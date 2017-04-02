Не успели участники контактной группы в Минске договориться о «пасхальном» перемирии, как появились первые сообщения о его нарушениях так называемыми «боевиками». Собственно, ничего другого и ждать не приходилось. Россия не заинтересована в перемирии на Донбассе. Постоянные обстрелы и гибель украинских военных и мирных жителей ‒ важная часть путинского плана дестабилизации Украины.

Когда мы говорим, что Россия взяла курс на фактический отказ от выполнения Минских соглашений и преобразование Донбасса в «новое Приднестровье», мы не должны рассчитывать, что на Донбассе все будет, как в Приднестровье. Самопровозглашенные «республики», которые будут заявлять о своем суверенитете, будут получать деньги из России и обрабатывать местное население в духе верности «народу Донбасса». А в остальном будет обычная мирная жизнь – о конфликте будут напоминать разве что переходы через линию разграничения и необходимость предъявлять паспорт при поездках из Краматорска в Донецк.

Все время, пока территории Донбасса будут находиться под контролем Кремля, там будут продолжать стрелять

Так вот, все это возможно. Но при этом ‒ и это главное отличие от Приднестровья ‒ на линии разграничения будут продолжать стрелять. Все время, пока оккупированные территории Донбасса будут находиться под контролем Кремля. Причины для обстрела будут самые разные ‒ «ответ» на обстрелы украинской армии, призывы к «восстановлению территориальной целостности «ДНР», борьба с «диверсантами» из Украины. Но чаще будут обстреливать просто без всякого повода ‒ для того, чтобы гибли люди.

Мало кто сейчас помнит, что правительство Грузии пошло на операцию в Южной Осетии только после систематических обстрелов территории со стороны Цхинвали. На линии разграничения между Грузией и Южной Осетией такого мира, как между Молдовой и Приднестровьем, не было практически никогда. Обстрелы грузинской территории все годы до нападения России на Грузию использовались Москвой для дестабилизации ситуации в соседней стране, для того, чтобы представить ее руководство беспомощным и нерешительным. Руководство Грузии все время стояло перед выбором ‒ договоренности на условиях Москвы или война. В конце концов, в Тбилиси выбрали войну. И проиграли.

Мудрость государства, которое хочет одержать победу над более сильным противником, в том, чтобы не совершать такого выбора. Украине не нужна большая война. Но и на условия России, которые, по сути, имеют целью преобразование Украины в сателлит Кремля, Киев пойти не может. Что же тогда делать?

Когда в Москве будут заняты внутренними проблемами, Россия уйдет с Донбасса

Добиваться ослабления России. Ведь международная ситуация и экономическое положение самой России этому способствуют. Когда в Москве будут заняты внутренними проблемами, об экспансии придется забыть. Россия тогда же уйдет с Донбасса ‒ вместе с боевиками и ракетными установками.

Да, это требует времени. Да, Россию не так просто будет выгнать из Крыма, как с Донбасса. Да, все это время ‒ до ухода России и ее наемников ‒ будут продолжаться обстрелы и будут гибнуть люди. Да, все это время мы никуда не денемся от контрабанды и диверсий ‒ на войне как на войне. Да, все это время украинские власти ‒ в том числе и с помощью российских и пророссийских пропагандистов и политиков ‒ будут обвинять или в «нерешительности», или в «неспособности к диалогу». Да, у многих политических сил будет соблазн врать гражданам и убеждать, что проблему можно решить и обстрелы прекратить. Одни будут уверять, что Донбасс можно освободить за одни сутки, другие ‒ что нужно просто поехать в Москву и договориться с Путиным. Все это будет наглой ложью, но за такие обещания будет голосовать большое количество украинцев. С помощью этой лжи в Украине будут приходить к власти. Из-за неспособности выполнить лживые обещания в Украине будут терять власть. Так может продолжаться годами.

Но если украинцы хотят не успокоить себя ложью, а победить в войне, они должны набраться мудрости и терпения.

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