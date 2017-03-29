Севастополь. Патриотические понты на свалке

Специально для Крым.Реалии

Город, который большинство россиян считают оплотом патриотизма, утопает в мусоре. Севастопольцы сорят на улицах и под собственными окнами. «Территория патриотизма» заканчивается для них на пороге квартиры.

То, что современный Севастополь – очень грязный город, сразу замечают приезжающие сюда на отдых россияне. Их шокирует, что жители «сакральной Корсуни» создают горы окурков у бордюров возле остановок, что самые большие свалки в центре города – возле объектов Черноморского флота, а на пляжах не стоит ложиться на песок или гальку из-за опасности измазаться в остатках еды или фекалиях животных.

На карте свалок Севастополя по состоянию на 27 марта значится около 20 мест скопления мусора, и это – далеко не полный список

Активисты движения Севсвалки.net уже который год проводят субботники по освобождению территории города-героя от стихийных свалок, но мусорная проблема остается одной из самых актуальных. Местные СМИ даже составили ТОП-5 самых грязных мест Севастополя. Возглавила его свалка в центре города у Минной стенки. Второе место – у лесных свалок вдоль Фиолентовского и Камышовского шоссе. На третьем месте – микрорайон Жидилова. На четвертом – район Мекензиевых гор, а на пятом – садовые товарищества и заброшенные казармы на мысе Фиолент. В целом на карте свалок Севастополя по состоянию на 27 марта значится около 20 мест скопления мусора, и это – далеко не полный список.

Примечательно, что свалку у Минной стенки создал Черноморский флот, поскольку Министерство обороны России не заключило договор и не предприняло никаких действий, чтобы организовать вывоз и утилизацию мусора, который образовывается на кораблях.

В лесополосах мусор выбрасывают дачники, сюда же тайком везут строительные отходы многие застройщики. А в жилых районах, несмотря на оборудованные места с мусорными контейнерами, многие горожане выкидывают всякую дрянь прямо из окон.

В феврале нынешнего года подконтрольный Кремлю вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров, реагируя на звонок севастопольца с жалобами на очередную стихийную свалку, с иронией ответил, что, возможно, мусором Севастополь заваливают марсиане, так как горожане такого делать не могут.

В советские годы Севастополь славился своей чистотой, а горожане с удовольствием делали замечания немногочисленным приезжим за брошенные на тротуар спичку или автобусный билет. В дикие 90-е город перестал быть чистым: воспитанием молодежи никто не занимался – родители ударились в бизнес, а пенсионеры были заняты физическим выживанием. В относительно сытые 2000-е о былой культуре севастопольцы окончательно забыли. И обнаружили, что кроме исторических мест и того, что «деды воевали», им гордиться особенно-то и нечем. Военные заводы разворованы, бывшие инженеры-интеллигенты торгуют на рынках, памятники истории заваливают мусором или застраивают, а уникальные военные объекты распиливают на металлолом.

Им бы кинуться делать свой город лучше, но нет. Зачем? Он ведь и так славен былыми подвигами и более чем двухтысячелетней историей

При этом севастопольцам, всегда ценившим свою принадлежность к городу-герою, хотелось чем-то гордиться. Но вся гордость оказывалась обращенной в прошлое, современных достижений не было никаких. В этой ситуации пригодился патриотизм, успешно взятый на вооружение управляемыми из Кремля местными пророссийскими организациями. И горожане воспрянули духом, увидев в этом отдушину – место отдыха от ежедневных забот и проблем. Им бы кинуться делать свой город лучше, но нет. Зачем? Он ведь и так славен былыми подвигами и более чем двухтысячелетней историей. Нахождение на этом перекрестке цивилизаций создавало иллюзию причастности к великой истории древнего Херсонеса, генуэзских крепостей и проигранных первой и второй оборон Севастополя. Постепенно для жителей города-героя выстроилась альтернативная реальность и прибежище в ложном патриотизме. Севастопольцы начали чувствовать свою исключительность.

Уважение к своему государству, к его истории, стремление изменить свою страну в лучшую сторону, сделать ее красивее, беречь и ценить родину – обычно в этом проявляется патриотизм. Но насколько севастопольцы любят свой город, хорошо видно по его улицам. Вот юнец, гордо заявляя, что он – севастополец, опускает пустую бутылку от «Кока-колы» за парапет Синопской лестницы. Женщина, давая конфету ребенку, бросает обертку прямо под ноги. Мужчина курит на балконе и швыряет окурок в цветник под окном…

Конечно, не все жители Севастополя такие, но представителей этой жующей и плюющей массы все же большинство. Именно на них рассчитывали идеологи «русской весны» и не предлагали предпринимать каких-либо усилий: просто нацепи георгиевскую ленточку и гордись этим. «Патриотизм – последнее прибежище негодяя», – изрек более двухсот лет назад англичанин Самуэль Джонсон. И в 2014-м был именно такой случай.

Геннадий Кравченко, крымский обозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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