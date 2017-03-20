В воскресенье российские и украинские СМИ со ссылкой на «Первый российский» телеканал сообщили о том, что певице Юлии Самойловой не запретили въезжать на территорию Украины. А значит – она сможет представили Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2017». Однако в СБУ такую информацию опровергли.

«Первый российский» канал выпустил сюжет об участнице «Евровидения-2017» от России Юлии Самойловой. В конце сюжета журналисты отметили: «В конце недели пришло официальное подтверждение, что российской делегации не запретят въезд в Киев, а значит – Европа услышит эту песню и узнает историю жизни Юлии Самойловой».

Российский телеканал «РЕН-ТВ» в понедельник сообщил: «Украина приняла официальное решение об участии российской певицы Юлии Самойловой в международном конкурсе «Евровидение». Киев разрешил въезд в страну Самойловой для участия в конкурсе. Российская делегация уже получила соответствующее подтверждение в конце прошлой недели, сообщает URA.ru. Отмечается, что СБУ не стала ограничивать въезд Самойловой в страну».

Но в понедельник появилась информация, что СБУ еще не приняла окончательного решения о разрешении или запрете певице Юлии Самойловой пересекать границу Украины.

Это фейк. Россияне почти каждый день распространяют подобную дезинформацию

«Это фейк. Россияне почти каждый день распространяют подобную дезинформацию», – сказала в комментарии Espreso.tv представитель СБУ Елена Гитлянская.

Позже глава СБУ Василий Грицак сообщил, что Служба безопасности Украины подготовила решение о запрете на въезд в Украину певице Юлии Самойловой, поскольку ранее она незаконно посетила аннексированный Крым.

«На эту минуту решение о запрете ее въезда еще не приняли, но, открою тайну – соответствующий документ уже подготовлен», - сказал глава СБУ Василий Грицак.

Россия 12 марта определилась со своим представителем на «Евровидение» - в последние часы, когда еще можно было назвать имя конкурсанта, было предложено певицу Юлию Самойлову, которая с детства передвигается на инвалидной коляске.

Певица Юлия Самойлова выступила в аннексированном Крыму 27 июня 2015 года на гала-концерте фестиваля «Мир спорта и добра». Таким образом, она нарушила постановление Кабинета министров Украины №367 от 4 июня 2015 года, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для въезда на территорию Крыма. Ранее Украина уже принимала меры к российским артистам, выступавшим в аннексированном Россией Крыму.

Вот как новость выглядела в СМИ: