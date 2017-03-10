Специально для Крым.Реалии

Заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Пол Сельва на слушаниях в Сенате отметил, что развертывание Россией ракет средней и малой дальности намеренно нарушает договоренности с США. По сути, мир возвращается к временам «холодной войны» и гонки вооружений догорбачевского периода.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности 8 декабря 1987 года подписали генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. И в Соединенных Штатах, и в Советском Союзе это соглашение воспринималось как возвращение к здравому смыслу. На почтовой марке – ! – которую Почта СССР выпустила в ознаменование подписания договора, он был назван «первым шагом на пути к безъядерному миру».

Этот шаг в Москве и Вашингтоне обсуждали много лет – первые переговоры начались еще в конце правления предшественника республиканца Рональда Рейгана – демократа Джимми Картера. Картер, в отличие от Рейгана, не был склонен к односторонним уступкам – и, тем не менее, его кремлевский визави Леонид Брежнев выступал с собственными предложениями относительно сокращения вооружений. В Вашингтоне эти предложения воспринимали как ловушку – но наследник Брежнева, бывший председатель КГБ СССР Юрий Андропов, отказался и от них. Ситуацию удалось разблокировать только после смерти Андропова и другого кремлевского «ястреба» – министра обороны СССР Дмитрия Устинова. И уже через три года после похорон обоих безумцев Горбачев и Рейган подписали договор, который сейчас решил нарушить Путин.

Это не война с Украиной или Грузией – это война с цивилизованным миром. Абхазия, Донбасс или Крым – всего лишь этапы этой войны

Потому что Путин, по моему мнению, хочет возвратить Россию в те самые времена, когда Советским Союзом руководили два больных старика из КГБ и Министерства обороны, считавшие своей главной задачей не развитие страны – в этом ни Андропов, ни Устинов хотя бы в силу своего сталинского воспитания ничего понимать не могли, – а возвращение Советского Союза к роли огородного пугала, главная функция которого – пугать весь остальной мир.

Путину – поклоннику Андроповых и Устиновых – похоже, нравится эта роль. И хорошо, что в Соединенных Штатах начали это, наконец, понимать. Хотя Путин своих намерений вернуться к «холодной войне» не скрывал. Не скрывал, когда напал на Грузию и фактически аннексировал ее автономии – хотя на Западе предпочли воспринять эту явную агрессию стремлением «короля бензоколонки» утвердиться на постсоветском пространстве. Не скрывал, когда уже формально аннексировал Крым – хотя в Вашингтоне предпочли объяснить это решение стремлением поднять рейтинг за счет «возвращения» «сакральной» для любого русского шовиниста территории. Не скрывал, когда напал на Донбасс – на Западе все еще думали, что это война с Украиной, а не с Соединенными Штатами. А теперь все становится очевидным даже для самых недалеких – это не война с Украиной или Грузией, это война с цивилизованным миром. Абхазия, Донбасс или Крым – всего лишь этапы этой войны.

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