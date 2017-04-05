«Помоги саперу Диме обойти все вражеские мины, все преграды преодолеть и в гости к бабушке успеть». Это игра-лабиринт в стиле «милитари» с детского журнала «Вежливые человечки», изданного в Луганске. Экземпляр уже коллекционный, так как всего вышло два номера. Но идеи, изложенные здесь, цветут и дают плоды. С первого класса в Луганске учат историю возникновения группировки «ЛНР», а в пятом могут и автомат в руки взять. О недетских экспериментах над школьниками Донбасса – эксклюзивное исследование «Донбасс.Реалии».