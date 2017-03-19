Представитель российского МИД Мария Захарова снова попыталась помочь бывшему украинскому президенту Виктору Януковичу и спасти его от обвинений в государственной измене. У Захаровой непростая задача. Она не может отрицать, что Виктор Янукович написал письмо в адрес президента России Владимира Путина с просьбой ввести войска на территорию Украины. Это письмо демонстрировал на заседании Совета безопасности ООН тогдашний постоянный представитель России Виталий Чуркин.

О наличии такого документа вспоминал и сам Янукович. Копию письма передали украинской Генеральной прокуратуре из аппарата Генерального секретаря ООН. Можно ли говорить, что письма не было, когда оно было?

Но когда ты российский пропагандист, тебе можно все. Мария Захарова на своей странице в социальной сети (опять-таки, в частном, а не в официальном порядке) утверждает, что это не письмо, а заявление. Чем отличается письмо от заявления? А тем, что Янукович просто «заявил» о необходимости ввода войск. То есть он никого ни о чем не просил, ни к кому не обращался. Это письмо ‒ не более чем крик отчаяния. Оно не регистрировалось ни в российском парламенте, ни в администрации российского президента – нигде. То, что после его появления Совет федерации Федерального собрания России принял решение разрешить президенту Путину ввести в Украину войска, ‒ наверное, простое совпадение. Потому что ни Путин, ни сенаторы письмо Януковича не видели. И не могли читать, потому что, как объясняет Захарова, это не письмо, а заявление – Янукович его написал и никому не показывал.

Как объясняет Захарова, это не письмо, а заявление – Янукович его написал и никому не показывал

Тогда как попало письмо к постоянному представителю России в ООН Виталию Чуркину и почему он демонстрировал его участникам заседания Совета безопасности ООН? На этот вопрос лучше всего мог бы ответить сам Виталий Чуркин. Но после его смерти представителям российского МИД куда проще создавать альтернативную реальность. Захарова не объясняет, как письмо, которое не регистрировалось ‒ внимание ‒ в одном из российских официальных институтов ‒ попало в распоряжение представителя России в ООН. Однако она отмечает, что Чуркин зачитал его как показательную информацию ‒ то есть информацию, которая, по словам самой Захаровой не имела никакого отношения к повестке дня.

Жаль только, что сам Чуркин 3 марта 2014 года не сообщил своим коллегам по Совету Безопасности ООН, что письмо Януковича никакого отношения к повестке дня не имеет. Он, наоборот, настаивал, что продемонстрированный документ подкрепляет легитимность действий России на территории Украины. О том, что в письме Януковича «на самом деле» нет просьбы ввести войска на территорию Украины, Чуркин тоже ничего не говорил. Как и о том, что о письме ничего не знают ни в администрации президента России, ни в российском парламенте.

Мария Захарова называет уровень тех, кто разъясняет своей аудитории содержание российских манипуляций, «катастрофически низким». Я не стану обвинять в том же росийскую пропагандистку. Думаю, госпожа Захарова знает, что врет. Но зачем?

Письмо Януковича ‒ прямое доказательство его измены и агрессии России

Причины для этого у представителя российского МИД есть. Они связаны с украинским решением судить Януковича ‒ несмотря на то, что Россия не собирается выдавать бывшего президента. В Москве прекрасно понимают, что письмо Януковича ‒ прямое доказательство его измены. И прямое подтверждение российской агрессии. И это нельзя опровергнуть – Россия сама показала этот документ.

Но теперь российским чиновникам приходится говорить, что письма не было – после того, как они сами продемонстрировали его на весь мир! Поэтому письмо становится «заявлением», его демонстрация на заседании Совета безопасности ООН ‒ «информацией, которая не имеет отношения к повестке дня», а те, кто говорит о существовании документа, ‒ «дезинформаторами». То, что эти ужимки выглядят комично, российским пропагандистам, похоже, даже не приходит в голову.

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