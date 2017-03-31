В субботу, 25 марта 2017 года, на утренней проверке в СИЗО №1 города Симферополя мною были поданы два заявления: одно – на имя прокурора Крыма, второе – на имя начальника следственного изолятора, в которых я сообщал о том, что в знак протеста против произвола следственно-судебной системы я начинаю голодовку с требованием прекратить в отношении меня незаконное уголовное преследование. Инспекторы отказались принимать мои документы, мотивируя это тем, что в выходной день заявления от арестованных не принимаются.

Несмотря на мои настойчивые требования, не приняли их на утренней проверке и на следующий день – 26 марта. Оба заявления забрали только вечером. А 28 марта, во вторник, мне принесли клочок бумаги, на котором от руки были написаны какие-то цифры и сказали, что это исходящий номер моего заявления на имя прокурора Крыма, которое якобы было отправлено адресату в понедельник, 27 марта.

Считаю, что подобными действиями сотрудники СИЗО пытаются скрыть факт объявления мною голодовки.

Считаю, что следствие пытается оказать на меня давление – чтобы я признался в преступлении, которого не совершал

30 марта меня привезли в изолятор временного содержания (ИВС) города Алушта для ознакомления с материалами уголовного дела, которое, как я уже сообщал, фабрикуется Следственным комитетом по заказу алуштинского отделения партии «Единая Россия» за открытую критику в их адрес. Я сразу же предупредил дежурную смену изолятора о моей голодовке и написал уведомления об этом в двух экземплярах на имя начальника ИВС города Алушта. Их у меня забрали, но не зарегистрировали.

В алуштинском изоляторе меня разместили в камере №5, находящейся в состоянии крайней антисанитарии: кругом мусор и грязь, обломки веников, потеки побелки на нарах и полу. По камере бегают крысы. Раковина сломана, воды нет, соответственно, туалет не работает, нет элементарной возможности вымыть руки. Кроме того, мне не выдали чистое постельное белье (наволочку и простынь), а только грязный матрац и подушку.

Считаю, что такими действиями следствие пытается оказать на меня давление – чтобы я признался в преступлении, которого не совершал.

Сначала меня обвиняли в коммерческом подкупе, однако спустя пять месяцев безуспешных потуг следствия в лице следователей А.В.Скорина и А.Н. Гулия доказать мою вину дело лопнуло, как мыльный пузырь. После спешной переквалификации на другую статью мне было предъявлено другое обвинение – в вымогательстве, однако, сейчас уже очевидно, что и по этой статье следствие заходит в тупик».

Алексей Назимов, главный редактор печатного издания «Твоя газета»

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