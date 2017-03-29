Санкции в отношении банков с российским государственным капиталом делают невозможной их работу в Украине, поэтому продажа российскими банками своих украинских «дочек» является неизбежным шагом. Об этом в эфире Радіо Свобода заявил председатель комитета экономистов Украины Андрей Новак. Однако заметил: последствия для украинской финансовой системы это не будет иметь. В условиях войны подобные санкции эксперт считает «мягкими» и «лояльными».

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‒ Решение о введении санкций президент принял почти две недели назад. Накануне стало известно, что российский «Сбербанк»​ перепродает свою дочку в Украине консорциуму, в который входит латвийский банк «Норвик Банк» и белорусская частная компания. Можно ли говорить, что это и есть последствия санкций? Насколько вероятно, что и остальные российские банки (а это ВТБ, VS банк, БМ Банк и «Проминвестбанк») сменят владельцев?

‒ Надо сказать, что решение СНБО вводит запрет на девять из девяти финансовых операций для банков с российским капиталом. В частности, для пяти банков, которые присутствуют на банковском рынке Украины. Если Национальный банк Украины действительно будет выполнять те девять позиций запретов, то это будет означать, что российские банки не смогут по девяти направлениям выводить капитал из украинских дочерних структур в Россию. Это почти исключает стандартную работу банковских структур, и именно поэтому у них нет другого выхода, как продавать свои украинские дочерние структуры, что уже начал делать «Сбербанк» России.

‒ Насколько этот путь является цивилизованным, если речь идет о продаже?

‒ Конечно, это цивилизованный путь, потому что речь идет о продаже, а не просто закрытии или лишении лицензии российских банков в работе на украинском банковском рынке. Хотя мы понимаем, что Россия три года назад начала так называемую гибридную войну против Украины. И экономика, финансы являются важным элементом этой гибридной войне.

Финансы являются важным элементом в этой гибридной войне

У Украины есть не только моральное, но и юридическое право так же гибридно защищаться. И я считаю, что такая защита в сфере финансов должна заключаться именно в приостановлении лицензии на работу российских банков. Но украинская власть фактически три года не реагировала вообще. И только под давлением активистов, отдельных народных депутатов было принято соответствующее решение СНБО.

Сейчас речь идет о том, что российские банки будут продавать свои дочерние структуры. Я бы не сказал, что это полноценная гибридная защита со стороны Украины, но лучше так, чем вообще продолжение работы банков страны-агрессора на нашей территории и еще зарабатывание на нас денег.

‒ Насколько сильные позиции занимают банки с российским капиталом, в отношении которых применяются санкции в украинской финансовой системе?

Серьезных последствий для банковской системы Украины продажа российских банков не будет иметь

‒ На сегодня это уже небольшая доля в банковской системе Украины, около 8%, хотя в начале российской войны против Украины доля российских банков на нашем рынке достигала 20%. То есть сейчас это уже такая минимальная часть, поэтому никаких серьезных последствий для банковской системы Украины продажа российских банков не будет иметь.

‒ То есть введение санкций не будет иметь негативных последствий ни для банковской системы, ни для курса гривны, ни для вкладчиков банков?

‒ Если это цивилизованный такой выход, то никаких особых проблем не должно быть. Особенно на фоне того массового «банкопада», который продолжался последние два года. По сравнению с этим, сейчас выход российских банков через продажу своих дочерних структур должен выглядеть очень мягким и лояльным. Тем более, на курс гривны сейчас уже эта ситуация с российским банком не должна никак влиять. Хотя я не исключаю, что руководство НБУ этими событиями с российскими банками может оправдывать дальнейшую девальвацию гривны, которую они делают искусственно последний год.