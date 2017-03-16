В российских СМИ пишут, что утверждение об аннексии Крыма и вторжении на территорию Украины ‒ это фейковые новости Запада. Об этом и другом ‒ в обзоре дезинформации.

В последнее время прокремлевские СМИ включились в дискуссию о сфабрикованных новостях, умудрившись найти такой ракурс, с которого можно критиковать страны Запада и представлять Россию в положительном свете, пишет Европейская служба внешних связей в свежем обзоре дезинформации.

«Английская служба агентства Sputnik сообщила, что ЕС распространяет сфабрикованные новости о России среди своих граждан и теперь намерен распространять их и среди россиян. В качестве примера подобных информационных вбросов приводятся «аннексия Крыма» и «российское вторжение в Украину». Но проблема здесь только в одном: так уж получилось, что и незаконная аннексия Крыма Россией, и военное вторжение в Украину ‒ это все было», ‒ отмечают в материале.

Тему фальшивых новостей обсуждали в российском ток-шоу Владимира Соловьева. Ведущий утверждал, что Запад пытался учить Россию базовым стандартам журналистики, а «сейчас называет свои СМИ «лживой прессой». Несколько дней спустя на телеканале «РЕН-ТВ» ведущий заявил, что «многие эксперты» отмечают небывалую популярность россиян за рубежом, и самым популярным россиянином является Владимир Путин. Однако авторы отчета нашли результаты опроса общественного мнения, свидетельствующего об обратном.

Ненависть и ложь ‒ «новости» об Украине

Как отмечают эксперты рабочей группы по борьбе с пропагандой, когда увеличивается число столкновений на Донбассе, информационная кампания, направленная против Украины, остается главной темой в прокремлевских СМИ. Привычную дезинформацию о том, что Украина является «нацистским государством», которое якобы контролируют «те же люди», которые сотрудничали с нацистской Германией (или их потомки), сопровождали призывы к «освобождению Украины от нацистов», которое должна будет делать Россия. Часто повторяющаяся дезинформация о том, что Украина проводит геноцид в отношении русскоязычного населения на Донбассе, сопровождалась призывами к аннексии всей Украины.

Оказывается, «Запад намерен очистить территорию Украины от коренного населения», чтобы освободить пространство для беженцев из Европы

«Из других СМИ мы узнали, что, оказывается, «Запад намерен очистить территорию Украины от коренного населения». По мнению официального телеканала Министерства обороны России, эта зачистка необходима для того, чтобы освободить пространство для беженцев из Европы», ‒ пишут в отчете.

Назвали и другие примеры дезинформации: что украинские дети делают пушки для своих родителей (заявление основывается на фото, сделанном семь лет назад в российском, кстати, детском саду), а также, что в Украине ликвидируют Масленицу, хотя никаких доказательств этого представлено не было.

«В связи с этим должна, видимо, вызвать удивление и сделанное в шоу Соловьева заявление, что Россия и НАТО делят Украину последние 300-400 лет. Само собой, это не соответствует действительности», ‒ отмечают в обзоре.

Новая версия вброса «Авария на химзаводе»

В сентябре 2014 года в информационное пространство США вбросили информационную «утку» об аварии на химическом заводе. Как характеризуют ее эксперты, эта изящная операция по дезинформации, которая велась главным образом в соцсетях, была спланирована и осуществлена фабрикой троллей в Санкт-Петербурге. В рамках той кампании также использовали подставные новостные сайты, которые «подтверждали», что это случилось, говорится в обзоре.

«Такой же прием был использован в конце февраля. Был создан подставной сайт бельгийской газеты Le Soir, на котором была опубликована информация, что Саудовская Аравия финансирует избирательную кампанию Эммануэля Макрона, поскольку он является лучшим для них кандидатом на президентских выборах во Франции», ‒ отмечают в обзоре. На настоящем сайте газеты Le Soir опубликовали опровержение: ничего подобного газета не публиковала. Еще одна атака на господина Макрона, подобная предыдущим, подтверждает, что он является одной из главных мишеней прокремлевской кампании по дезинформации, что сейчас происходит в Европе.

Аналитическую pобочую группу по стратегическим коммуникациям East Stratcom создала верховный представитель ЕС Федерика Могерини в 2015 году в ответ на запрос глав государств всех 28 стран-членов ЕС «осуществлять противодействие кампании дезинформации со стороны России». Еженедельно группа публикует «Обзор дезинформации», в котором отражает прокремлевские фейки, и ведет аккаунты, посвященные дезинформации, в твиттере (@EUvsDisinfo) и фейсбуке (EUvsDisinformation).