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Политика

Москва проиграла в Софии

Лидер партии ГЕРБ, бывший и, видимо, будущий премьер Болгарии Бойко Борисов на избирательном участке

Лидер партии ГЕРБ, бывший и, видимо, будущий премьер Болгарии Бойко Борисов на избирательном участке

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У Кремля не будет "Троянского коня" в Евросоюзе, способного заблокировать продление санкций против России – во всяком случае пока. Вопреки некоторым прогнозам, болгарские социалисты, заявлявшие о намерении в случае победы добиваться отмены санкций, проиграли на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах. Победу одержала правящая партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ).

По предварительным официальным данным, ГЕРБ получил примерно 33% голосов, социалистов поддержали 28% избирателей. На третьем месте – представляющее интересы турецкого меньшинства Движение за права и свободы (около 11% голосов), на четвертом – коалиция трех националистических партий “Объединенные патриоты” (более 8%). В парламент, возможно, пройдет также небольшая популистская партия "Воля" бизнесмена Веселина Марешки.

Судя по итогам выборов, лидер ГЕРБа Бойко Борисов в третий раз станет премьер-министром Болгарии. Он уже возглавлял правительство с 2009 по 2013 год и затем с осени 2014-го до ноября прошлого года. Борисов не сумел избавить Болгарию от бедности и коррупции, но провел определенные реформы, сблизившие самую бедную страну Евросоюза с партнерами по ЕС, а также заслужил симпатии многих избирателей тем, что демонстративно не держался за власть. В 2013 году он подал в отставку после того, как полиция жестко разогнала акции протеста против высоких цен на электроэнергию. В конце прошлого года Борисов вновь добровольно ушел после поражения кандидата его партии на выборах президента страны.

И вот теперь – очередное возвращение Борисова с обещаниями продолжить реформы и сохранить ориентацию Болгарии на Евросоюз. Правда, к необходимости маневрировать между Брюсселем и Москвой, за дружбу с которой по историческим и ностальгическим причинам выступает значительная доля избирателей, для Софии в последнее время добавилась еще одна головная боль: вконец испортившиеся отношения между Евросоюзом и Турцией. Президент Турции Реджеп Эрдоган, который, как ожидается, на референдуме 16 апреля добьется расширения своих полномочий, заявил о намерении прекратить переговоры о вступлении в ЕС и не исключил, что выйдет также из соглашения с Евросоюзом, касающегося беженцев с Ближнего Востока. Болгарии как ближайшего соседа Турции это касается непосредственно. Тем более что другой сосед, Греция, устами своего министра обороны Паноса Камменоса уже заявила, что готова к “любым провокациям” со стороны Анкары в Эгейском море.

​Ситуацию в Болгарии и вокруг нее для Радио Свобода анализирует болгарский политолог и экономист, директор экономических программ Центра по изучению демократии (София) Руслан Стефанов:

– Какова, на ваш взгляд, основная причина того, что партии ГЕРБ удалось вопреки многим прогнозам победить на этих выборах?

– ГЕРБ и лидер этой партии Бойко Борисов вели очень активную, хорошо продуманную кампанию, особенно в последние две недели. Они очень хорошо работали с электоратом. Кроме того, ГЕРБ использовал определенный страх болгар перед изменившейся в последнее время геополитической ситуацией, убедив большинство избирателей в том, что эта партия способна наилучшим образом разрешить проблемы, возникающие в последнее время в отношениях с Турции с Евросоюзом. Эта тема у нас очень активно обсуждалась накануне выборов. И Борисов оказался тем политиком, который сумел убедить избирателей, что он – лучший выбор для неспокойных времен. Социалисты выступили в целом неплохо, но, похоже, перегнули палку, слишком часто заявляя о возможности пересмотра отношений Болгарии с ЕС. Многих избирателей это оттолкнуло. Это была их большая ошибка.

– Несколько месяцев назад поддержанный социалистами кандидат Румен Радев, считавшийся пророссийским, победил на выборах президента Болгарии. Что заставило избирателей изменить свое мнение?

