» – Рустем Исмаилов и Айдер Салединов – успели побывать в психиатрической больнице. Их поместили туда для прохождения принудительной экспертизы. Защита «симферопольской пятерки» заявляет, что на это следователи ФСБ также не имели никаких законных оснований.
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