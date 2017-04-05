В прифронтовом Доброполье Донецкой области патриотически настроенные жители обратились к властям с требованием к Вербному воскресенью вернуть украинскую символику на улицы города. И если у админзданий такая символика еще осталась, то почти все флаги и вывески в городе и на въезде со словами «Доброполье – это Украина» исчезли по разным причинам более месяца назад. Представители аппарата мэра отметили, что готовы к конструктивному диалогу. В 2014 году патриоты за собственные средства покупали и развешивали украинскую символику для противодействия сепаратизму в городе, сейчас они считают, что эти функции должна выполнять власть.