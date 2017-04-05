Некоторые интернет-сайты со ссылкой на социологический опрос сообщили, что якобы только 6% украинцев считают потерю Крыма важным вопросом. Они сделали вывод, что украинцы признали Крым российским. Итак, откуда взялась цифра 6% и какие на самом деле результаты социологического опросад?

Сайт «Политобзор» во вторник опубликовал «новость»: «Из первых уст: простые украинцы фактически признали Крым российским».

В новости сказано, что вопреки «риторике Киева» простые украинцы уже признали Крым российским, и при этом пытаются указать президенту Петру Порошенко на другие реальные проблемы.

Такой вывод сайт сделал из социологического опроса, согласно которому якобы только 6% украинцев считают потерю Крыма важной проблемой.

«Как оказалось, только 6% украинцев считают потерю Крымского полуострова важным вопросом. Фактически, в противовес официальной версии украинской власти, простые граждане страны признают Крым и Севастополь частью России. В то же время, большинство опрошенных выразили обеспокоенность другими проблемами государства», – говорится в сообщении.

Сайт сослался на результаты социологического опроса компании InMind, проведенного по заказу Мининформполитики Украины – но без ссылки на результаты исследования. Кроме названных 6% не подали никаких других цифр.

Где взяли эти 6%?

Видео презентации результатов социологического опроса доступно на сайте информационного агентства «Укринформ». На нем представитель компании InMind Сергей Просяник говорит, что «крымский вопрос» среди важнейших для себя вопросов назвало 6% опрошенных. А важнее опрошенные считают себя войну на востоке страны, уровень жизни и экономическую ситуацию в Украине.

Однако позже в этом же видео представитель InMind Елена Попова объясняет, как задавали этот конкретный вопрос, и называет и другие цифры.

Вопрос Крыма объединяет большинство населения, отношение к Крыму, как к проблеме, не уменьшается

«Исследование показало, что украинцы в большинстве единые в своем отношении к Крыму. Ни для кого не секрет, что запад и восток Украины отличаются по определенным вопросам, особенно по политическим, отношению к власти. Но вопрос Крыма объединяет большинство населения, и единодушное большинство по многим вопросам консолидирует нацию. Ожидания у населения есть, надежда не приходит, отношение к Крыму, как к проблеме, не уменьшается. Сергей говорил, что проблема Крыма беспокоит лишь шесть процентов граждан, но вопрос задавался так: назовите три наиболее актуальные для вас проблемы. Наиболее актуальные – это экономика и война, разумеется. Но на прямой вопрос все же 55% отвечает, что они интересуются вопросами, связанными с Крымом, это у них болит и это нужно решать», – заявила Попова.

Согласно результатам исследования, 86% украинцев сказали, что они лично хотели бы, чтобы Крым вернулся в состав Украины; 60% опрошенных считают, что возвращение Крыма в состав Украины возможно, еще 25% респондентов затруднились с ответом или считают, что это скорее невозможно, а 15% считают возвращение Крыма абсолютно невозможным; 76% украинцев убеждены, что Крым должен принадлежать Украине, 4% респондентов – что России, а 12% опрошенных считают, что Крым должен быть независимым.

Новость о «6%» без подачи другой статистики также напечатал сайт «Политнавигатор» и другие.

Один российский сайт по этому поводу опубликовал небольшую заметку с заголовком: «Украинцам нет дела до Крыма».