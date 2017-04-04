Россия. В поисках террориста

Сразу после взрыва в петербургском метро российские СМИ начали публиковать со ссылкой на свои источники фотографии людей, которые предположительно могут быть причастны к его организации. Спустя сутки выяснилось, что ни один из них террористом не является.

Первый из подозреваемых, дальнобойщик из Башкирии Ильяс Никитин, возвращавшийся в этот день из соборной мечети Санкт-Петербурга, уже поплатился за поспешность журналистов: сегодня пассажиры рейса Москва – Уфа отказались лететь вместе с ним и заставили Никитина покинуть самолет.​ Вслед за этим его снова задержала полиция.

Андрей (Ильяс) Никитин

Первое видео записи с камеры наблюдения, на котором якобы был запечатлен предполагаемый террорист, было опубликовано телеканалом РЕН ТВ в 17:39.

Через 12 минут, в 17:51, "Фонтанка" опубликовала еще один кадр с камеры наблюдения, на котором был изображен тот же самый человек.

В 23:10 РБК сообщает, что подозреваемый сам пришел в полицию и заявил, что очень испуган и не имеет никакого отношения к теракту. Фотографии из отделения, быстро распространившиеся по сети, вполне подтверждают эти слова:

4 апреля в интервью сайту IslamNews человек с бородой и в мусульманской одежде рассказал, что его зовут Ильяс Никитин. Он родом из Башкирии, при рождении был назван Андреем, окончил Рязанское военное училище, служил в Чечне, принял ислам. Сейчас работает дальнобойщиком. На спецслужбы, заподозрившие его в терроризме, зла не держит. Утром во вторник Никитин вылетел из Петербурга в Уфу с пересадкой в Московском аэропорту Внуково, однако пассажиры испугались его и попросили экипаж высадить Никитина из самолета. Сотрудники службы безопасности аэропорта не смогли убедить людей в самолете изменить свое решение. "Авиакомпания сказала, что не сможет посадить меня на этот самолет. Надеюсь завтрашним утром вылететь другим самолетом", – сказал Никитин в интервью IslamNews.

Ильяс Никитин в аэропорту Внуково, 4 апреля:

​Позже "Фонтанка" пояснила со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, что Никитин привлек внимание полицейских "характерной внешностью" и тем, что во время взрыва он находился у станции "Сенная площадь", откуда выехал поезд, в котором сработала бомба.

Вечером во вторник стало известно, что пропущенным рейсом домой злоключения Никитина не ограничились. После того, как его высадили из самолета, он попытался скрыться от журналистов, сел в маршрутку до метро, где его задержал полицейский.

Максим Арышев

3 апреля в 22:25 петербургский "Пятый канал" фотографию молодого человека, якобы оставившего сумку с несработавшим взрывным устройством на станции "Площадь Восстания" и затем взорвавшим себя в вагоне метро.

Практически сразу после этого "Интерфакс" сообщил о версии теракта, совершенного смертником, а в 23:44 "Фонтанка" назвала имя и фамилию Максима Аришева, который "оказался в эпицентре взрыва" и "мог быть предполагаемым террористом". Новость "Фонтанки" была о трех первых опознанных телах погибших. Аришев был назван в ней "22-летним гражданином Казахстана".

В 0:51 в Твиттере расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) было опубликовано сообщение, из которого следовало, что Арышев (оказалось, что его фамилия правильно пишется именно так) не исполнитель, а жертва теракта. Родные стали искать его через специальные сообщества в социальной сети "ВКонтакте" вскоре после первых новостей о взрыве в метро.

Около 3 часов ночи "Фонтанка" сообщила со ссылкой на друзей Арышева, что он ехал с учебы на факультете информатики и прикладной математики Санкт-Петербургского государственного экономического университета в сторону дома на станции "Фрунзенская".

Родители Максима Арышева прилетели в Санкт-Петербург во вторник и опознали тело сына. МИД России выразил им свои соболезнования. МИД Казахстана выпустил заявление, в котором говорилось, что Арышев "не имеет отношения к организации теракта и никогда не попадал в поле зрения правоохранительных органов".

На страничке Арышева по-прежнему значится время его последнего выхода в интернет – 13:29, за 11 минут до взрыва.

Акбаржон Джалилов

Новая версия о том, кто же запечатлен в красной куртке, шапочке и с рюкзаком на кадрах с камеры наблюдения, впервые появилась еще до того, как стало ясно, что Максим Арышев, скорее всего, не является террористом. В 23:10 в сообществе "Ликвидация безграмотности. Русский спецназ" в социальной сети "ВКонтакте" были опубликованы фотографии Акбаржона Джалилова, 23-летнего уроженца Киргизии, гражданина России. По словам модератора сообщества, фото были присланы ему "одним из подписчиков группы".

Вскоре уже и СМИ начали сообщать со ссылками на свои источники о Джалилове (иногда называя его "Джаляловым") как о предполагаемом смертнике. Масла в огонь подлили фотографии с места взрыва, на которые попала оторванная голова – якобы принадлежавшая террористу.

Довольно быстро журналисты и пользователи социальных сетей нашли во "ВКонтакте" страничку человека по имени Akbar Djalilov. Указанная в нем дата рождения (1 апреля 1995 года) совпадала с датой на ориентировке, присланной в сообщество "Ликвидация безграмотности. Русский спецназ". У Джалилова есть еще одна страничка в этой социальной сети, последняя публикация на ней сделана в октябре 2015 года. Профиль Джалилова был найден и в "Одноклассниках". Утром во вторник Государственный комитет национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) подтвердил, что "возможным исполнителем теракта, по предварительным данным, является уроженец Оша, ныне гражданин России Акбаржон Джалилов 1995 года рождения". Спецслужба сообщила, что допросила родителей Джалилова, этнических узбеков, которые рассказали, что он много лет не появлялся дома, пока вдруг не приехал ненадолго в Ош 3 марта. Отец Джалилова получил российское гражданство еще 10 лет назад, но решил вернуться в Киргизию. Сын получил российский паспорт по заявлению отца и уехал жить в Петербург.

Вслед за ГКНБ о том, что имя и фамилия террориста-смертника установлены, сообщил Следственный комитет России. В сообщении СК не называлось имя подозреваемого, но отмечалось, что он имел российский паспорт и последние 6 лет жил в Санкт-Петербурге. Эта информация подтверждалась и фотографиями Джалилова во "ВКонтакте", куда он последний раз заходил в 2014 году. Из профиля Джалилова следует, что в 2013-2014 годах он занимался боевым самбо и смешанными единоборствами в питерском клубе "Правый берег". Эту же информацию подтвердил Радио Свобода один из его друзей, добавивший, что ничем особенным Джалилов ему не запомнился. Другой приятель Джалилова рассказал "Московскому комсомольцу", что тот какое-то время работал в суши-баре, а "Газета.ру" со ссылкой на источники в правоохранительных органах Киргизии написала, что Джалилов также подрабатывал автослесарем.

Error rendering VK.

Во вторник в 14:44 Следственный комитет России подтвердил, что основной подозреваемый в деле о взрыве в метро – Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения. По данным СК, Джалилов "имеет отношение к обоим взрывным устройствам" – сработавшему в вагоне метро и оставленному в сумке на станции "Площадь Восстания". "Экспертами-криминалистами обнаружены генетические следы Джалилова на сумке, оставленной на станции метро "Площадь Восстания", в которой находилось взрывное устройство. Заключения генетической экспертизы и записи камер видеонаблюдения дают следствию основания полагать, что именно человек, совершивший теракт в вагоне, оставил сумку с взрывным устройством на станции метро "Площадь Восстания", – говорится в сообщении ведомства.

Одновременно с этим, в 14:44 "Росбалт" сообщил, что дозвонился до живого и здорового Акбаржона Джалилова. По словам корреспондента издания, тот сообщил, что "произошла ошибка", и отверг свою причастность к взрыву. Как рассказал Радио Свобода журналист "Росбалта", Джалилов ответил ему по номеру мобильного телефона, указанному на той самой страничке "ВКонтакте", и подтвердил свою личность. Радио Свобода дозвониться по указанному телефону не удалось – сейчас автоответчик сообщает, что "обслуживание номера временно приостановлено".