Все партии, не исключая ГЕРБ, ”обхаживали” пророссийский электорат

– На президентских выборах гораздо бóльшую роль играет личностный фактор. Радев – генерал авиации, популярная фигура, его рейтинг был гораздо выше, чем рейтинг Социалистической партии. За него голосовала и часть избирателей, поддержавших на парламентских выборах ГЕРБ. Кроме того, за исключением пары небольших партий, все остальные, не исключая ГЕРБ, активно ”обхаживали” пророссийский электорат, позиционируя себя в качестве тех, кто способен наилучшим образом выстраивать отношения с господином Путиным. Тема умиротворения России, улучшения отношений с Москвой громко звучала во время предвыборной кампании. Бойко Борисов был в этом отношении более взвешенным и осторожным, но все так или иначе давали понять, что хотели бы улучшения отношений с Россией.

Руслан Стефанов

Руслан Стефанов

– Означает ли это, что новое болгарское правительство будет лоббировать в рамках Евросоюза отмену санкций против России?

– Не думаю. Скорее всего, это правительство ограничится инициативами по улучшению экономического, делового сотрудничества с Москвой, какими-то новыми сделками. Но в политическом плане Борисов, в частности, однозначно дал понять в последних интервью, что его партия осуждает аннексию Крыма. В этом его главное отличие от социалистов: делая примирительные заявления в адрес России, Бойко Борисов в то же время заявляет, что ГЕРБ – решительно проевропейская партия.

– Пойдет ли ГЕРБ на создание коалиции с националистической партией “Объединенные патриоты”?

Борисов однозначно дал понять, что его партия осуждает аннексию Крыма

– Сложно предсказывать, хотя на данный момент это выглядит как самый вероятный вариант, если победители выборов хотят опираться на парламентское большинство. С другой стороны, Борисов хорошо понимает, что "Объединенных патриотов" с их радикально-националистической программой не очень хорошо воспримут в Европе в качестве членов болгарского правительства. Есть вероятность, и Борисов уже намекнул на это, что ГЕРБ составит правительство меньшинства, которое при принятии определенных решений будет обращаться за поддержкой к “Объединенным патриотам” и к Движению за права и свободы, представляющему интересы турецкого меньшинства. Но открыты разные варианты, за исключением большой коалиции ГЕРБа и социалистов, возможность которой социалисты отвергли. У Борисова, кстати, есть опыт руководства правительством меньшинства, он уже делал это во время своего первого срока в качестве премьер-министра.

Акции протеста болгарских националистов на пограничном пункте Капитан-Андреево у границы с Турцией

Акции протеста болгарских националистов на пограничном пункте Капитан-Андреево у границы с Турцией

– Вы упомянули о сложностях в отношениях с Турцией. Накануне выборов поступали сообщения о том, что болгарские националистические активисты перекрывали турецкую границу, стремясь не допустить приезда этнических турок с болгарским гражданством, ехавших на голосование. Межнациональная напряженность у вас в стране растет? Чем это может грозить?

– Я думаю, это очень политизированный вопрос. В обществе роста напряжения на этнической почве я не заметил. Но "Объединенные патриоты", к сожалению, подогревают националистические настроения. Правда, по моим наблюдениям, это наконец пошло им во вред. Многим избирателям не понравилось то, что они могли видеть в репортажах с границы, когда пожилых людей толкали, вытаскивали из автобусов и так далее. Относительно умеренную часть тех избирателей, которые могли бы отдать свой голос "Объединенным патриотам", это оттолкнуло, и они наконец проголосовали за социалистов или даже за ГЕРБ. У болгарских избирателей нет погромных настроений, но многие из них сейчас опасаются Эрдогана и возникающей при нем перспективы более авторитарного турецкого режима у нас под боком. Беспокоит ревизионистский тон заявлений некоторых турецких политиков – в духе нового османизма. Как я уже сказал, одна из причин того, почему большинство граждан поддержало Борисова и его партию – это их надежда на то, что он сможет удержать мир в стране и одновременно наладить нормальные отношения с Эрдоганом, – говорит болгарский политолог Руслан Стефанов.

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