Украина отвергла призыв Европейского вещательного союза (EBU) о пересмотре запрета российской участнице песенного конкурса «Евровидение-2017». Вице-премьер украинского правительства Вячеслав Кириленко заявил, что к конкурсу, который состоится в мае в Киеве, могут быть допущены только те участники, которые не нарушали украинского законодательства. Российская участница Юлия Самойлова ранее выступала в оккупированном Крыму и ей был запрещен въезд в Украину на три года. Ранее главный руководитель EBU назвала запрет на въезд Самойловой «беспрецедентным» и попросила Киев пересмотреть свое решение.

В письме в адрес премьер-министра Украины Владимира Гройсмана от 31 марта председатель Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Делтенрe заявила, что запрет на въезд представителю другой страны со стороны хозяина песенного конкурса «Евровидение» является беспрецедентным.

Она также написала, что «несколько» неназванных ею стран заявили, что подумывают о бойкоте майского конкурса в Киеве в случае, если Украина будет настаивать на запрете на въезд российской участнице конкурса Юлии Самойловой.

Делтенре также предупредила, что украинский общественный вещатель телеканал UA:Перший может быть в будущем исключен из мероприятий, проводимых под эгидой Европейского вещательного союза.

Статья в Blick: «Ингрид Делтенре угрожает Украине»:

Россия определила Юлию Самойлову как своего участника на «Евровидении-2017» в прошлом месяце в последние часы до момента, когда нужно было назвать имя своего конкурсанта. Но Украина запретила певице въезд на три года из-за того, что она нарушила украинское законодательство, приняв участие в концерте в оккупированном Крыму в 2015 году ‒ через год после аннексии, которую не признало международное сообщество.

Вице-премьер украинского правительства Вячеслав Кириленко раскритиковал позицию председателя EBU, заявив, что «беспрецедентно и неприемлемо требовать таких чрезвычайных решений от Украины для России».

«К сожалению, российская участница Юлия Самойлова нарушила украинское законодательство выступлением в аннексированном Крыму. Что касается Крыма, то Украина руководствуется всеми решениями международных организаций и ни одна международная организация не признала аннексию Крыма. Вот почему мы не только защищаем наше украинское национальное законодательство, мы также следуем международным нормам и защищаем статус этих международных норм в Украине», ‒ сказал Кириленко в радиоинтервью 1 апреля.

Кириленко также еще раз повторил позицию официального Киева, что Россия может принять участие в конкурсе «Евровидение» в этом году, «только если ее участник является человеком, не нарушавшим украинское законодательство». Он добавил, что «Франция, Германия, Соединенное Королевство, Польша или любой другой член EBU прибегли бы к аналогичному решению», что и Украина.

Если Россия заявит другого участника, пожалуйста. Мы можем гарантировать их безопасность

«Мы работаем над тем, чтобы убедиться, что «Евровидение» состоялось очень успешно. Если Россия заявит другого участника, пожалуйста. Мы можем гарантировать их безопасность, нормальное пребывание и все, что для этого нужно. Если (Россия) не подаст, тогда другие 42 страны примут участие, и они будут довольны», ‒ сказал вице-премьер Кириленко, в правительстве занимающийся гуманитарной политикой.

Три предложения Делтенре

В своем письме, о котором первой написала швейцарская газета (штаб-квартира Европейского вещательного союза расположена в Женеве), Ингрид Делтенре предлагала украинскому премьеру Владимиру Гройсману три компромиссные варианта. Первый ‒ отмена запрета Самойловой на приезд в Киев в мае. По словам Делтенре, такое решение в Украине могут принять только два человека: президент Петр Порошенко и премьер Гройсман.

Второй вариант действий ‒ запрет, который ввела СБУ 22 марта на три года, вступает в силу уже после песенного конкурса ‒ то есть после середины мая этого года.

И третий вариант ‒ Самойлова выступает из Москвы, и ее выступление транслируется во втором полуфинале 11 мая (и в финале 13 мая в случае попадания в него) через спутниковую связь.

Но российский «Первый канал» еще раньше отверг возможность выступления Самойловой через спутниковую связь, назвав это «странным», это, по его словам, идет «абсолютно вразрез с самой сутью события». Также «Первый канал» России говорит, что EBU «придумывает новые правила» для российской участницы.

«Подрывается авторитет этого конкурса, без сомнения, подрывается. По крайней мере, когда речь идет о столь важном участнике с таким большим населением, как Российская Федерация. Что касается Украины, ее решение, с нашей точки зрения, совершенно несправедливо, досадно и мы все еще надеемся, что оно будет пересмотрено», ‒ сказал представитель Кремля Дмитрий Песков в конце марта.

А ведомство Сергея Лаврова было еще более категорично. В заявлении МИД России по поводу запрета Самойловой выступать в Киеве власти Украины названы «режимом, пораженным русофобской паранойей».

Находясь в Брюсселе на днях, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал, что Киев руководствуется международными нормами.

«Есть закон. Закон один для всех. Мы стремимся к верховенству права. И только выполнение положений закона позволяет работать дальше», ‒ сказал Климкин о мотивах решения Киева относительно запрета Самойловой выступать в Крыму.

Политический редактор самого тиражного немецкого журнала Bild Юлиан Репке: Штаб-квартира EBU пытается шантажировать Украину: игнорируйте собственные законы или вам запретят выступать в будущем:

«Причины стоять на своем»

В Украине сага с российской участницей Юлию Самойловой уже несколько недель держится среди главных новостей.

Вопрос приобрел принципиальный характер не только потому, что Самойлова выступала в Крыму после аннексии и ей, как и другим российским исполнителям, которые выступали в аннексированном Крыму или поддерживают боевиков на Донбассе, запрещен въезд или выступления в Украине.

Есть здесь и другой аспект: прошлогодний конкурс выиграла украинско-крымскотатарская певица Джамала с композицией «1944» о насильственной депортации крымскотатарского народа с полуострова Сталиным. И не действовать в этом контексте после того, как Москва сознательно выдвинула конкурсантку, выступавшую в оккупированном Крыму, было бы неэтично и по отношению к Джамале, и в отношении крымских татар и других, кто выступает за украинскую принадлежность Крыма и страдает сейчас на полуострове.

«Отказ от собственного отказа ‒ это не только непоследовательность, но и большая глупость», ‒ пишет на сайте Gordonua.com колумнист Евгений Кузьменко, призывая официальный Киев стоять теперь уже на своем и не уступать.

По его словам, «путинские манипуляторы поставили нас в такую ситуацию, когда любой выбор ставит Украину в одинаково невыгодное положение».

Надо останавливаться на жестком варианте решения. На войне, как на войне

«В подобной ситуации надо действовать, во-первых, по закону, а во-вторых, надо останавливаться на жестком варианте решения. На войне, как на войне, в том числе, когда эта война гибридная. Более того, именно потому, что эта война гибридная», ‒ пишет Кузьменко.

«Вот, оказывается, наша позиция относительно Самойловой ‒ это «неприемлемый» шаг. И никто почему-то не называет «неприемлемым» гадкий цинизм кремлевской пропаганды, посреди гибридной войны сознательно посылать в тыл врага девушку-инвалида», ‒ добавляет автор.

То, что сейчас официальный Киев попал в сложное положение, где каждый шаг может быть воспринят неоднозначно, заметили и другие ‒ например, бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

Стивен Пайфер: распри между Украиной и «Евровидением» из-за российского участника ‒ так как Москва и хотела. Киеву стоило бы действовать более разумно. Сейчас загнан в угол: