Жертвами взрыва в петербургском метро, по последним данным, стали 11 человек. Основная версия взрыва в вагоне поезда – теракт. Пользователи социальных сетей высказывали свои версии и предположения, в том числе о том, что взрывы могут быть использованы для последующего "закручивания гаек" российскими властями.



Bovt Georgy

Еще вчера некоторые рассуждали о некоей "протестной политической повестке". Этот прогноз опровергнут. Вот она - другая повестка. Прямо из Петербурга.

Valery Solovei

После взрывов в питерском метро линия поведения власти в отношении любых массовых акций предопределена. Думаю, в других отношениях тоже.



Alexander Kolyandr

Отключат ли теперь (или получат право отключать при подозрении) мобильную и интернет связь в метро?

Без неё устраивать акции, подобные 26 Марта было б гораздо сложнее.

Mikhail Maglov

Как только у Путина проблемы - в стране гремят взрывы, гибнут люди. Ограничат свободу собраний.

У многих теракт ассоциировался со взрывами домов на Каширском шоссе в Москве – и последовавшим за этим избранием Владимира Путина в президенты России.

Константин Эггерт

Почему-то вспомнился 1999-й...

Serg Mitrofanov

Теория заговора

Какие-то устаревшие приемчики. Гапоновщина 2 апреля, потом вот взрывы. Возвращение президента страха, который всех спасет?

#Теориязаговора

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Виктор Шендерович

Как известно, хуже всего с правдой дела обстоят во времена, когда все может быть правдой.

Кто подготовил и осуществил взрывы в Питере, неизвестно, но репутация Путина - репутация вполне сложившаяся, и первое, что приходит в голову в этом смысле: все это произошло, как минимум, очень вовремя для него, не правда ли?

Нас теперь ждет полная перемена повестки: борьба с терроризмом, коней на переправе не меняют, всем надо объединиться против мирового зла etc.

Ну и - больше трех не собираться, разумеется.

Привет вам, россияне, с Каширского шоссе, после которого произошло воцарение никому не известного гебиста, а до кучи - и из Беслана, после которого он дозавинтил винты.

Движемся к 2018 году помаленьку, готовим почву.

Высказываются и предположения, что взрыв может быть связан с протестной активностью петербуржцев.



Многие, впрочем, резко критикуют конспирологов.

Оператор Нооскопа

Всех кто будет про теракты говорить о "следе Путина и ФСБ" равно как и тех кто будет говорить о "следе оппозиции" нужно сажать пачками в грузовые самолеты и отправлять в Сирию. У терроризма вполне себе известное лицо и мы все его знаем.

Stuff and Docs

Очень хочется чтобы все эти криптоконспирологи и знатоки террактов заткнулись бы хотя бы на день, ну невозможно же быть такими <кретинами>.

Кирилл Шулика

Да, чтобы просто понятно было, блогеры уже теракт расследовали. Часа не прошло, уже знают. Думаю, даже не стоит уточнять, кого в этом обвиняют. Удивительные люди... Зря вам Ельцин Интернет провел.

Ostap Karmodi

Вижу, что преступление в Петербурге уже раскрыто, при деятельном участии многих моих френдов. Господа присяжные заседатели вынесли единогласный вердикт: "Виновен!"

Осталась сущая мелочь - арестовать негодяя.

Другие комментаторы отмечают, что кто бы ни был виновен в теракте, ответственность все равно ложится на власти: на их совести и участие в сирийской войне, и неспособность обеспечить безопасность граждан.

Michael Pojarsky

Понятно, что уже начинают расходится волны конспирологии в духе "ФСБ взрывает Россию". Не то чтобы я высокого мнения о ФСБ, но предполагаю, что самая очевидная версия - это очередной подарок от представителей самой мирной на свете религии (у нас с ними как раз открытые границы и даже целые регионы внутри страны, живущие явно не по светским законам). В отместку за то, что Путин влез в совершенно ненужную нам военную авантюру в Сирии. Как обычно царь-батюшка играет в геополитические игры, а кровью за это платят его подданные. Одним из главных требований к власти должен быть выход из ненужной нам войны, штык в землю, вот это все.

Федор Крашенинников

...не понимаю, чем всем так нравится конспирология про ФСБ. Если бы они хотели изобразить теракт - они бы сделали его подальше от Путина. Потому что устраивать теракт в родном городе Путина тогда, когда он там - это создавать у обывателя неуобное ощущение, что доблестные чекисты совсем мышей не ловят и не способны даже во время визита президенте уберечь его родной город от терактов. Если вдуматься, гораздо страшнее версия, что это настоящие исламские террористы, которые действительно мстят за безумное вмешательство в Сирию. Представьте себе на минуту, что пока нас потчевали сказками о мнимых террористах, где-то готовились настоящие - и вот их-то и прохлопали.

Konstantin Kalachev

Опасно не признание террористами ответственности за взрывы, настоящая опасность - это когда террористы начнут заявлять, что они не при чем, а вопросы надо задавать спецслужбам и властям страны.

Alexander Osovtsov

Путинские силовики - не только подонки и изверги, зверски подавляющие мирные акции. Они также бездари и дармоеды, неспособные противостоять террору.

Vitaly Portnikov

Главными достижениями путинского правления считались зажиточность и безопасность. Безопасность - после двух чеченских войн, взрывов домов и станций метро, захвата заложников на Дубровке и в Беслане - была даже важнее утраченной после нефтяного спада зажиточности.

Теперь покончено и с безопасностью. И не так уж важно, генерируют террор путинские спецслужбы или не могут его предотвратить. Важно, что безопасности больше нет.

На фоне борьбы с протестующими школьниками и визита президента в Петербург промах спецслужб выглядит особенно ярко.

НЕЗЫГАРЬ

Терракт во время присутствия в городе Президента. Абсолютный просчет питерского ФСБ.Будут выводы.

Mikhail Sokolov

Трагедия в Питере, кто бы ни был автором и исполнителем взрыва, может дать Владимиру Путину ( как в случае "Норд-оста" и "Беслана") повод еще завинтить гайки и запугать народ. Но это и повод спросить с власти. Она отняла у народа свободу, обещая сытость и безопасность, но ни первое, ни второе не обеспечивает. Сотни сотрудников гб и полиции неделю были заняты, например борьбой с манифестантами. Спрашивается, не пор ли такой власти валить?

Maxim Goryunov

деньги, которые были потрачены на то,

чтобы под каждым мои постом был дебильный прокремлевский комментарий,

могли уйти на оперативную работу

и спасли бы жизни.

Рыклин Александр

Я не собираюсь спекулировать... Я знаю только одно... Вся наша разнообразная гебня озабочена в данный момент исключительно ростом протестных настроений в обществе.. Их главная задача - не дать этим настроениям выплеснуться на улицу... А реальный терроризм ничем режиму не грозит... (Тем более, что метро взрывают, слава Богу, все же не каждый день)... Это я к вопросу о приоритетах...

Oleg Kozyrev

Полицаи на каждом углу, фсбшники в каждом утюге, охранники на каждом входе, рамки поставили чуть ли не на каждом метре метро. У Путина столько власти, сколько царю Николаю не снилось. А все равно - взрывы, терроризм и жертвы.

Хватит себя уже обманывать. Терроризму в нашей стране создали условия наибольшего благоприятствования. Просто потому, что одна туча силовиков сейчас в Дагестане работяг-дальнобойщиков приехала запугивать. Вторая туча силовиков вместе с кущевскими бандитами в Краснодаре фермеров прессует. Третья туча силовиков по большим городам за школьниками охотится.

Всю эту путинскую армию бездельников нужно увольнять. Они просто не могут и не хотят защищать простого человека. Да, и в цивилизованных странах бывают взрывы, но там полиция работает на человека, а не против него.

Простой народ же сегодня терроризируют и террористы с бомбами и депутаты со своими законами и силовиками.

Мои соболезнования погибшим в Питере.

Alexander Baunov

Большой удар по той части местной идеологии, которая учит нас, что они там в Европе деградировали, напустили кого ни попадя, развели исламистов ни посадить ни выгнать, связали по рукам и ногам спецслужбы, и вот результат. А у нас хоть свобод бывает поменьше и спецслужбы не ограничены, зато не размываем идентичность и в сильном государстве, не ослабленном излишним мягкосердечием, избегаем зла. Оказывается, не избегаем.

Что не удивительно. Россия сколько угодно может пытаться изолировать себя от некоторых мировых идей, но от мировых событий у нее не получается, да она и не хочет, наоборот хочет участвовать. Странно было бы надеяться, что дотянувшись до Парижа и Лондона, не дотянутся до нас. Да, у нас больше слушают и суровее смотрят, но никаким суровыми взглядами такие события не предотвратить. Особенно когда лучшие силы брошены на контроль за школьниками ВКонтакте, а другие за периметром съезда Народного фронта. До метро ли.

О конспирологии повторяться не буду, она как была, так и остается несовместима с личной свободой. Специалистов по срыву школьных демонстраций путем взрыва Эрмитажа смело посылайте в житомирскую многотиражку: собственно они, где бы ни находились, всегда в ней.

Питеру искреннее сочувствие. Ни пяти, ни двадцатимилионный город, ни стомилионную страну не так просто запугать.

Многие отмечают, что в России слишком уж легко поверить в злой умысел со стороны государственных служб.

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Алексей Цветков

Я никак не сторонник конспирологии и не буду строить догадок, пока не получу чуть больше информации. Но тот факт, что для многих такие догадки просто напрашиваются (загляните в ленту), и что отмахнуться от них крайне трудно — национальная трагедия. У власти в такие моменты есть возможность хотя бы как-то себя реабилитировать, показав публике лицо, отдаленно напоминающее человеческое. Но такая мимика не входит в ассортимент доступных ей рефлексов. И да, я понимаю, что даже эти мои сомнения звучат как конспирология — вот такая бесконечная рекурсия.

Sergei Medvedev

В России сегодня две трагедии. Одна — человеческая трагедия пассажиров метро и их близких, и мое сердце разрывается от боли за любимый город. И вторая — системная трагедия тотального недоверия власти. Потому что какую бы версию они ни выдвинули, как бы быстро ни расследовали, после Каширки и Волгодонска, рязанских учений, после Беслана, Норд-Оста, Крыма, Донбасса, Боинга, после Литвиненко и Вороненкова — им никто уже не поверит. Власть запуталась во лжи и гибридности, кровавая тень падает и на нее, и от этих подозрений уже никогда не отмыться, как царю Борису. Когда подозрения еще хуже доказательств — это и есть делегитимация.

Olga Beshley

Простите, но очень глупо сейчас говорить о каких-то провалах спецслужб и правоохранительных органов. О том, что лучше бы они занимались своими прямыми обязанностями, а не школьников на площадях ловили. Да, конечно, лучше бы не трогали школьников, но не в этом же дело.

Взрывают везде. И к спецслужбам почти в любой стране сейчас много вопросов.

Если же про нас говорить, то беда не в том, как они работают, а в том, что мы самой их работы боимся.

Я сейчас смотрела прямую трансляцию Свободы, и по экрану бежали комментарии зрителей. Там каждый второй пишет: "специально рванули", "сейчас народ опять сплотится вокруг вождя", "опять учения", "готовятся к выборам" и т.д.

То есть ладно бы мы подозревали, что ФСБ плохо работает. Нет, мы же все время подозреваем, что они работают против населения и даже весьма преуспели в этом занятии.

Мы не верим, что они защищают нас. Мы уверены, что они защищают только себя. Мы не верим в расследования, мы верим в провокации. Мы везде ждём подвоха, обмана, <подставы> — от выборов до теракта.

И у нас есть для этого все основания.

UPD: Roman Popkov убедил, что я в начале своего поста не права: "Кстати, вот правильно товарищи напоминают. В ФСБ одно и то же подразделение занимается и надзором за политически неблагонадежными гражданами, и борьбой с терроризмом: "Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом".

Сами понимаете, какое направление работы у этой "службы" было в приоритете на протяжении последней недели."

О том, чем занимались сотрудники правоохранительных органов на этой неделе, красноречиво говорит и фотография обыскиваемых школьников, которая сегодня разошлась по Сети (позднее она была удалена с сайта МВД).



Кирилл Шулика

Когда спецслужбы не контролируются обществом, они ставят лицом к стенке детей, напуская на них собаку, а не ловят террористов. Мы в этом лишний раз убедились.

Чтобы вы понимали... С терроризмом можно эффективно бороться, когда органы и общество доверяют друг другу. То, что мы видим на фото, доверие не просто подрывает, а сводит к нулю.

Многие, правда, отмечают, что когда дополнительные меры безопасности принимаются, они часто не работают – или даже дают обратный эффект.

Борис Вишневский

Сотни миллионов рублей (если не миллиарды) из бюджета города были потрачены на обеспечение мер безопасности в метрополитене. Все свелось к бессмысленным "рамкам", где никого не проверяют, тем более - в час пик, когда это практически невозможно, а металл в карманах или сумках у всех - ключи, телефоны, монеты, компы, и так далее.

В итоге "рамки" только мешают проходу, но никак не усиливают безопасность. Что и подтвердилось сегодня самым страшным образом. Зато "освоены" деньги, и кто-то на этом очень неплохо заработал.

Michael Pojarsky

Очень озадачивают меня эти комментарии о "неработающих рамках" на входе в метро, где якобы "распилили деньги" и поэтому, значит, террористы не ловятся. Дело в том, что для эффективной борьбы с терроризмом никаких рамок в метро не должно быть вообще. Рамки - это именно то, чего добиваются террористы, особенно рамки работающие. По разным источникам погибли 10 или 12 человек. Трагедия, конечно. Но это не много, если сравнить с "повседневной смертностью" - от болезней, обычного криминала и ДТП гибнет куда больше людей. Поэтому цель террора - не сами убийства. Цель террора - создание атмосферы страха. Повседневная смертность - более-менее предсказуема и вписана в нашу картину мира. Теракт - угроза непредсказуемая, неизвестная. Поэтому люди не шарахаются от автомобилей убивающих сотни тысяч в год, но боятся выйти из дома, когда есть угроза теракта, пускай даже попасть в этот теракт они рискуют с 0.0001% вероятностью.

Работающие рамки и прочие досмотры может и могут осложнить доставку бомбы (хотя, думаю, не сильно), но ежедневно они выполняют совсем другую функцию - напоминают людям о террористической угрозе. Все эти усиленные меры безопасности, досмотры в аэропортах и т.д. - это все напоминает о том, что вас могут взорвать, застрелить или зарезать. Таким образом, это все формирует "культуру страха", осознание постоянно нависшей угрозы теракта, позволяет террористам незримо присутствовать всюду. А не этого ли они добиваются? Этого.

Сталингулаг

Не дожидаясь согласия граждан, нам подключили услугу "свобода в обмен на безопасность". Нам объявили, что приняты кучи антитеррористических законов, на которые будут тратиться триллионы рублей, что мы лишились права на личную жизнь, что все наши разговоры, сообщения и посещения сайтов в интернете будут фиксироваться и тщательно просматриваться товарищем майором, зато мы будем в безопасности, и нас никто больше не взорвет. В результате мы получили тюремные сроки за репосты, полчища следователей, рыщущих по соцсетям в поисках тех, кто ставит лайки там, где не надо, целые отделы, мониторящие будничные разговоры обывателей, десятки омоновцев, которые кидаются на школьников и с чувством выполненного долга ведут старшеклассников в автозак, огромные траты на призрачную защиту из средств, которые могли пойти на образование, медицину, технологии и, как следствие, мы получили теракты. Ничего нового, нас опять <обманули>

В Сети гадают, какой будет официальная версия случившегося.

Fatima Tlis

Какие версии от власти вы ожидаете услышать? У меня такой список возможных кандидатов от Кремля: 1. кавказский ИГИЛ (с намеком от Кадырова, что все по заказу Запада)

2. Украинские националисты

3. Дальнобойщики

4. Обманутые/Проплаченные школьники

Кого еще добавить?

PLUSHEV

Ставлю на то, что террористами назначат украинцев

А пока в патриотическом лагере не определились с тем, кого винить.​

Холмогоров Егор

Мой метод анализа терактов (а так получилось, что занимаюсь я этим дохрена лет и вот уже не хочется снова все это вспоминать) - начинать расшифровку от медийного мессаджа, который они несут. Оттуда можно умозаключать к организаторам, если они не очевидны и не заявили о себе сами.

Пытаемся прочесть мессадж. Он, в общем-то, персональный - адресован лично одному человеку:

"Путин, ты слаб, на 18 году твоей борьбы с террором мы взрываем бомбы у тебя под носом, в двух шагах от тебя, в твоем городе, во время твоего выступления. Твоя пропаганда смеется над Европой, где исламский террор, но вот теперь террор у тебя - что будешь делать. Ты вообразил, что ты самый влиятельный человек на планете - так получи же. Россиянцы - ваш король голый. Пусть он уйдет!"

Такой мессадж точно не могут послать игиловцы и тому подобное.

С некоторой вероятностью его могут послать украинцы. Но расстановка приоритетов при выборе цели была бы другой.

В крайнем случае, как те, так и другие, могут быть только исполнителями.

Мозг находится за пределами этих локальных конфликтов. Как, собственно, и все последние крупные инциденты.

Поэтому причины снова утонут в легком тумане. Хорошо хоть, что в данном случае не будет придурков бегающих и орущих: "Это не теракт".

Радует только то, что соцсети на этот раз служат не только для бесконечного обсуждения версий, но и для самоорганизации граждан ради благого дела.

Антон Коробков-Землянский

Единственное, что сейчас уместно, если вы живете в Санкт-Петербурге, просто подвозите прохожих, которые не могут никуда добраться из-за транспортного коллапса.

Остальное можно и завтра сделать. В том числе, поспорить и пообвинять.

Vranski Krasimir

Друзья, в связи с закрытием метро на неопределенное время помогите людям добраться до дома.

Если вам нужно домой или, наоборот, можете кого-то подвезти, то напишите об этом в соц сетях: откуда и куда с хэштегом #домой #питерпослевзрыва

Ilya Krasilshchik

После взрывов в метро в 2010-м таксисты резко подняли цены. После взрывов в метро в 2017-м таксисты возят бесплатно. (Пытаюсь найти что-то жизнеутверждающее в этом аду).