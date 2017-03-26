Сегодня (25 марта – КР) в Беларуси – День Воли, очередная годовщина провозглашения Белорусской Народной Республики и традиционная дата проведения оппозиционных мероприятий. Накануне этого дня репрессии власти против оппозиционных политиков и активистов усилились многократно. Арестованы десятки человек, много кого избили. Прошлой ночью (в ночь на 25 марта – КР) в Бресте арестовали известного писателя, одного из лидеров Белорусского национального конгресса и бывшего кандидата на пост президента страны Владимира Некляева. Другой оппозиционный политик, Николай Статкевич, стал объектом хакерских атак. От его имени рассылается лживая информация с призывами не принимать участие в нынешних празднованиях.

Почему белорусская власть боится именно этого дня? Страх ее очевиден. День Воли – именно тот день, когда социальный протест может объединиться с политическим. Конечно, и во время недавних «маршей недармоедов» звучали не только требования об отмене сумасшедшего декрета Александра Лукашенко, но и призывы к отставке авторитарного правителя. Однако День Воли – он не просто о режиме Лукашенко. Он – о государстве.

Все эти 23 года Лукашенко рыл могилу свободной Беларуси. Но в этом его поддерживало подавляющее большинство жителей страны. Беларусь была республикой могильщиков

Режим Лукашенко сделал все возможное, чтобы Белорусское государство не состоялось. За последние десятилетия не просто не проведены экономические реформы. Режим постарался лишить население исторической памяти. Он отказался от национального флага, герба, самого Дня независимости – в Беларуси от отмечается не в день, связанный хотя бы с одной из дат становления республики, а в день освобождения Минска от гитлеровцев. Введение второго государственного языка фактически привело к маргинализации белорусского языка именно тогда, когда этот язык требовал поддержки. Белорусское информационное пространство до сих пор не очищено от враждебных самой белорусской государственности пропагандистских российских телеканалов. А оппозиционные, настоящие белорусские СМИ, наоборот, преследуются. Можно сказать, что все эти 23 года Лукашенко рыл могилу свободной Беларуси, ее истории, языку и гордости. Но в этом его поддерживало подавляющее большинство жителей страны – язык не поворачивается назвать их гражданами. Беларусь была республикой могильщиков.

А сейчас у белорусов появляется исторический шанс изменить свою судьбу – или окончательно отказаться от своей государственности, стать российской провинцией. День Воли – именно об этом. Он о дате, когда белорусы решили взять свою судьбу в собственные руки, отказаться от роли «младшего брата» в империи. Именно поэтому годовщина провозглашения Белорусской Народной Республики так пугает Лукашенко и его окружение.

Лукашенко боится не только белорусского Дня Воли, но и украинского Майдана

От украинцев в советские времена тоже скрывали и день провозглашения Украинской Народной Республики, и День соборности. Жителей УССР пытались приучить к мысли, что украинская государственность создана Лениным и Сталиным. Не получилось. Историческая память оказалась сильнее шовинистов и большевиков. Именно поэтому украинцы, в конце концов, стали строить настоящее государство, а не переименованную советскую республику. Именно поэтому Лукашенко боится не только белорусского Дня Воли, но и украинского Майдана.

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