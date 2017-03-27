Москва готовит в Крыму теракты?

Специально для Крым.Реалии

Крымские «власти» и российские спецслужбы заранее предупреждают о своих планах. Нужно только внимательно следить за их действиями и публичными заявлениями. Москва готовится к массированной спецоперации с целью объявить Украину «источником терроризма». Российские власти, таким образом, намерены объяснить предстоящий провал курортного сезона, отвлечь население от экономических проблем и обосновать усиление репрессий против несогласных. «Террористическая угроза» со стороны Украины нужна Кремлю для затягивания процесса в международных судах.

На днях в Крыму произошло важное событие, на которое мало кто обратил внимание. В Симферополе создали оперативный штаб по проведению «контртеррористических операций». Как сообщил «глава» правительства Крыма Сергей Аксенов, подобные штабы также созданы в четырех городах соседней России. Основная цель штаба – «организация планирования применения сил и средств органов исполнительной власти при проведении контртеррористических операций». На последнем заседании штаба под руководством начальника пограничного управления ФСБ России по Крыму Дмитрия Звирыка, «обсудили вопрос о мерах по совершенствованию государственного управления в области противодействия терроризму».

В Крыму, как известно, уже функционирует так называемая «антитеррористическая комиссия» во главе с тем же Аксеновым. За прошлый год вся ее деятельность свелась к запугиванию крымчан и распространению антиукраинской пропаганды. Зачем «властям» создавать очередной коллегиальный орган? Ситуация прояснится, если сопоставить недавние события, заявления российских силовиков и подконтрольных им крымских «депутатов». Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании 14 марта рекомендовал обратить особое внимание на обеспечение мер антитеррористической безопасности санаториев и курортов полуострова. Следующий эпизод – недавние учения российских ВДВ и морской пехоты в Крыму. Генерал-полковник Андрей Сердюков, осуществлявший общее руководство маневрами, сообщил, что учения обусловлены «возросшей террористической угрозой». Хотя по факту российские войска отрабатывали захват приморских городов Украины.

Тему «террористической угрозы» подхватили местные пропагандисты и политики. Например, «депутат» крымского «парламента» Владислав Ганжара многозначительно заявил об «угрозе» со стороны Украины. По его мнению, Москва наращивает военное присутствие на аннексированной территории, дабы противостоять украинским «диверсионным группам».

Не исключено, что летом Кремль организует на полуострове громкую провокацию. Например, взрыв на инфраструктурном объекте, в котором обвинят Киев

Тактическая цель заключается в подготовке общественного мнения в Крыму и России к очередной спецоперации против Украины. На этот раз Кремль учтет ошибки, сделанные в ходе предыдущей инсценировки с «диверсантами». Захватив украинский Крым и запустив «гибридную войну» на Донбассе, российские власти показали, что готовы на любую подлость. Не исключено, что летом Кремль организует на полуострове громкую провокацию. Например, взрыв на инфраструктурном объекте, в котором обвинят Киев.

Силовики «назначат» подозреваемых из числа крымских татар или украинцев, объявив их агентами украинской разведки. В ходе обыска у них «обнаружат» оружие, взрывчатку и планы охраняемых объектов. За последние пятнадцать лет российские спецслужбы наработали солидный опыт такой «антитеррористической деятельности».

Дескать, Киев засылает на полуостров «диверсантов»; республика в «кольце врагов»; а Кремль тратит все силы на якобы обеспечение безопасности

Москва и ее крымские ставленники вынуждены действовать так по двум причинам. Первое, необходимо заранее обосновать предстоящий провал курортного сезона и падение уровня жизни на полуострове. Даже наивные сторонники «Крымнаша» понимают, что обещанное улучшение жизни не наступило. Сначала пропаганда все валила на «переходный период». Коррумпированность и бездарность местных управленцев объявили «украинским наследием», но общественность уже не верит таким аргументам. За три года из «совмина» вышвырнули несколько «министров». Аксенов проводит показательные ротации чиновников, российские спецслужбы заводят уголовные дела за хищения, но на уровне жизни в Крыму это никак не отображается. На вопрос «почему все так плохо?» готовится простой ответ: «Украина виновата». Дескать, Киев засылает на полуостров «диверсантов»; республика в «кольце врагов»; а Кремль тратит все силы на якобы обеспечение безопасности.

В России де-факто началась кампания по переизбранию Владимира Путина на четвертый срок. Администрация президента нацелена на максимальную явку. «Противодействие терроризму» и образ осажденной крепости станет одним из элементов предвыборной повестки, что отчасти перекликается с событиями 1999-2000 годов, когда Путина впервые двигали в президенты.

«Террористическая угроза» со стороны Украины нужна Кремлю для затягивания процесса в международных судах

Вторая причина – разбирательства в международных судах. Одно из обвинений, выдвинутых против Москвы, заключается в финансировании терроризма. Россия нарушила ряд международных соглашений и конвенций, организовав на востоке Украины бандитские «народные республики». Кремль руководит оккупированными районами через подставных персон, обеспечивает финансирование, подготовку и снабжение боевиков, управлением «армиями республик» занимаются генералы и офицеры Минобороны России. Шансов выиграть суд у Владимира Путина нет. Москва постарается максимально затянуть процесс и выдвинет против Украины «встречные обвинения», используя инсценировки в Крыму.

Киеву необходимо заранее готовиться к такому развитию событий. Крымские провокации будут использованы Путиным для дискредитации Украины в глазах Запада. Кремлевское лобби в Вашингтоне и Брюсселе остро нуждается в дополнительных доказательствах «недоговороспособности» украинских властей. Москва, отказавшись выполнять международные обязательства, использует такие аргументы как основания для снятия или послабления санкций.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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